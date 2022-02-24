Посадки в Сумах, Ворожбі, Ніжині, Конотопі, Бахмачі не буде: УЗ змінила маршрут потягу Лисичанськ-Ужгород і додала рейси та вагони з Києва
Укрзалізниця змінила маршрут потягу 45/46 Лисичанськ-Ужгород - потяг прямуватиме через Полтаву і не прийматиме пасажирів у Сумах, Ворожбі, Ніжині, Конотопі, Бахмачі
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"Задля безпеки пасажирів потяг 45/46 Лисичанськ-Ужгород змінює маршрут південніше від кордону і прямуватиме через Полтаву. Відповідно посадки по станціям Суми, Ворожба, Ніжин, Конотоп, Бахмач не буде", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Укрзалізниця додає вагони до поїзда 769 Київ-Кам'янець-Подільський і вечірній додатковий рейс Київ-Львів.
Також Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №713 Київ-Вінниця, який відправлятиметься о 14:25. Квитки у продажу з 12:30 четверга 24 лютого.
Водночас з міркувань безпеки 24 лютого не зможуть бути відправлені з кінцевих станцій потяги №113/114/141/142 з Бахмута до Львова та №732 Запоріжжя-Київ.
Швидкісний експрес №722 Харків-Київ відправиться з Харкова диспетчерським розкладом, можливі запізнення.
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