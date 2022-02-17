ВАКС ухвалив вирок ексочільнику держпідтриємства через спробу дати хабар

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.



Ексочільнику призначили покарання у вигляді позбавлення волі на п'ять років та шість місяців за статтею про хабарництво.



Зазначається, що Віктор Сиса став відомим у липні 2019 року після того, як президент Володимир Зеленський публічно зателефонував йому під час наради щодо вирубки лісів на Харківщині.



Тоді Зеленському сказали, що Сиса - найбільший чорний лісоруб у регіоні, після чого президент взяв телефон і запросив його на розмову.



"Пан Сиса? Ми тут на вас чекаємо. Ви в Києві? Зайдіть завтра до Офісу президента о десятій", - сказав тоді президент.



При цьому вже у жовтні 2019 року його впіймали на спробі підкупити детектива НАБУ. Обвинувачений пропонував $100 тис. в обмін на закриття кримінального провадження щодо Гутянського лісгоспу.



Як встановило слідство, на підприємстві у 2018-2019 роках діяла схема продажу деревини за заниженими цінами зв'язаним приватним фірмам, внаслідок чого лісгосп недоотримав понад 50 млн грн.



У серпні 2021 року Сисі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Цю справу ще має розглянути суд.



Як відомо, вирок за хабарництво поки не набув чинності, на нього може бути подана апеляційна скарга до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня проголошення.



До набуття вироком суду законної чинності обвинуваченому залишили запобіжний захід у вигляді застави.

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