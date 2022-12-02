Про це заявила в Медіацентрі координаторка з питань захисту Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Чісі Мюллер

"Згідно з оцінками, з 1991 року понад 300 тис. українців постраждали від проблем, пов’язаних із торгівлею людьми. Ми також знаємо, що з 2019 по 2022 рік понад 46 тис. українців опинилися у ситуаціях, пов’язаних із торгівлею людьми - трудова та сексуальна експлуатація призвели до того, що українці опинялися у сучасному рабстві", - заявила Мюллер.

Експертка наголосила, що вразливою категорією, чия поведінка може призвести до потрапляння у сучасне рабство, є молодь.

Загалом 15% української молоді від 15 до 22 років прийняли б пропозиції від незнайомих людей щодо переїзду у нові місця.

Тому Міжнародна організація з міграції розробила онлайн-гру, під час якої молодь може вивчити основні трюки, які використовуються злочинцями, що займаються торгівлею людьми.

Довідково. Торгівля людьми - здійснення з метою експлуатації вербування, перевезення, передачі, приховування чи отримання людей шляхом погрози силою або її застосування чи інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою чи вразливістю стану або шляхом підкупу у вигляді платежів чи вигод для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу. Таке визначення торгівлі людьми дає "Протокол з попередження торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми", який доповнює Конвенцію ООН про боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю.

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