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Поставив НАТО ультиматум, - Верховна Рада про заяву Путіна щодо співпраці України й Альянсу

24 грудня, 2021 п'ятниця
10:44
війна з Росією Олександр Мережко

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко назвав ультиматумом заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що Україна не має співпрацювати з НАТО

Про це пише РБК-Україна.

"Спочатку президент Росії Володимир Путін говорив, що Україна не повинна вступити в НАТО, а тепер - що українська держава нібито взагалі не повинна співпрацювати з Альянсом. Це по факту ультиматум", - зазначив Олександр Мережко.

За його словами, президент РФ розмірковує категоріями історичних прецедентів і розглядає ситуацію з позиції Карибської кризи.

"Тоді США розмістили ракети на території Туреччини, у відповідь Хрущов спробував розмістити ядерні боєголовки на Кубі. Мені здається, що Путін використовує цей прецедент. Він чітко заявив, що він вимагає. Він чітко сформулював свої вимоги, основне - це, щоб Україна не стала членом НАТО", - зауважив голова Комітету Верховної Ради.

Він наголосив, що Росія постійно змінює свої "червоні лінії".

"Спочатку це було те, що Україна не повинна вступити в НАТО, а зараз Путін і глава МЗС РФ кажуть, що Україна взагалі не повинна ніяк співпрацювати з НАТО. По суті, те, що говорить Путін - це ультиматум, спрямований НАТО і звучить він приблизно так: якщо ви не виконаєте наші вимоги, то ми розв'яжемо війну проти України", - пояснив Олександр Мережко.

Він додав, що Захід не може відмовитися від своїх слів, оскільки США багато разів наголошували, що Україна має право на членство в НАТО, й обіцяли цю перспективу ще від Бухарестського саміту 2008 року.

"Але з іншого боку Путіну теж необхідна якась перемога, тому що він вже розкрутив механізм військової пропаганди та істерії всередині країни, заяви на міжнародній арені набули настільки радикального характеру, що йому теж відступити неможливо. Він може втратити обличчя, але він теж не може дозволити собі поразку", - сказав голова Комітету Верховної Ради.
 

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Новини
ультиматум
Володимир Путiн
НАТО
Олександр Мережко
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