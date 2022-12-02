Понад 300 тис. українців за час незалежності постраждали від проблем, пов'язаних із торгівлею людьми
Від 1991 року від пов'язаних із торгівлею людьми проблем постраждали понад 300 тисяч українців. Лише за останні роки з 2019 - потерпіло понад 46 тисяч
Про це заявила в Медіацентрі координаторка з питань захисту Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Чісі Мюллер
"Згідно з оцінками, з 1991 року понад 300 тис. українців постраждали від проблем, пов’язаних із торгівлею людьми. Ми також знаємо, що з 2019 по 2022 рік понад 46 тис. українців опинилися у ситуаціях, пов’язаних із торгівлею людьми - трудова та сексуальна експлуатація призвели до того, що українці опинялися у сучасному рабстві", - заявила Мюллер.
Експертка наголосила, що вразливою категорією, чия поведінка може призвести до потрапляння у сучасне рабство, є молодь.
Загалом 15% української молоді від 15 до 22 років прийняли б пропозиції від незнайомих людей щодо переїзду у нові місця.
Тому Міжнародна організація з міграції розробила онлайн-гру, під час якої молодь може вивчити основні трюки, які використовуються злочинцями, що займаються торгівлею людьми.
Довідково. Торгівля людьми - здійснення з метою експлуатації вербування, перевезення, передачі, приховування чи отримання людей шляхом погрози силою або її застосування чи інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою чи вразливістю стану або шляхом підкупу у вигляді платежів чи вигод для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу. Таке визначення торгівлі людьми дає "Протокол з попередження торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми", який доповнює Конвенцію ООН про боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю.
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