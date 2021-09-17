Постраждали мирні жителі, пошкоджено храм ХІХ ст.: окупанти під час навчань обстріляли село, - розвідка

Про це повідомило головне управління розвідки МО України у Facebook.



Під час проведення тренувань зі стрільби та управління вогнем окупантами був обстріляний населений пункт Іллірія.



"Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, зведеного в 19-му сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.



Розвідка доповідає, що командування окупантів намагається приховати обставини та причини події та може спробувати перекласти відповідальність на українське військо зі звинуваченнями в обстрілах населених пунктів.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb