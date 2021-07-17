Повінь в Європі: жителям Антверпена та Льєжа наказали евакуюватися

Основний удар стихії припав на західні регіони Німеччини - федеральні землі Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія. У першому, за даними місцевої влади, загинули близько 90 людей, у другому - 43. Про це із посиланням на ВВС передає Еспресо.TV.



Повінь, спричинена рясними дощами, торкунлася також низку Бельгії, Нідерландів, Франції та Швейцарії. У Бельгії, як повідомляють, загинули щонайменше 20 людей.



У ніч на суботу, 17 липня 2021 року, вода прорвала греблю біля німецького міста Вассенберг, розташованого на кордоні з нідерландською провінцією Лімбург. Рятувальники евакуювали з міста близько 700 місцевих жителів.



Експерти твердять, що зміна клімату, як очікується, збільшить кількість екстремальних погодних явищ, але пов'язувати будь-який окремий випадок з глобальним потеплінням дуже важко.



Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила "найглибші співчуття" усім тих, хто втратив своїх близьких у цій негоді.



За попередніми оцінками, це найбільша повінь за останні 400 років у Німеччині



У рятувальних та пошукових роботах в Німеччині беруть участь близько 150 тисяч поліцейських, солдатів і рятувальників. Вертольоти підбирають мешканців з дахів будинків, куди вони видерлися, рятуючись від води, а танки очищають дороги від повалених дерев і сміття.



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Майже 150 тисяч будинків залишилися без електрики, порушене транспортне сполучення.



"Ми просиділи на даху 13 годин. У нас не було ні їжі, ні теплого одягу - тільки кілька пляшок води і кока-коли, які ми зуміли в паніці захопити з собою. Ми були налякані до смерті. Якби будинок впав, ми б, швидше за все, не вижили", - розповів виданню Die Zeit житель міста Альтенар на кордоні Північного Рейну-Вестфалії і Рейнланд-Пфальца.



Житель одного з потерпілих німецьких містечок описав те, що відбувається, як "зону військових дій": багато будинків зруйновані, а машини віднесені потоком води.



У Бельгії особливо постраждали провінції Льєж і Намюр: курортне місто Спа повністю залило водою.



"Ми рідко бачили такі сильні повені. Останній раз таке траплялося 1998 року", - сказав радіо RTL мер міста Даніель Баклі.



Мешканцям Льєжу, третього за величиною бельгійського міста після Брюсселя та портового Антверпена, наказали евакуюватися. Місцева влада каже, що ті, хто не може виїхати, повинні перебратися на верхні поверхи своїх будинків.



Очікують, що річка Маа підніметься ще більше, попри те, що вона вже на межі виходу з берегів.



У голландському місті Маастрихт наказали евакуюватися 10 тисячам людей.



У кількох провінціях на сході Франції оголошено попередження - метеорологічна служба в четвер заявила, що повінь може дійти і до них.



Повінь також зачепила частину Швейцарії. Там піднімається рівень води в декількох озерах - жителям Берна влада рекомендувала паркувати свої автомобілі вище, щоб їх не затопило. Також евакуювали міський зоопарк, з якого вже вода забрала кількох мешканців.



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