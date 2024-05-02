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"Ідея членства України в НАТО - це провокація щодо Росії": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 2 травня

2 травня, 2024 четвер
14:40
Світ фейк
Зміст

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 2 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 2 травня у світі з'явився один фейк та одна маніпуляція. 

Маніпуляція: Французький військовий експерт Жак Бо заявив: "Ідея членства України в НАТО відроджується, але це більше провокація щодо Росії, ніж щось інше". 

Спростування: Експерт просуває ідею, яка підживлює російський наратив про те, що розширення НАТО нібито створює загрозу для Росії, таким чином провокуючи її. Як незалежна держава, Україна зробила свій вибір на користь євроатлантичного напрямку, а тому питання її членства в НАТО не залежить від псевдострахів Росії.

Дезінформація: Американський економіст Джеффрі Сакс заявив: "Війни можна було б повністю уникнути, або вона могла б закінчитися в березні 2022 року, або сьогодні, але це було частиною процесу мислення Байдена протягом 25 років... Це тягнеться з часів участі США в насильницькому перевороті в Україні в 2014 році, це тягнеться до абсолютної відмови від переговорів з Росією, і це зруйнувало Україну". 

Спростування: Єдиною причиною знищення України є російська агресія. А "насильницький переворот за підтримки США у 2014 році" та "відмова України від переговорів" – це все наративи російської пропаганди, які псевдоексперти намагаються закріпити у свідомості глядачів, постійно повторюючи їх.

  • Раніше російські пропагандисти почали поширювати фейк, що нібито в атакованих РФ сортувальному депо та відділенні Нової пошти був склад з боєприпасами виробництва країн НАТО. 
Теги:
Україна
Росія
Джо Байден
Війна з Росією
фейк
НАТО
США
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