(НЕ)впасти дорогою до Білого дому. Боротьба республіканців та чи світить перемога Трампу

Про що у тексті:

Що таке попередні вибори у США?

Праймеріз та кокуси: як штати проводять первинні вибори

Як обирають кандидатів у президенти після праймеріз

Виграна битва – не виграна війна? Перші кокуси в Айові та праймеріз у Нью-Гемпширі й перемога Трампа

Що таке "супервівторок"?

Перемоги без фінішу? Чи можуть Трампа зняти з виборів

Передвиборча лихоманка розпочалась у США. Республіканці та демократи обирають кандидатів, які змагатимуться на основних виборах 5 листопада 2024 року. Традиційно у перших двох штатах вже пройшли попередні вибори – кокуси в Айові та праймеріз у Нью-Гемпширі. Голосування у них називають показовим, оскільки результати суттєво впливають на подальший хід перегонів. Якщо у демократів без особливих баталій головним кандидатом є чинний президент Джо Байден, то у республіканців за вихід на фінішну пряму ексглава Америки Дональд Трамп все ще бореться з опоненткою Ніккі Гейлі, яка попри поразку на перших праймеріз йде далі.

Фото: reuters

Що відбувається у Сполучених Штатах, чи відбудеться реванш Байдена та Трампа в листопаді та чи все-таки може головний республіканець зійти з дистанції?

Що таке попередні вибори у США?

Президентські вибори в США – складний та багатоступеневий процес. Невіддільною їх частиною є праймеріз та кокуси, підсумком яких стає вибір кандидата-фаворита від партії на пост президента, звісно ж серед тих, хто заявив про своє бажання брати участь у президентських перегонах.

Первинні вибори – праймеріз або кокуси – проходять окремо в кожному штаті. Триває цей період від зими до початку літа. Цьогоріч перші кокуси відбулися в Айові 15 січня, а праймеріз у Нью-Гемпширі пройшов 23 січня. Загалом триватиме цей етап до початку червня. Основні вибори заплановані на 5 листопада, а головних кандидатів від Республіканської та Демократичної партій мають оголосити в кінці літа.

Отже, праймеріз або передвибори проводять для того, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один у одного голоси на основних виборах. Час від часу ті, хто програє на праймеріз, все ж вирішують взяти участь у виборах, але як незалежні кандидати, без підтримки партії. Цікаво, що вперше праймеріз були застосовані у США в ХІХ столітті – цим планувалося обмежити вплив партійних босів, представників великого бізнесу та різних посадовців на формування виборчих списків. Крім того, процедура мала відсіяти явних аутсайдерів, посилити ротацію чиновників та лояльність виборців. Зараз у США праймеріз застосовують практично для всіх виборних посад на всіх рівнях.

Фото: reuters

Процедура праймеріз регулюється законодавством кожного штату, також впливають внутрішньопартійні правила та сформовані традиції. Перегони проводять місцеві виборчі органи, щось схоже до територіальних виборчих комісій в Україні. Самі ж кандидати залежать від так званих спонсорів – здебільшого переможці праймеріз у США ті, хто був успішним у залученні добровільних внесків під час збору грошей для передвиборів.

Деякі штати у США проводять лише праймеріз, інші – тільки кокуси, але є й окремі штати, що використовують обидві форми первинних виборів. На них кожен штат визначає делегатів, які влітку візьмуть участь у великих загальнонаціональних з'їздах-конвенціях, де власне остаточно затвердять кандидата в президенти. У республіканців цьогоріч такий з'їзд відбудеться 15-18 липня, а у демократів – 19-22 серпня. До речі, разом з учасниками президентських перегонів затверджують також кандидатів у віцепрезиденти США.

Праймеріз та кокуси: як штати проводять первинні вибори

Праймеріз є більш формальною та поширеною процедурою визначення фаворитів серед республіканців або демократів на пост президента країни. Відбуваються як традиційне голосування з бюлетенями та урнами. Влада кожного окремого штату проводить їх за власними правилами. Зазвичай праймеріз проходять з певним бар'єром, щоб відсіяти маргінальних кандидатів. Але є штати, де переможець отримує всі голоси делегатів.

Бувають праймеріз трьох видів: закриті, напівзакриті та відкриті. У перших можуть брати участь лише зареєстровані члени тої чи тої партії у конкретному штаті. Такі проводять в окрузі Колумбія та 12 штатах: Коннектикут, Делавер, Флорида, Канзас, Кентуккі, Мен, Меріленд, Небраска, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Пенсильванія та Вайомінг.

