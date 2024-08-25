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Може долетіти до Уралу, ймовірно, атакував Татарстан: що відомо про український універсальний далекобійний дрон E-300 Enterprise

25 серпня, 2024 неділя
18:41
Пояснюємо E-300 Enterprise

Далекобійна зброя – то один із пріоритетів України під час перемовин із союзниками. За відсутності достатньої кількості ракет дефіцит намагаються перекрити безпілотниками дальнього польоту, багато з яких виготовляють самі українці. Наприклад, дрон E-300 Enterprise, який здатен долетіти хоч до Уралу, хоч до Алтаю, хоч до Мурманська

Зміст

Що таке E-300 Enterprise і коли його взяли на озброєння в ЗСУ

E-300 Enterprise – український великогабаритний дрон великої дальності, вироблений українською компанією AeroDrone. Безпілотник здатний нести до 300 кг корисного навантаження та долати відстань до 3100 км. Фактично йдеться про літаки з розмахом крил понад 8 м, перероблені на безпілотні апарати. 

Головною функцією E-300 Enterprise, ймовірно, є доставлення вантажів на позиції військових. Адже спочатку його розробляли як транспортний дрон і пропонували клієнтам як літак-кур’єр для доставляння посилок зі швидкістю у 150 км/год.

Після початку військових дій БПЛА вдосконалили та створили різні модифікації. Крім доставлення вантажів на фронт, Е-300 можна також використовувати для розвідки. Також дрон може бути платформою для несення складного обладнання, озброєння й ураження противника. 

У грудні 2022 року компанія AeroDrone пройшла сертифікацію та отримала дозвіл на експлуатацію двох своїх безпілотних авіаційних комплексів, у тому числі E-300 Enterprise. У березні 2023-го AeroDrone уклала контракт із Міністерством оборони України, що дозволило запустити серійне виробництво безпілотників для ЗСУ. Кількість замовлених безпілотників від AeroDrone розголошувати заборонили. Станом на березень 2023-го вже були визначені підрозділи, які будуть їх використовувати.

E-300 Enterprise

Фото: mil.in.ua

 

Технічні характеристики E-300 Enterprise

  • Розмах крил – 8,5 м
  • Довжина літака – 5,72 м
  • Площа крила – 14,1 м кв.
  • Максимальна злітна вага БПЛА – 540 кг
  • Корисне навантаження, в т.ч. пальне – до 300 кг
  • Вантажність (без пального) – 38-243 кг
  • Максимальна висота польоту – 5000 м
  • Дальність польоту – 675 км (3150 км з додатковими баками)
  • Тривалість польоту 5 год (23 год з додатковими баками)
  • Крейсерська швидкість – 135-150 км/год
  • Вартість – $300 тис.

Хто виробляє дрони E-300 Enterprise

Виробника цих дронів AeroDrone у 2018-му запустив українець Юрій Педерій. На початку своєї діяльності компанія розробляла дрони для агропромислових потреб, військовими проєктами не займались. Все змінило повномасштабне вторгнення, розповів сьогоднішній співвласник AeroDrone Дмитро Шимків.

"Почалася війна, і люди почали говорити про безпілотники. А я знав, що мій колишній колега по Microsoft Юра Передрій розробляв безпілотні літаки на замовлення, в нього батько працював конструктором на заводі Антонова багато років. Я звернувся до Юри. Кажу: треба допомога, а всі говорять про безпілотники. Ми долучалися до військових проєктів та виконали одну з місій під Бахмутом", – розповів Шимків.

До слова, Дмитро Шимків був генеральним директором "Microsoft Україна", потім 4 роки працював в Адміністрації президента України, за часів Петра Порошенка, де просував  систему електронних державних закупівель Prozorro. Після звільнення з державної служби – голова ради директорів фармацевтичної компанії "Дарниця", член наглядової ради "Київстару". Зараз займається безпілотниками. Йому належить 50% компанії AeroDrone.

E-300 Enterprise

Фото: mil.in.ua

 

Які особливості БПЛА E-300 Enterprise

70% компонентів, якщо орієнтуватись по вартості, – імпортні. Частину програмного забезпечення роблять в Україні, частину замовляють через аутсорсинг.

