"Можна оштрафувати кожного військовозобов'язаного": нардеп Осадчук про покарання, яке передбачає законопроєкт про мобілізацію

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Профільний комітет ВР погодився на збільшення розмірів штрафів десь у 4-5 разів. Для фізичних осіб до 25 тис. 500 грн за порушення правил військового обліку. Є величезна кількість обов'язків, які лежать на військовозобов'язаних громадянах. Штрафи для юридичних осіб, які роблять значну частину роботи по контролю за військовим обліком, складатимуть 59 тис. 500 грн. Але найбільшою інновацією, на чому наполягали військові, і те, що особисто мені не подобається - це те, що притягнення до адміністративної відповідальності буде відбуватися за так званою спрощеною процедурою", - зауважив Осадчук.

За словами народного депутата, адміністративний штраф виписуватиметься за будь-яке порушення правил військового обліку.

"Згідно з законами, які ще успадковані з радянської системи, кожен чоловік призовного віку мав повідомляти ТЦК про масу інформації. Наприклад, про зміну роботи, посади, стану здоров'я, зміни в освіті, місця проживання, отримання закордонного паспорта, народження дитини та інше. Більшість з цих вимог не змінені. Тобто наразі де факто можна буде оштрафувати, напевно, кожного військовозобов'язаного громадянина України. Замість того, щоб підвищити ефективність роботи ТЦК, вони активно займуться масовим виписуванням штрафів, що призведе до перевантаження судів. Адміністративний штраф будуть виписувати за будь-яке порушення правила військового обліку, починаючи від не оновлення даних, і закінчуючи про не повідомлення щодо обставин життя. Отримати штраф можна буде дистанційно, тобто без присутності правопорушника", - наголосив Осадчук.