Поштові оператори шести країн припиняють співпрацю з Росією та Білоруссю
Поштову блокаду Росії оголошують у різних країнах світу
Про це повідомила Укрпошта.
"В підтримку України, українців та Укрпошти, яка ще наприкінці лютого припинила сполучення з Росією та Білоруссю через напад Росії, пошти світу також припиняють співпрацю з цими країнами", – повідомила Укрпошта.
Пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії вже надіслали заяви до Всесвітнього поштового союзу про припинення доставки відправлень до та з Росії і Білорусі.
"До поштової блокади країн-агресорів приєдналася також Латвійська Пошта, яка в березні припинила поштові грошові перекази до та з росії і білорусі", – вказала Укрпошта.
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський відзначив, що це результат роботи українських дипломатів, волонтерів та діаспори, а також самої Укрпошти.
- Нагадаємо, Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".
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