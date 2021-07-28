Порошенко у річницю Хрещення Руси-України: це був не лише вибір віри, але й вибір цивілізації – Україна сьогодні невід’ємна частина Європи
Після здобуття Томосу про автокефалію Православна Церква України увійшла рівною серед рівних до родини Церков-Сестер і її визнання в світі продовжується
Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у відеозверненні до 1033-ої річниці Хрещення Руси-України.
"Тисяча тридцять три роки тому князь Володимир Великий охрестив наших предків. Тисяча літ і символічні тридцять три, бо тридцять три – то вік Христа. В такі ж літні дні наші пращури почули переказані їм слова Спасителя: "Де двоє чи троє в Ім’я Моє зібрані, там Я серед них". Від імені усіх поколінь українців давайте відгукнемося словами Апостола Павла: "А якщо Бог за нас, то хто проти нас?" – сказав він.
"Я вітаю усі українські церкви, чиї корені – у єдиному Володимировому хрещенні. Зі святом вас, православні. Зі святом, греко-католики і українські римо-католики. Зі святом, протестанти. Вітаю вірних інших релігій і тих, хто лише зараз шукає дорогу до Бога. Чин Володимира Святославича означав не лише вибір віри, але й вибір цивілізації. І Україна сьогодні – невід’ємна частина Європи. Так само як і значення Томосу про автокефалію виходить далеко за межі церковних огорож. Не дарма ж мудрі люди назвали його геополітичною катастрофою для Росії", – додав Порошенко.
"Слово Боже вперше було принесене на нашу землю Апостолом Андрієм, задовго до Володимира рівноапостольного. Так було започатковано зв’язок між народом, якому на горах Київських проповідував Андрій, з його наступниками на престолі Вселенського Патріарха. Менше місяця відділяє нас від візиту Його Всесвятості Варфоломія, якого в тридцяту річницю Незалежності український народ гостинно зустріне і якому подякує за історичне рішення про надання Томосу. Всі ми тішимося тим, що незалежна Православна Церква України увійшла рівною серед рівних до великої родини Церков-Сестер. Триває і процес її визнання іншими церквами. Він міг би пройти і швидше, якби до цього не була так байдужа теперішня українська влада. Російська дипломатія активно протидіє такому визнанню, а наша влада умила руки, бо "какая разница" – її головний ідеологічний орієнтир", – наголосив п’ятий президент України.
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