Фото: reuters

У напівзакритих праймеріз можуть голосувати як прибічники партії, так і незалежні безпартійні виборці з цього штату (але не члени партії-опонента). Цей тип застосовують у 14 штатах: Аляска, Аризона, Колорадо, Айова, Канзас, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Північна Кароліна, Огайо, Орегон, Род-Айленд, Юта та Західна Вірджинія.

Відкриті передвибори, коли голосувати можуть всі зареєстровані виборці штату. Навіть члени Демократичної партії можуть взяти участь у праймеріз Республіканської та навпаки, чого не дозволено у перших двох видах. За таким принципом попередні вибори проводять в 11 штатах та територіях США: Алабама, Арканзас, Джорджія, Гаваї, Мічиган, Міннесота, Міссурі, Монтана, Північна Дакота, Вермонт та Вісконсин.

Також праймеріз проводить Пуерто-Рико, закордонна територія під юрисдикцією США.

Водночас кокуси є більш традиційною та неформальною процедурою. Відбуваються у формі зборів членів конкретної партії у визначений день і час. Зазвичай такі зібрання проводять ввечері, після завершення робочого дня. У ході полемічної дискусії учасники висловлюють свої вподобання стосовно кандидатів у президенти США, відповідно формуються групи підтримки. Після підрахунку голосів у групах обирають делегатів на партійні з'їзди, які віддаватимуть свій голос за визначеного кандидата.

Обговоривши кандидатури від партії, учасники кокусу голосують за своїх фаворитів: виборці демократів часто роблять це відкрито, тоді як на республіканських кокусах переважно визначають таємним голосуванням. Кокуси проводять кілька американських штатів – Айова, Невада, Колорадо, Айдахо, Північна Дакота, Мічиган, Міссурі, Вайомінг, Юта, Гаваї, а також залежні території за межами США – Віргінські острови, Східне Самоа, Гуам, Північні Маріанські острови.

Результат праймеріз та кокусів може визначатися різними способами. Демократи завжди керуються пропорційним принципом: частки делегатів від штату, що представляють різних кандидатів, відповідають часткам одержаних цими кандидатами голосів. Республіканці надають штатам право вирішувати, який принцип використовувати: пропорційний чи мажоритарний. У другому випадку всі делегати від штату підтримують кандидата, який набрав у цьому штаті найбільшу кількість голосів.

Як обирають кандидатів у президенти після праймеріз

Під час праймеріз та кокусів лише виявляють фаворитів від кожної партії, але кандидатів не визначають автоматично. Власне, це роблять вибрані делегати на літніх партійних з'їздах. Як ми вже говорили, республіканці в липні, а демократи в серпні.

Кожен штат представлений різним числом делегатів, що пропорційно відповідає кількості виборців у штаті. Зазвичай свою підтримку вони віддають лідеру симпатій у штаті.

Фото: reuters

Крім того, є так звані суперделегати, які можуть голосувати за власними вподобаннями. У демократів це члени Національного комітету Демократичної партії, впливові лідери партії, чинні губернатори та члени Конгресу. Натомість у республіканців суперделегати – річ здебільшого формальна. Кожен штат має три особи (переважно голова та двоє членів партії), але вони зобов'язані підтримати того кандидата, який переміг на праймеріз чи кокусах у штаті.

Щоб стати офіційним висуванцем на пост президента, кандидат має отримати більшість голосів делегатів з'їзду – для республіканців мінімум у 1236 голосів, для демократів – 2383.

Виграна битва – не виграна війна? Перші кокуси в Айові та праймеріз у Нью-Гемпширі й перемога Трампа

Історично ці два штати проводять первинні вибори кандидатів у президенти першими, тому мають визначальний вплив на подальший хід праймеріз. Та йдеться радше про моральну перевагу, що не гарантує загальної перемоги. І Айова, і Нью-Гемпшир є малими штатами з малою кількістю делегатів на партійні з'їзди. Тут переважає біле сільське населення, що не представляє демографічний зріз американського електорату чи значний відсоток його голосів. Все ж саме на їхні результати зважатимуть виборці решти 48 штатів, коли голосуватимуть на праймеріз чи кокусах. Фактично від цього залежить подальший успіх висуванців президентських перегонів.

