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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Полювання "кинджалами" на українських пілотів - це занадто, у РФ радше є інша ціль, - військовий експерт Самусь
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Полювання "кинджалами" на українських пілотів - це занадто, у РФ радше є інша ціль, - військовий експерт Самусь

11 серпня, 2023 п'ятниця
23:28
Війна з Росією збита ракета

Михайло Самусь, військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, вважає, що удари по українських аеродромах пов'язані з базуванням літаків Су-24М, які є адаптованими носіями ракет Storm Shadow та SCALP

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Вже кілька тижнів відбуваються удари по українських аеродромах. Я все ж таки це пов'язую з базуванням літаків Су-24М, оскільки вони є адаптованими носіями ракет Storm Shadow, SCALP, також, думаю, що і Taurus будуть так само адаптовані. Для росіян ці ракети є недоступні для знищення, тобто російське ППО їх пропускає. Відповідно, для них є критично важливим знищити наші літаки Су-24М", - пояснив військовий експерт.

Михайло Самусь додав, що таких літаків у нас обмежена кількість. Є немодернізовані літаки, які ще не доведені до льотного стану, над чим треба працювати. Але маємо достатньо літаків, щоб використовувати новітні ракети.

"Я так розумію, що противник намагається знищити літаки там, де вони базуються. Наприклад, російська агентурна розвідка доповідає, що на такому-то аеродромі помічені літаки Су-24М, і відразу по них здійснюються атаки. Я для себе так це можу пояснити. Мені здається, що полювання на молодих пілотів з використанням "кинджалів" – це якось вже занадто", - сказав Самусь.

  • 5 серпня, російські військові тричі атакувала Хмельницьку область. Зокрема, серія вибухів пролунала на території Старокостянтинівської та Хмельницької громадах. Росіяни цілилися на аеродром Старокостянтинова. Сили протиповітряної оборони збили більшість випущених ракет.
  • 11 серпня, під час повітряної тривоги росіяни атакували ракетами Україну. Вибухи лунали, зокрема, на Хмельниччині. Там працювала ППО. Також РФ спрямувала "кинджали"  на Франківщину
  • Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про удар РФ по Франківщині: цілили в пілотів, які готуються навчатися на F-16
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російська армія
ракетний удар
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