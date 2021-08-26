Порушення конфіденційності користувачів: Корея оштрафувала Facebook й Netflix на понад $5 млн

Про це повідомляє Yonhap, передає "Укрінформ".

Facebook отримала штраф у розмірі 6,46 млрд вон ($5,5 млн). Для комісії це став другий за величиною виписаний штраф дотепер..

Комісія з захисту персональних даних зазначила, що соцмережа створила та зберігала шаблони з розпізнавання обличчя 200 000 місцевих користувачів без їхньої згоди у період з квітня 2018 року по вересень 2019 року.

У свою чергу Netflix зобов’язали сплатити понад 220 млн вон (близько $220 тис.) за збір персональної інформації 5 млн користувачів без їхньої згоди.

Google не оштрафували, але комісія порекомендувала їй покращити заходи щодо обробки персональної інформації.