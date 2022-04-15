Поштові оператори шести країн припиняють співпрацю з Росією та Білоруссю

Про це повідомила Укрпошта.



"В підтримку України, українців та Укрпошти, яка ще наприкінці лютого припинила сполучення з Росією та Білоруссю через напад Росії, пошти світу також припиняють співпрацю з цими країнами", – повідомила Укрпошта.

Пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії вже надіслали заяви до Всесвітнього поштового союзу про припинення доставки відправлень до та з Росії і Білорусі.



"До поштової блокади країн-агресорів приєдналася також Латвійська Пошта, яка в березні припинила поштові грошові перекази до та з росії і білорусі", – вказала Укрпошта.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський відзначив, що це результат роботи українських дипломатів, волонтерів та діаспори, а також самої Укрпошти.

Нагадаємо, Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".



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