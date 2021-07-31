Помер один з гірників, які постраждали внаслідок вибуху на шахті на Донеччині
Один із гірників, якого було госпіталізовано після вибуху на шахті у Покровському районі на Донеччині, помер у лікарні
Про це заявили у групі компаній "Метінвест", повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Від отриманих травм у лікарні померла одна людина – співробітник підрядної організації. Решта людей, що були в шахті в момент вибуху, перебувають під медичним наглядом, їм надано необхідну допомогу", - заявили у "Метінвесті".
У компанії зазначили, що 31 липня о 4:15 ранку на шахтоуправлінні "Покровське" на глибині 815 м стався вибух, внаслідок якого постраждало 10 осіб, з яких четверо – працівники шахтоуправління, а шестеро – працівники підрядної організації. Постраждалі зазнали травм різного ступеня тяжкості.
- Нагадаємо, у суботу, 31 липня, внаслідок вибуху на шахті у смт Удачне, Покровського району, постраждали 10 гірників.
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