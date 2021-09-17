Постраждали мирні жителі, пошкоджено храм ХІХ ст.: окупанти під час навчань обстріляли село, - розвідка
16 вересня російсько-окупаційні війська обстріляли село Іллірія на окупованій території Луганської області
Про це повідомило головне управління розвідки МО України у Facebook.
Під час проведення тренувань зі стрільби та управління вогнем окупантами був обстріляний населений пункт Іллірія.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, зведеного в 19-му сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
Розвідка доповідає, що командування окупантів намагається приховати обставини та причини події та може спробувати перекласти відповідальність на українське військо зі звинуваченнями в обстрілах населених пунктів.
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