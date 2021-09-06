Посли ЄС продовжать санкції проти Росії за окупацію Криму, - журналіст

Про це повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Facebook.

"Посли ЄС у середу дадуть "зелене світло", щоб продовжити на шість місяців заборону на в'їзд та заморожування активів для 177 людей та 44 юридичних осіб, які, як вважають, підірвали територіальну цілісність України", - розповів журналіст.

EU ambassadors will on Wednesday give green light to prolong by six months the visa bans & asset freezes on 177 people & 44 entities considered to have undermined the territorial integrity of #Ukraine. #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 6, 2021