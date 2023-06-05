Про це він розповів в етері Еспресо.

Президент Асоціації українських банків прокоментував інформацію про лист від НБУ, яку поширили деякі ЗМІ, що з 5 червня українські банки звітуватимуть про всі карткові платежі населення незалежно від їхньої суми.

"Уточню, що у цьому листі мова йде виключно про юридичних осіб, які є клієнтами банків. Зверну увагу, що тут чітко прослідковується слід з боку РФ. Ми спостерігали такі інформаційні атаки й у 2022 році, і зараз у 2023 році, мета яких розхитати нашу стабільну банківську систему. Зазначу, банки – суб'єкти первинного фінансового моніторингу відповідно до законів України про банківську діяльність та інше, тому банки завжди слідкують за операціями своїх клієнтів. І якщо якісь операції вирізняються з поміж звичного потоку переліку операції, то банки й у попередні роки відстежували та зупиняли такі трансакції", - розказав Андрій Дубас.

Дубас пояснив, що НБУ не працює з фізичними особами, а регулює банки.

"Фактично ця інформація, яку вкинув один з медійних ресурсів, - це чергова атака на нашу стабільну банківську систему. НБУ слідкує за регуляцією банківського сектору, а банки дотримуються засад фінансового моніторингу. Нічого суттєво не міняється для фізичних осіб, а юридичним особам тепер треба інформувати банки у випадку якихось перекосів у розрахунковій діяльності. Наші воріженьки з РФ хотіли б, щоб в Україні менше розвивалася банківська система і поверталися до готівкових розрахунків, які менш контрольовані. Ще раз зауважу, що цей лист - інформаційний вкид конкретного підсанкційного російського видання, яке зацікавлене у розхитуванні стабільної банківської системи України. Для фізичних осіб, які є користувачами банківських послуг, нічого не міняється", - запевнив голова Асоціації українських банків.