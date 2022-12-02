Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Понад 300 тис. українців за час незалежності постраждали від проблем, пов'язаних із торгівлею людьми

Понад 300 тис. українців за час незалежності постраждали від проблем, пов'язаних із торгівлею людьми

2 грудня, 2022 п'ятниця
13:57
Суспільство

Від 1991 року від пов'язаних із торгівлею людьми проблем постраждали понад 300 тисяч українців. Лише за останні роки з 2019 - потерпіло понад 46 тисяч

Про це заявила в Медіацентрі координаторка з питань захисту Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Чісі Мюллер

"Згідно з оцінками, з 1991 року понад 300 тис. українців постраждали від проблем, пов’язаних із торгівлею людьми. Ми також знаємо, що з 2019 по 2022 рік понад 46 тис. українців опинилися у ситуаціях, пов’язаних із торгівлею людьми - трудова та сексуальна експлуатація призвели до того, що українці опинялися у сучасному рабстві", - заявила Мюллер.

Експертка наголосила, що вразливою категорією, чия поведінка може призвести до потрапляння у сучасне рабство, є молодь.

Загалом 15% української молоді від 15 до 22 років прийняли б пропозиції від незнайомих людей щодо переїзду у нові місця.

Тому Міжнародна організація з міграції розробила онлайн-гру, під час якої молодь може вивчити основні трюки, які використовуються злочинцями, що займаються торгівлею людьми. 

Довідково. Торгівля людьми - здійснення з метою експлуатації вербування, перевезення, передачі, приховування чи отримання людей шляхом погрози силою або її застосування чи інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою чи вразливістю стану або шляхом підкупу у вигляді платежів чи вигод для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу. Таке визначення торгівлі людьми дає "Протокол з попередження торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми", який доповнює Конвенцію ООН про боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю.

Детальніше.

Новини
Світ
Кримінал
торгівля людьми
Читайте також:
обмін полоненими. 1 грудня
1 грудня, 2022 четвер
Україна звільнила ще 50 захисників. Загалом із полону додому повернулися вже 1319 українських героїв
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
1 грудня, 2022 четвер
Чому помилилася фон дер Ляйєн в оцінці українських втрат
карта бойових дій
30 листопада, 2022 середа
Карта бойових дій: 25-29 листопада. Бахмутську фортецю беруть у кліщі 
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.66
    Купівля 39.66
    Продаж 40.34
  • EUR
    Купівля 40.58
    Продаж 41.66
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
2 грудня
15:04
суд, вирок
Підтримував Антимайдан і виправдовував агресію РФ: колишньому українському телеведучому повідомили підозру в держзраді
15:02
крапельниця, лікарня, отруєння
Цього тижня за сприяння Єврокомісії 48 українців вирушили на лікування за кордон, - МОЗ
14:55
пам'ятник Катерині ІІ в Одесі
Єкатєріна ІІ, геть з України! Чому декомунізація в часи війни важлива
14:45
"Дезінфекція" в лаврах московського патріархату
Очільник Лаври Павло, Новинський та інші церковники: РНБО ввела санкції проти УПЦ МП, - ЗМІ
14:43
Пункт незламності
Педагогів обурила поведінка нардепа Тищенка під час візиту до пункту обігріву
14:33
Санкції
5 років арешту та штраф у 5% від обігу. Єврокомісія деталізувала кримінальну відповідальність за порушення санкцій проти РФ
14:30
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
"У росіян пріоритети на ракети, а не на людей": Маляр заявила про деморалізацію війська РФ
14:27
зенітна самохідна установка Gepard
Німеччина планує передати Україні 7 установок Gepard навесні, - Spiegel
14:11
Ексклюзив
російські війська окупанти
Три найбільш важливі недоліки та системні проблеми армії РФ, - військовий аналітик Данилюк
14:08
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Ворожих ракетоносіїв у Чорному морі не зафіксовано, але розслаблятись рано, - ОК "Південь"
14:08
OPINION
Петро Олещук
Німеччина визнала Голодомор геноцидом. Більше розуміння – менше помилок
14:07
Колишній співробітник Агентства нацбезпеки США Едвард Сноуден отримав російське громадянство
Едвард Сноуден отримав паспорт громадянина Росії, - адвокат
13:53
Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін
"Європа була б у біді без США": прем'єр Фінляндії висловилася про безпекову ситуацію
13:44
Авто, станції Starlink та дрони: що Parimatch передав ЗСУ на фронт у листопаді
13:34
телеканал "Дождь"
Російський телеканал "Дождь", який називає себе опозиційним, заявив про підтримку окупантів: Україна відреагувала
13:28
Виправдовував захоплення Криму та російську агресію в Україні: митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП оголосили підозру
13:20
Польовий госпіталь
Естонія разом з Норвегією та Нідерландами передадуть Україні польовий госпіталь
13:14
Світовий банк
"Суми приголомшують": у Світовому банку спрогнозували, що для відновлення України знадобиться сотні мільярдів доларів
13:12
Ексклюзив
ЗСУ
Загрози для НАТО зменшуються зусиллями ЗСУ, - військовий аналітик Целуйко
13:08
Нью-Йорк
Війна в Україні вплинула на рейтинг найдорожчих міст світу
12:57
МЗС України
Очі тварин у закривавлених конвертах: щонайменше вісім українських посольств отримали погрози
12:56
на фото прапор Індонезії
Індонезія планує криміналізувати позашлюбний секс: максимальним покаранням буде рік тюрми
12:39
Дмитро Пєсков
У Кремлі відреагували на умову Байдена для початку переговорів із США: з України окупанти йти не збираються
12:39
Експравоохоронець з Луганщини, що зрадив присязі
За матеріалами ДБР судитимуть 3 експравоохоронців з Луганщини, їх звинувачують у державній зраді
12:38
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Росія поводиться агресивно. Голова Мюнхенської конференції закликав підтримати Україну на шляху повернення Криму
12:34
nasams
США просять країни Близького Сходу швидко передати NASAMS Україні для посилення ППО
12:29
США та Франція обіцяють притягнути РФ до відповідальності за Україну
12:19
2москалі
Росія планувала захопити Україну за 10 днів, але підвела надмірна секретність, - RUSI
12:17
Заборона УПЦ МП
Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти УПЦ МП
12:11
Пожежа в Туреччині
У турецькому порту вибухнула цистерна з нафтопродуктами
12:09
OPINION
Вадим Денисенко
Симоньян, Гаага і "враг у ворот" 
11:52
PANTONE 18-1750
Pantone назвав головний колір 2023 року
11:48
Ексклюзив
Лукашенко путін
Союз Білорусі та Росії вигідний тільки Путіну, - керівник "Білого легіону" Бульба
11:40
Михайло Федоров
Україна отримає $2 млн від Google на цифрову освіту та 50 тис. ліцензій Workspace для уряду
11:26
Окупанти обстріляли Костянтинівку та Часів Яр: пошкоджені адмінбудівлі, багатоповерхівки, приватні домівки
11:21
відключення електроенергії
Київ наблизився до запровадження планових відключень електроенергії, однак іще трапляються аварії, - КМВА
11:10
окупанти в Мелітополі
Унаслідок збройної агресії Росії в Україні за добу загинуло три людини, ще 16 - постраждали
10:59
В Гаазі обговорили створення Офісу прокурора, який відповідатиме за розслідування злочинів РФ
10:55
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Гендиректор МАГАТЕ сподівається на вирішення ситуації навколо ЗАЕС до кінця року
10:54
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Після Кремінної може бути Рубіжне. Справи з просуванням підуть швидше, - Гайдай про звільнення Луганщини
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV