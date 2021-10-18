Помер перший темношкірий держсекретар США Пауелл
У США від ускладнень після зараження коронавірусом помер колишній держсекретар Колін Пауелл
Про це передає посольство США в Україні.
Посольство США в Україні висловлює сум з приводу смерті 65-го Держсекретаря США Коліна Пауелла - справжнього лідера, першопрохідця та друга України, - йдеться в повідомленні.
Йому було 84 роки.
Довідка: Колін Пауелл був військовим. Воював у В’єтнамі. Він обіймав посаду держсекретаря США в період першого терміну президентства Джорджа Буша-молодшого (2001–2005). Пауелл став першим афроамериканцем на високій посаді в президентській адміністрації. На посаді держсекретаря на початку 2000-х років він намагався переконати міжнародну спільноту підтримати військову операцію США в Іраку, звинувачуючи режим Саддама Хуссейна в зберіганні зброї масового ураження. Діяльність Пауелла на посаді держсекретаря викликала критику в США, і на другий термін президентства Буша він на посаді не залишився.
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