Можливості дій противника неподалік Харкова й Сум, літній наступ РФ та мобілізація до ЗСУ. Колонка Сергія Згурця

Ситуація на Бахмутському напрямку

За минулу добу по всій лінії фронту бойових зіткнень було трохи менше, ніж зазвичай - 90. Звісно, можна зробити висновок, що російські підрозділи виснажуються, але поки що все-таки йдеться про певні перегрупування ворога після значних втрат у живій силі й техніці. На кожній ділянці фронту своя особлива ситуація.

Офіцер артилерії 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж" Володимир Назаренко наголосив, що треба чітко розуміти, що значить бойове зіткнення. Як пояснив військовий, це й контрбатарейна дуель, й обстріл з артилерії чи мінометів, коли ворог завдає вогневе ураження прицільно або неприцільно.

"Дуже складно схарактеризувати й дійсно сказати скільки бойових зіткнень, й що саме вкладати в сенс цього твердження. Насправді втрати ворога набагато більші, якщо уже рахувати кожну фактичну перестрілку, кожну кулеметну чергу, кожен постріл, то насправді бойових зіткнень буде більше. Якщо все ж таки рахувати бойове зіткнення, як бої, коли ворог пробує просуватись і коли застосовує якісь малі групи або накопичення піхоти, які пробують просуватися з бронетехнікою й отримують відсіч, коли Сили оборони в більшості випадків просто розбивають групи на етапі, коли вони підходять навіть до своїх нульових ліній", - пояснив Назаренко.

За словами військового, після значного поліпшення погоди два тижні тому, ворог активізувався.

"Чим краща погода, тим видніше, чим тепліше, тим є більше можливостей проводити логістику, пересування, накопичення. Загалом тенденція така, що окупаційні підрозділи, корпуси, дивізії, полки, батальйони, угруповання, бригади, кожна ця одиниця отримала задачу здійснювати максимальний тиск і намагатися просуватися. Але в більшості випадків, знову ж таки, їхні підрозділи виснажуються і зазнають величезних втрат. Ми чітко маємо розуміти, що для ворога людський ресурс - це необмежений ресурс, вони можуть собі поставляти й поставляти резерви орків, мобілізовувати їх. Щобільше, на жаль, чуємо про заяви, з тимчасово окупованих територій так само намагаються мобілізувати українців, яких фактично тримають за рабів. Ключове те, що ворог може собі дозволити незліченні спроби просування і це тримається тільки на тих резервах, які вони швидко поновлюють", - підсумував офіцер Нацгвардії "Рубіж".

Події на Покровському та Кураховому напрямках

Зараз на багатьох ділянках ворог намагається здійснювати тиск на нашу лінію оборони. Головнокомандувач ЗСУ Сирський, коли коментував ситуацію на лінії фронту виділив насамперед два напрямки - це Покровський та Кураховський. На цих напрямках ворога намагається пробити нашу оборону, а завдання Збройних Сил в цих умовах залишається незмінним - забезпечити утримання тих позицій, які утримують наші війська, завдати максимально втрат противнику і в цей час створити передумови для формування наших резервів.

Військовий експерт Центру оборонних стратегій України Віктор Кевлюк вважає, що на Покровському напрямку противник максимально вклинився в нашу оборону.

"На напрямку Очеретине-Новоолександрівка наступають 30-та та 35-та бригада противника, на напрямку Новобахмутівка-Сокіл просувається 433-й знову сформований полк 27-ї дивізії й 55-та бригада. Але темпи наступу там різко впали й командувач 41-ї армії противника був змушений ввести в бій 74-ту бригаду, яка відновлювала боєздатність і на сьогодні цього процесу не закінчила. На напрямку Архангельське наступає 132-га бригада донецьких сепаратистів. Загалом Покровський напрямок сьогодні єдиний, де противник має реальний шанс перетворити свій тактичний успіх на оперативний. Мета дій противника тут - сформувати південний фланг майбутньої операції з оточення Торецька. На Кураховому напрямку ситуація наступна - від Старомихайлівки, яка під контролем противника, у напрямку на Красногорівку наступають 5-та й 110-та бригади противника. Уздовж шосе на Курахове через Георгіївку 103-й полк 150-ї дивізії, а через Побєду два полки 242-й та 255-й полки 20-ї дивізії", - розповів експерт.

Також ворог напоготові має 163-й полк 150-ї дивізії та 96-й підрозділ мобілізаційного резерву, які відразу поповнюють втрати на фронті.

За його словами, мета РФ сформувати північний фланг для подальшого оточення наших військ у Вугледарі.

