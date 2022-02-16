Порошенко в ефірі CNN: у 2022 році Вашингтон говорить мовою Києва 2014 року

Про це передає пресслужба "Європейської Солідарності".

"Завдяки лідерству президента Байдена нам вдалося запобігти повномасштабному вторгненню Путіна. І я вдячний американському президенту за це", – сказав Порошенко.

"Сьогодні, у 2022 році, Вашингтон говорить мовою Києва часів 2014 року. Я як президент, моя команда – ми називали Путіна агресором ще 8 років тому. Ми говорили, що дії Росії – це вторгнення. Сьогодні цією мовою говорить весь світ. Тому Росія має отримати серйозну відсіч – і вже отримує", – наголошує Петро Порошенко.

"Я думаю, що у цій теперішній битві, коли Путін почав шантажувати Україну, шантажувати Європу та світ так само, як він шантажував у 2014 році та квітні 2021 року, він програв. І я вітаю увесь світ з цією перемогою, але виклик все ще зберігається. Ми розрізняємо два види ескалації: "жорстку" та "м’яку". Щодо "жорсткої" ескалації ми все ще маємо 140 тисяч російських солдат вздовж українсько-російського кордону, близько 30 тисяч російських солдат на українсько-білоруському кордоні, які знаходяться там для "аншлюсу" Білорусі. Сьогодні не відбувся напад, але ми маємо бути готові до нападу Путіна у майбутньому", – зазначає Порошенко.

"Вчора Україна стала об’єктом найбільшого кібернападу проти урядових сайтів, сайту оборонного відомства, і тому я переконаний, що немає жодної деескалації. Також вчора Державна Дума Російської Федерації проголосувала за звернення до президента Росії щодо визнання тимчасово окупованих територій Донбасу як незалежних держав. І де-факто це означає, що Путін виводить Росію з Мінських домовленостей, Путін бажає мати додатковий аргумент тиску на вільний світ. І у цій ситуації ми маємо три способи як допомогти Україні", – зазначив Петро Порошенко.

Він закликав союзників до запровадження жорстких санкцій проти Росії і надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО на саміті Альянсу у Мадриді.

"Друге – це посилення оборонних спроможностей Україні. Ми уважно вивчаємо досвід ленд-лізу часів Другої Світової війни. І тому ми маємо посилити оборонні спроможності, постачати нові типи озброєнь. Ми не потребуємо американських чи натівських солдат на нашій землі, але ми потребуємо підвищення ефективності наших військ. Я пишаюсь тим, що у 2014-2015 роки ми створили нову українську армію, яка сьогодні – одна з найпотужніших в Європі. Але проти України сьогодні ми маємо другу найпотужнішу армію у світі з найновітнішими технологіями, і тому ми повинні мати зброю для захисту нашої землі", – зазначає п’ятий президент.

"Третє – це зміцнити стійкість України. Ми повинні мати допомогу з боку США, Євросоюзу, в тому числі для продовження реформ, які були започатковані нашою командою – антикорупційної реформи, децентралізації, реформи безпекового сектору, реформи державної служби – для досягнення критеріїв членства в Євросоюзі", – говорить Порошенко.

"Це не лише питання Росії та України. Це питання глобальної безпеки, і це власне те, що підтвердив Байден. Це питання важливе для всього Західного світу. І тепер всі – і в США, і в ЄС розуміють, що йдеться про інвестиції в їхню власну безпеку, і в безпеку США, і ЄС. Успіх України у цьому звʼязку – це й успіх Сполучених Штатів, НАТО та Європейського Союзу", – резюмує Петро Порошенко.



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