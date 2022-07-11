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Понад 60% демократів не хочуть висувати Байдена на вибори у 2024 році, - The New York Times

11 липня, 2022 понедiлок
19:06
Світ Джо Байден

Згідно з опитуванням, проведеним The New York Times та Siena College серед зареєстрованих виборців у Штатах, близько 64% віддадуть перевагу новому кандидату в президентській кампанії 2024 року

Про це інформує The New York Times.

Як показує опитування, 64% виборців Демократичної партії заявили, що віддадуть перевагу новому прапороносцю в президентській кампанії 2024 року.

The New York Times зазначає, що широке занепокоєння з приводу економіки та інфляції допомогло різко погіршити національні настрої щодо Байдена.

Понад три чверті зареєстрованих виборців вважають, що Сполучені Штати рухаються в неправильному напрямку. І лише 13% американських виборців вірять, що Америка на правильному шляху — це найнижчий показник за опитуваннями Times з часів фінансової кризи понад десять років тому.

Щодо республіканців, то понад дві треті з них також не схвалюють діяльність президента Байдена, і майже половина категорично не схвалюють.

Серед колег-демократів рейтинг схвалення президента становить 70%, що є відносно низьким показником, особливо напередодні проміжних виборів 2022 року, коли Байден має згуртувати демократів на виборах, щоб зберегти контроль над Конгресом.

Крім того, лише 26% виборців-демократів заявили, що партія має повторно висунути кандидатуру Байдена у 2024 році.
 

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Новини
Джо Байден
США
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