"У нас тільки робоча сила та виробничі витрати. Колись в Україні був авіаційний алюміній, але зараз його немає. Авіаційної тканини теж немає. Двигуни ми теж закуповуємо, бо в Україні не виробляють авіадвигуни для невеличких літаків", – розповідав Шимків в інтерв'ю "Економічній правді" у березні 2024-го.

А от технологія літаків – українська. Для того, щоб фактично переробити двомісний літак на безпілотник знадобилося багато модифікацій зі збереженням аеродинамічних характеристик, зазначили в AeroDrone. Йдеться про електроніку, програмування, власні розробки, частини керування тощо.

У випадку аварійної ситуації активується парашутна система, за допомогою якої безпілотники спускаються на землю. Максимальна дальність польоту безпілотника становить 3100 км – для цього потрібно встановити бак, місткістю 350 літрів. 

За словами Дмитра Шимківа, E-300 Enterprise можуть зайняти вільну нішу на ринку безпілотників. Якщо говорити про безпілотну авіацію, то зазвичай виготовляють легкі літаки. Є також великі з вантажністю понад тонну, як-от MQ-9 Reaper. А між ними – дуже мало пропозицій. 

"Один із літаків може перебувати в повітрі до 23 годин.Також  вони можуть нести набір важкого радіотехнічного обладнання для розвідки. Недавно ми на демонстрації показали військовим, як наш літак може нести розвідувальне обладнання, якого ще навіть немає в ЗСУ. По-третє, E-300 має кращу стабільність. Завдяки цьому на одній із камер середньої вартості нам вдалося досягти 40-кратного зуму", – описували переваги власного продукту виробники.

У AeroDrone кажуть, що такі дрони точно знадобилися б, скажімо, в часи блокади Маріуполя. Тоді вантажі оточеним захисникам намагалися доставити авіацією, що, бувало, коштувало життя пілотам. На місці тих гірокоптерів могли бути безпілотники. 

Ймовірне бойове застосування E-300 Enterprise

Серед модифікацій E-300 Enterprise є також і дрон-камікадзе. Корисне навантаження у 300 кг і дальність польоту в понад 3000 км роблять дрон певною мірою унікальним. Конкурентом чи найближчим аналогом можна назвати іранський Shahed. Дальність польоту в нього також солідна, але бойова частина – 50 кг.

У компанії AeroDrone підтвердили, що Е-300 справді може долетіти до Уралу. Однак засумнівалися в доцільності такої операції, адже вартість літака без обладнання становить 300 тисяч доларів (з обладнанням може сягати $450 тис.). Крім того, збільшення кількості палива (для подолання великої дистанції) автоматично зменшує масу бойової частини. 

Натомість на ближчих дистанціях E-300 Enterprise вже, ймовірно, застосовували як ударний дрон. Йдеться про атаку на підприємство з виробництва "шахедів" у російському місті Єлабуга 2 квітня 2024 року. Медіа та джерела в силових органах тоді повідомляли, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

У той же день українці атакували ще один об'єкт у Татарстані – нафтопереробний комплекс у Нижньокамську, що входить у топ-5 найбільших НПЗ Росії. На відео з Татарстану потрапили українські безпілотники.

Військові експерти припускали, що атаку здійснив саме український дрон E-300. Зауважимо, що відстань від України до Єлабуги - близько 1200 км. 

Чи знадобляться дрони E-300 Enterprise після війни

Співвласник AeroDrone Дмитро Шимків переконує, що наразі не заробляє на виробництві дронів, а лише вкладає. Однак він впевнений, що ці розробки стануть популярними в цивільному житті. Наприклад, є зацікавленість у використанні безпілотних літаків у логістиці в країнах Африки. Сьогодні постачання тут, у тому числі харчових продуктів, є проблематичними. Ці завдання виконують гелікоптери або літаки, що є значно дорожчими, ніж українські безпілотники. В деяких районах є ризик втратити пілота.

"Літаки можна застосовувати в сільському господарстві, логістиці, відстежуванні газопроводів, пожежогасінні. Усі іноземці, які бачать мої літаки, кажуть: "Блін, як дешево". Усі українці, які дивляться, кажуть, дорого", – розповідав Шимків.

Крім того, воєнні технології повинні покращити надійність безпілотних літаків у районах з нестабільним зв’язком та поганими комунікаціями. Наприклад, уже зараз на Е-300 намагаються використовувати оптичну навігацію – порівняння знімків із камери та зображень із супутника.

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безпілотник
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