Пошкоджено фасадну стіну та вікно: рятувальники показали наслідки вибуху туристичного пальника на Одещині
У селі Ліски на Одещині стався вибух туристичного газового балону, внаслідок чого пошкоджень зазнали фасадна стіна та вікно у помешканні
Про це повідомляє ДСНС.
"Унаслідок вибуху в квартирі на 19-му поверсі 25-ти поверхового житлового будинку по вулиці Академіка Сахарова в селі Ліски Одеського району сталось руйнування фасадної стіни та вікна без послідуючого загорання. За місцем виклику загиблих та постраждалих немає", - сказано в повідомленні.
Рятувальники закликають українців неухильно дотримуватись правил особистої безпеки, інструкцій при використанні будь-якого приладу і максимально обмежити користування виробів, які створюють потенційну загрозу.
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