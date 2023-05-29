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Порошенко в парламенті закликав терміново ухвалити закони, необхідні для членства України в ЄС, і повернути 30 тисяч ЗСУ

29 травня, 2023 понедiлок
17:44
Новини

Петро Порошенко під час виступу з трибуни парламенту закликав народних депутатів ухвалити законопроєкти, необхідні для вступу України в ЄС, а також повернути доплати 30 тисяч військовослужбовцям

Про це йдеться на сайті партії "ЄС".

Порошенко зазначив, що в Брюсселі провів зустрічі в Єврокомісії, Європейській Раді, в Європейському парламенті та Службі зовнішніх зносин: "я хочу донести стурбованість тим, наскільки український парламент готовий на цьому тижні розв'язувати принципові питання, зазначені Європейською Комісією як передумова до початку офіційних переговорів про вступ".

"Наголошую, що саме зараз ми маємо прийняти важливі закони. Це не про переговори, які були проведені тоді, коли ми отримали статус. Це про те, що ми маємо голосувати закон про Конституційний Суд відповідно до висновку Венеціанської комісії. Голосувати за PEPи, голосувати за декларації, за свободу слова, за політичне різноманіття в парламенті, парламентський плюралізм", – зазначив Порошенко.

П’ятий Президент також закликав проголосувати за відновлення військовослужбовцям доплати у 30 тисяч гривень: "впевнений, що сьогодні у парламенту достатньо єдності і мужності для того, щоб підтримати Збройні Сили України, відновити справедливість і повернути 30 тисяч захисникам України".

Він подякував українській делегації в Парламентській Асамблеї НАТО за злагоджену та результативну роботу. "Її результатом вперше в історії є те, що ПА НАТО як вищий політичний орган не тільки закликала визнати ПВК Вагнер терористичною організацією, не тільки запровадила в міжнародне право поняття "рашизм", але й ухвалила рішення з рекомендації Вільнюському саміту запросити Україну щодо переговорів про членство в Альянсі", – наголосив Порошенко.

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