Ризики поблизу Часового Яру

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що на Часовому Ярі воює найбільш боєздатна частина збройних сил Російської Федерації - 98-ма повітрянодесантна дивізія з Іванова й 11-та окрема десантно-штурмова бригада. Також там 7-ма так звана добровольча штурмова бригада "Святий Георгій" й 58-й окремий батальйон спеціального призначення першого армійського корпусу.

"На північному фланзі між Богданівкою та Калинівкою в обороні військ угруповання "Хортиця" загрузли 217-й та 299-й полки 98-ї дивізії. На південному фланзі в районі Іванівського самовбивається 11-та десантно-штурмова бригада, їй в цьому допомагає 102-й полк 150-ї дивізії. І на півночі, й на півдні за 7 діб травня просування противника - 0 метрів. Трансформується дещо сіра зона, де воює 331-й полк, тієї самої 98-ї дивізії, вони регулярно атакують східні околиці Часового Яру, хто добігає до кварталу "Новий" або мікрорайону "Канал", то фотографується з російським прапором, тут же вмирає, а в Москві починають розповідати про захоплення Часового Яру", - пояснив Кевлюк.

Щодо виходу противника на шосе "Покровськ-Костянтинівка", він сказав, що до самого перехрестя окупантам приблизно 16 км, тобто триває вогневий контроль артилерії й безпілотних систем, водночас це не заважає логістиці Сил оборони в Часовому Ярі: "Якщо противник чогось там досягне це не буде означати якихось фатальних наслідків для оборони Часового Яру, адже є резервно-логістичні маршрути. Загалом ця активність у районі Часового Яру - це формування північного флангу для подальшого оточення нашої тактичної групи, яка обороняється в районі Торецька".

Можливості противника неподалік Харкова та Сум

Полковник запасу ЗСУ вважає, що там відбуваються дивні речі, зокрема початок формування оперативного угрупування військ "Сєвєр", яке очолював командувач нового Ленінградського воєнного округу генерал Лапін. До угрупування увійшли 11-й армійський корпус Калінінграда, 44-й армійський корпус в Карелії та ймовірно 138-ма бригада 6-ї загальновійськової армії.

"Цікаво передислоковується в ці райони 44-й корпус, ешелони прибувають в Курську область розвантажуються на дуже малих, майже нікому невідомих станціях, де мінімум людей, мінімум персоналу і своїм ходом, маршем переміщуються в Бєлгородську область до своїх районів зосередження. Що все це може означати, я думаю, що на меті противник має, по-перше, відволікти командування Сил оборони від більш важливих ділянок, унеможливити використання насамперед стратегічних резервів, які можуть знадобитися на інших оперативних напрямках. Й, відповідно, постійна загроза введення рейдових дій у напрямку на Харків та Суми будуть спонукати наше командування тримати в Сіверському, Слобожанському операційних регіонах певне угрупування військ для стримування оцієї ворожої активності. Говорити про великий наступ, мені здається, не варто, бо там немає достатньої кількості сил і засобів", - наголосив військовий експерт Центру оборонних стратегій України.

Літній наступ російських окупантів

Кевлюк переконує, що заяви про великий літній російський наступ - це насамперед великий інформаційний наступ.

"Щоб щось почати влітку, противнику знадобиться принаймні 60 днів для оперативного розгортання відповідних угруповань, цього сьогодні не відбувається. Якщо противнику вдасться досягти якихось оперативних успіхів, знадобляться стратегічні резерви, для того, щоб ці успіхи розвинути - резервів також немає. Зараз відбувається косметичний ремонт фасаду російської влади, інавгурація самопроголошеного (я вже не знаю кого), відповідно після завершення цих процесів, якщо буде оголошена часткова мобілізація, тоді, я думаю, через 90-180 днів може початися великий наступ, але поки що я не бачу чи можна такі масштабні події цього літа проводити. Противник немає ні угруповань, ні матеріальних ресурсів, ні відповідних спроможностей", - пояснив експерт.

Мобілізація до Збройних Сил України

Наша потреба в боєприпасах не покрита навіть попри заявлену допомогу, адже частину з обіцяного ще треба виготовити.

Щодо ж мобілізації до війська, полковник запасу сказав: "Наші політики успішно провалили все що з цим пов'язано. Що не зроблено? - насамперед відсутня здорова комунікація між державою і населенням з приводу проведення мобілізації й оборони держави взагалі. Не упорядковано проходження військової служби, не прийнято вчасно рішення про розгортання резервних компонентів для Сил оборони, маються на увазі не лише Збройні Сили, резерви потрібні й в Державній спеціальній службі зв'язку, прикордонній службі та інших складових".

Він додав, що у діяльності Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки панує безлад, який загострюється. До того ж часта зміна військкомів та інших працівників теж викликає сумніви, адже людина має володіти інформацією щодо цієї специфіки роботи.