Полтавський ГЗК прокоментував заяву ДБР щодо справи про незаконний видобуток та збут корисних копалин

У своїй відповіді Полтавський ГЗК запевняє партнерів, інвесторів та громадськість, що інформація про нібито "викриття" службових осіб підприємства у "привласненні мільйонів гривень" є некоректною.

У червні 2023 року ДБР оголосило про підозру чотирьом посадовим особам Полтавського ГЗК - трьом представникам вищого керівництва та керівнику одного з департаментів. ДБР підозрює посадовців підприємства у тому, що вони у 2019-2021 р. створили злочинне угрупування, яке здійснювало незаконний продаж щебеневої сировини, а саме нефракційного відсіву на суму 400 мільйонів гривень і цим завдало державі збитків на аналогічну суму. Незаконність діяльності слідство визначає у тому, що нібито підприємство не отримувало окремого дозволу на видобуток щебеневої сировини, продавало її за заниженими цінами і, що це робилося з метою особистого збагачення менеджменту.

Полтавський ГЗК рішуче не погоджується із висунутими підозрами, посилаючись на наступні аргументи:

Полтавський ГЗК не видобував і не продавав щебінь. Технологічний процес видобутку корисних копалин на підприємстві здійснюється у відповідності до затвердженого державними органами проєкту розробки родовища. Комбінат володіє спецдозволом на видобуток залізної руди і здійснює її видобуток, перероблення та збагачення відповідно до чинного спеціального дозволу на користування надрами та затвердженої державними інстанціями проєктною документацією. Інших корисних копалин, які не зазначені в спеціальному дозволі на користування надрами, Полтавський ГЗК не видобував. Нефракційний відсів не є корисною копалиною. Під час переробки корисної копалини, процесу сухої магнітної сепарації, підприємство отримувало побічний продукт – нефракційний відсів, який слідство називає “щебінь”. Згідно з висновками фахівців Національного наукового центру “Інститут судових експертиз імені професора М.С. Бокаріуса”, нефракційний відсів не є корисною копалиною. Процес його отримання не може бути віднесений до видобування корисних копалин, а його продаж не є заборонений. Кодекс про надра зобов'язує надрокористувачів раціонально використовувати надра. З 1978 року нефракційний відсів збувався підприємством і використовувався покупцями для різноманітних цілей: від підсипки доріг у карʼєрах до засипки ям та облаштування паркових зон. Багато підприємств, зокрема і державних, купували відсів у Полтавського ГЗК. Ці заходи дозволяли підвищити ефективність використання природних ресурсів при одночасному захисті та збереженні навколишнього природного середовища. Після отримання припису у 2021 році підприємство зупинило збут відсіву. Протягом десятиліть підприємство регулярно проходило перевірки Державної служби геології та надр України щодо наявних порушень використання ліцензії на видобуток і перероблення залізних руд, і до 2021 року не мало жодних застережень щодо продажу відсіву третім сторонам. Ціна збуту продукції регулюється принципом свободи договору. Згідно із законодавством України, два суб’єкти господарювання вільні у погодженні усіх умов договору. Те, що на думку ДБР ціна реалізації є нижчою, не є кримінальним правопорушенням. Полтавський ГЗК продавав нефракційний відсів підприємству, яке орендувало складські потужності на території комбінату, також у дану ціну не входив чинник доставки. Це підприємство на своїх потужностях збагачувало відсів, фракціювало, виготовляло щебенево-піщані суміші, які збувало різноманітним споживачам в Україні. У слідства відсутні факти особистого збагачення підозрюваних представників топменеджменту. З отриманих за збут відсіву коштів сплачувалися всі податки, рента, податок на прибуток тощо. Згідно з українським законодавством, підслідність ДБР не передбачає проведення слідчих дій щодо приватного бізнесу. Полтавський ГЗК є приватним підприємством, яким володіє публічна компанія із широким колом поважних міжнародних акціонерів.

"Підприємство діє з максимальною прозорістю, відповідно до законодавства України та високих стандартів корпоративного управління, і співпрацює зі слідством. Консультуючись із юридичними радниками, підприємство дотримується позиції, що у цій справі немає ні складу, ні події злочину", - йдеться у розповсюдженому повідомленні.

ПрАТ “Полтавський ГЗК” є одним з підприємств Ferrexpo plc і входить до числа найбільших світових виробників високоякісних окатків. Компанія є одним із сучасних високотехнологічних підприємств гірничодобувної промисловості і забезпечує високоякісною сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років.

Ferrexpo – це швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні та преміальним лістингом на Лондонській фондовій біржі в індексі FTSE 250 (тикер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки, які є продуктом преміум-класу для світової сталеливарної промисловості та дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність для металургів, коли залізорудні окатки Групи перетворюються на сталь, у порівнянні з більш поширеними формами залізної руди. Підприємства Ferrexpo постачають продукцію для світової сталеливарної промисловості вже понад 50 років. До вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Група була третім у світі експортером окатків для світової сталеливарної промисловості. Група має клієнтську базу, що складається з преміальних сталеливарних заводів по всьому світу. Для отримання додаткової інформації, будь-ласка, відвідайте www.ferrexpo.com.