Понад 80% киян негативно ставляться до забудови столичних водойм, - соціологія

Про це кажуть результати результати дослідження, яке провела соціологічна компанія Gradus та повні результати якого є у розпорядженні Еспресо.



Майже всі (92,8%) кияни відвідують зелені зони у своєму районі, при цьому більшості (58,8%) зелених зон не вистачає. Кияни вважають, що зелені зони потрібні для прогулянок з дітьми, сім’єю; для очищення повітря, для відпочинку і дозвілля (прогулянка, пікнік тощо); для краси міста та для занять спортом. Жоден не відповів, що зелені зони не приносять користі.



Кияни змінять своє ставлення до депутатів міської ради (фракцій) у гірший бік, якщо такі політики підтримують забудову Качиного озера (86,8%), Совських ставків (82,4%), Вирлиці та озера Небреж (79,9% та 79,6% відповідно).



Gradus - система швидких соціологічних онлайн опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.



Метод збору інформації: опитування, самостійне заповнення на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus.



