Помер один з гірників, які постраждали внаслідок вибуху на шахті на Донеччині

Про це заявили у групі компаній "Метінвест", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Від отриманих травм у лікарні померла одна людина – співробітник підрядної організації. Решта людей, що були в шахті в момент вибуху, перебувають під медичним наглядом, їм надано необхідну допомогу", - заявили у "Метінвесті".

У компанії зазначили, що 31 липня о 4:15 ранку на шахтоуправлінні "Покровське" на глибині 815 м стався вибух, внаслідок якого постраждало 10 осіб, з яких четверо – працівники шахтоуправління, а шестеро – працівники підрядної організації. Постраждалі зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, у суботу, 31 липня, внаслідок вибуху на шахті у смт Удачне, Покровського району, постраждали 10 гірників.

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