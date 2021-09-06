Посли ЄС продовжать санкції проти Росії за окупацію Криму, - журналіст
Посли ЄС 8 вересня планують схвалити продовження персональних санкцій проти Росії за окупацію Криму
Про це повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Facebook.
"Посли ЄС у середу дадуть "зелене світло", щоб продовжити на шість місяців заборону на в'їзд та заморожування активів для 177 людей та 44 юридичних осіб, які, як вважають, підірвали територіальну цілісність України", - розповів журналіст.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.74
Купівля 26.74Продаж 26.98
-
EUR
Купівля 31.63Продаж 32.01
- Актуальне
- Важливе