Не треба забувати той факт, що у Сполучених Штатах виборчі кампанії фінансуються пожертвами донорів та спонсорів, тому результати перших праймеріз впливають на їхню ставку в грі, тому можуть суттєво вплинути на кампанію та весь виборчий процес.

Фото: reuters

На кокусі в Айові Трамп переміг, отримавши 51% та 20 делегатів. Його партійні опоненти ДеСантіс та Гейлі набрали 21% та 19% і отримали 8 та 7 делегатів відповідно.

На праймеріз у Нью-Гемпширі 23 січня Нікі Гейлі прогнозували імовірний шанс перемогти Трампа або досягти нічиєї. Проте це було до того, як ДеСантіс знявся з перегонів 21 січня на користь Трампа.

За результатами республіканських передвиборів у першому штаті трофей здобув експрезидент Сполучених Штатів, який отримав понад 54% голосів, тоді як його конкурентка експредставниця США в ООН набрала майже 44%. Як повідомляло RFI з посиланням на Financial Times, праймеріз у Нью-Гемпширі ознаменували те, що Трамп подолав найбільшу початкову перешкоду на шляху свого повернення до Білого Дому.

"Перемога у Нью-Гемпширі стала найбільшою нагородою після 10-денного бліцу колишнього президента, щоб закріпити підтримку республіканців, коли він літав туди-сюди між передвиборчими мітингами та появою в суді у Нью-Йорку", – йдеться в статті.

Своєю чергою Нікі Гейлі виступаючи у Конкорді, столиці Нью-Гемпшира, пообіцяла продовжувати боротьбу під час праймеріз у Південній Кароліні, що відбудуться 24 лютого, і принаймні до змагань "супервівторка" на початку березня, коли низка штатів одночасно проведуть праймеріз. Вона наголосила, що "Нью-Гемпшир – перший у країні, і він не останній. Ці перегони далекі від завершення".

Цікаво, що попри домінування Трампа на попередніх виборах республіканців у двох штатах, Нью-Гемпшир показав кілька серйозних попереджень щодо того, як він може виступити на загальних зборах. Гейлі перемогла Трампа незалежними кандидатами – а це саме та група, що, згідно з екзит-полами, часто вирішує президентські перегони у штатах, що змінюються. На думку журналістів FT, цим спробує скористатися не тільки Гейлі, а й чинний президент США Джо Байден.

Варте уваги й те, що після програшу Гейлі у Нью-Гемпширі великі донори продовжують її підтримувати. От, наприклад після знаття з передвиборчої дистанції ДеСантіса штаб Гейлі повідомив, що зібрав за день рекордні 500 тисяч. Самого ж Трампа такий хід подій, імовірно, дуже злить, тож у середу під час свого виступу він розкритикував головну опонентку й пожалівся, що цього разу спонсори до нього не прийшли. Фаворит перших праймеріз пригрозив республіканцям, які підтримують кампанію Гейлі, "виключенням з табору MAGA", пише The Hill.

"Коли я балотувався на посаду і виграв (йдеться про 2016 рік, – ред.), я помітив, що донори кандидата, який програв, одразу приходили до мене й хотіли допомогти. Це стандарт у політиці, але більше не для мене", – заявив Трамп.

У ширшому трактуванні заяви експрезидента про виключення з MAGA натякають на те, що після його перемоги республіканські донори Нікі Гейлі можуть бути виключені також з партії, а це вже "відсіювання" опозиції всередині Республіканської партії.

На погрози Трампа сам Нікі Гейлі реагує з іронією. Колишній президент не хоче, щоб його опонентку надалі підтримували фінансово, тоді вона не піде на праймеріз у Південній Кароліні і не витримає до "супервівторка", коли голосуватимуть 15 штатів. У протилежному випадку Трампу доведеться витрачати більше грошей на рекламу в усіх цих штатах, що зменшить його фінансові потужності на остаточний етап виборів проти Байдена.

Припустимо, що донорам демократів зараз вигідно і потрібно утримувати Гейлі на плаву, а самій кандидатці від республіканців надіятися, що Верховний суд США може ухвалити рішення, яким виключить Трампа з участі у виборах (перше засідання відбудеться 8 лютого).

До речі, демократи цьогоріч дещо змінили правила проведення кокусів в Айові. Голосування за кандидатів-фаворитів вирішили провести поштою упродовж 12 січня – 5 березня. Таке рішення було прийнято після того, як у 2020 році демократичні кокуси в Айові стали безладом: тоді переможця не змогли визначити через хаос і розбіжності у кількох базах даних. Тому вибір кандидатів на з'їздах округів у березні стане наступним кроком у виборі делегатів на серпневий загальнонаціональний з'їзд.

