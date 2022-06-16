Повномасштабне вторгнення РФ: в Україні пошкоджено або зруйновано 116 тис. будинків

Про це повідомила заступниця директора департаменту житлової політики та благоустрою, начальник відділу формування та реалізації політики з житлових питань Міністерства розвитку громад та територій Світлана Старцева, передає Укрінформ.

"Станом на 1 червня 3,5 млн українців мають пошкоджене або зруйноване житло. Йдеться про 116 тис. об’єктів загальною площею 14 млн кв.м. З них багатоповерхових будинків - 12,3 тис. (12 млн кв.м), індивідуальних садиб - 104,1 тис. (1,7 млн кв.м). Незначних пошкоджень (до 25%) зазнали 3,8 тис. багатоквартирних та 24,4 тис. індивідуальних будинків. Відновлення шляхом нового будівництва потребують 30 тис. багатоквартирних та 27,3 тис. індивідуальних будинків. Капітального ремонту або реконструкції - 58,5 тис. багатоквартирних та 52,6 тис. індивідуальних будинків", - наголосила вона.

Зараз активно підраховують збитки житловому фонду. За попередніми даними, вони вже перевищують 100 млрд грн. Однак робота ще триває.

"Скрізь маємо доступ до об’єктів, немає реальної інформації щодо руйнацій, немає оцінки відповідних фахівців", - пояснила Світлана Старцева.

У короткостроковій перспективі, до кінця 2022 року держава пропонує надати людям місцями тимчасового перебування/розміщення завдяки безкоштовному транзитному/тимчасовому розміщенню в закладах державної, комунальної або приватної власності, приватних житлових будинках.

Також планують виплачувати часткову компенсацію вартості оренди власникам вільного житла для розміщення переселенців. Уряд розробляє постанову для стимулювання таких господарів.

У середньостроковій перспективі, до кінця 2025 року, Мінрегіон має на меті збільшити кількість тимчасових осель шляхом викупу та будівництва, розселення на приватних ділянках тимчасових споруд для життєзабезпечення, будинків із несуттєвими пошкодженнями; капітальної реконструкції для перетворення нежитлових приміщень на житлові; надання компенсації за зруйноване майно.

У довгостроковій перспективі, до кінця 2032 року, Мінрегіон має намір зосередитися над проєктами будівництва будинків з урахуванням соціально-економічного розвитку громад і регіонів.

2 червня в Києві почали відновлювати будинки, постраждалі від російських обстрілів, а завершити планують до середини осені.

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