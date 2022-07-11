Про це інформує The New York Times.

Як показує опитування, 64% виборців Демократичної партії заявили, що віддадуть перевагу новому прапороносцю в президентській кампанії 2024 року.



The New York Times зазначає, що широке занепокоєння з приводу економіки та інфляції допомогло різко погіршити національні настрої щодо Байдена.



Понад три чверті зареєстрованих виборців вважають, що Сполучені Штати рухаються в неправильному напрямку. І лише 13% американських виборців вірять, що Америка на правильному шляху — це найнижчий показник за опитуваннями Times з часів фінансової кризи понад десять років тому.



Щодо республіканців, то понад дві треті з них також не схвалюють діяльність президента Байдена, і майже половина категорично не схвалюють.



Серед колег-демократів рейтинг схвалення президента становить 70%, що є відносно низьким показником, особливо напередодні проміжних виборів 2022 року, коли Байден має згуртувати демократів на виборах, щоб зберегти контроль над Конгресом.



Крім того, лише 26% виборців-демократів заявили, що партія має повторно висунути кандидатуру Байдена у 2024 році.