Водночас на праймеріз демократів у Нью-Гемпширі переміг Джо Байден, який набрав майже 70% голосів. Нинішній глава Сполучених Штатів не проводив кампанії у штаті і не був включений до виборчих бюлетенів після того, як Нью-Гемпшир проігнорував нові партійні правила, провівши свої праймеріз перед процедурою у Південній Кароліні. Виборці вручну вписували ім’я Джо Байдена в бюлетень. Це зробили близько 70% виборців із 37 тисяч. Як писало Associated Press, переконлива перемога Трампа робить реванш з Байденом у листопаді більш імовірним, ніж будь-коли.

Що таке "супервівторок"?

Вівторок у лютому або березні, коли первинні вибори проходять одночасно у багатьох штатах, називається "супервівторок" і цього року він припадає на 5 березня. У цей день праймеріз проведуть 15 штатів та одна закордонна територія США – Алабама, Аляска, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Теннессі, Техас, Юта, Вермонт і Вірджинія, а також Східне Самоа.

Під час "супервівторка" буде обрано близько 30% делегатів партійного з'їзду демократів та близько 34% – республіканців. Фактично за результатами голосування цього дня традиційно з великою імовірністю визначається переможець номінації.

Головним фаворитом "супервівторка" є Дональд Трамп, натомість Ніккі Гейлі для перемоги над опонентом потрібен "чорний лебідь". Ним може стати той самий суд, якщо заборонить експрезиденту балотуватися взагалі. Нагадаємо, що поки Трампу заборонено брати участь у праймеріз у штатах Колорадо та Мен, щодо участі у штаті Мічиган рішення має ухвалити Конгрес.

Ніккі Гейлі,фото: reuters

На відміну від Республіканської партії, де лідер перших кокусів і праймеріз Трамп все гостріше критикує опонентку Гейлі, а вона, попри поки що суттєве відставання продовжує боротьбу, у демократів інтрига фактично зовсім відсутня. Головний кандидат – чинний президент Джо Байден. Є ще двоє кандидатів – бізнесмен і політик, член Палати представників США Дін Філіпс та письменниця і авторка книг Маріанна Вільямсон. Але вони мають мізерні шанси стати офіційними кандидатами від демократів. Зрештою, за всю сучасну історію США жоден чинний президент не програв номінацію на другий термін від своєї партії.

Перемоги без фінішу? Чи можуть Трампа зняти з виборів

Отож, судові історії колишнього президента США – чи не найважливіший аспект у цьогорічних президентських перегонах у країні, адже можливий варіант, що рішенням суду Трампа відсторонять від участі у виборах-2024, а це, своєю чергою, докорінно змінить їхній перебіг і результат. Раніше ми детально писали в чому звинувачують Трампа та які суди тривають проти нього. Як усе це може розвинутися далі, і більше можете дізнатися за посиланням.

Якщо коротко, два штати Колорадо та Мен вже прийняли історичні рішення, заборонивши Трампу висуватися на праймеріз. Все це через його участь у подіях 6 січня 2020 року, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій. У висновках штатів йдеться, що експрезидент прямо підбурював своїх прихильників до штурму Капітолія та вимагав перегляду результатів голосування, відтак був учасником заколоту. А відповідно до 14 поправки Конституції США, якщо чиновники взяли участь у заколотах і повстаннях, вони не можуть обіймати державні посади. Ця поправка була прийнята 155 років, після Громадянської війни у США, але ніколи не застосовувалась у новітній історії.

Як писало New York Times, ще щонайменше 15 штатів розглядають подібні позови у судах. У разі позитивних рішень Трампу буде заборонено брати участь у праймеріз, тому це зірве його намір балотуватися у президенти Сполучених Штатів.

Фото: reuters

Рішення перших двох штатів Трамп вже оскаржив у Верховному суді США. Через початок передвиборчого етапу кокусів та праймеріз у штатах, судді визнали терміновість розгляду справи. Перші дебати відбудуться 8 лютого, а вердикт Верховного суду може стати вказівним для всіх інших американських штатів.

До цього часу Дональд Трамп може брати участь у первинних виборах. Варто розуміти, що це безпрецедентний випадок в історії США, і від рішення Верховного суду залежить, чи знімуть Трампа з перегонів, у окремих штатах чи загалом.