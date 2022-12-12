Про це повідомляє ДСНС.

"Унаслідок вибуху в квартирі на 19-му поверсі 25-ти поверхового житлового будинку по вулиці Академіка Сахарова в селі Ліски Одеського району сталось руйнування фасадної стіни та вікна без послідуючого загорання. За місцем виклику загиблих та постраждалих немає", - сказано в повідомленні.

Рятувальники закликають українців неухильно дотримуватись правил особистої безпеки, інструкцій при використанні будь-якого приладу і максимально обмежити користування виробів, які створюють потенційну загрозу.

Раніше рятувальники розповіли, як безпечно користуватися електрогенераторами.

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