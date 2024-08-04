Низька точність влучання, неодмінні жертви серед цивільних: що це за ракети Х-35У, якими Росія обстріляла Харків

Що таке ракета Х-35У і як її створювали

Х-35 "Звезда" – радянська та російська турбореактивна дозвукова крилата протикорабельна ракета. Ракету можна запускати з літаків, гелікоптерів, надводних кораблів (ракетний комплекс 3К24 "Уран") і берегових мобільних ракетних комплексів "Бал".

Роботи над створенням ракети розпочалися в 1983-му. Спочатку йшлося про крилату ракету для озброєння малих і середніх кораблів, згодом було створено авіаційну модифікацію, а також береговий протикорабельний комплекс "Бал".

Перші зразки ракети Х-35 мали дальність польоту 130 км і дуже низьку влучність. Тому конструкторам довелося модернізувати головку самонаведення. Готову ракету презентували вже після розвалу СРСР – у 1992 році.

Ракета предназначена для боевого применения днем и ночью, в любых метеоусловиях, при интенсивных помехах и огневом противодействии противника. Может применяться как одинарно, так и в залпе", – вихвалювало озброєння російське видання "Ракетная техника".

Х-35У (уніфікована) – це новіша модель класичної версії ракети. Радіус дії був збільшений удвічі (до 260 км). Згодом російська пропаганда озвучувала навіть дальність у 500 км, однак ці дані так і не були підтверджені. Тим паче, що після того сам Путін говорив про скромні 300 км щодо дальності польоту Х-35У.

Фото: з відкритих джерел

Технічні характеристики Х-35У

Довжина – 4,4 м (авіаційний варіант 3,85 м),

Діаметр – 0,42 м,

Розмах крил – 1,33 м,

Вага – 550-670 кг,

Бойова частина – 145 кг,

Діапазон (дальність) – 7-260 км,

Крейсерська висота – 10-15 м,

Швидкість – 0,8 Маха.

З чого запускають ракети Х-35У

Росіяни звітували про успішні запуски Х-35У із бомбардувальників Су-34. Однак основним засобом, що використовує ракети є береговий ракетний комплекс "Бал". Улітку 2023 року Центр національного спротиву повідомляв про те, що російські окупанти перекинули в Брянську область дивізіон комплексу "Бал" зі складу 11 окремої бригади берегових військ чорноморського флоту РФ, озброєний ракетами Х-35У. Тоді під прицілом протикорабельних ракет опинилися об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської Сумської та Харківської областей, зазначав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Оглядачі припускали, що під загрозою міг опинитись і Київ.

БРК "Бал" створювався для ураження кораблів супротивника, контролю за територіальними водами, захисту узбережжя та військово-морських баз. До складу дивізіону комплексу "Бал" входять чотири пускові установки на 8 ракет кожна. Для наведення Х-35У з цього комплексу можуть використовуватись як дані із радарів, так і дані з безпілотника. Швидкість руху комплексу по шосе складає 60 км/год. Якщо вірити відкритим джерелам, то, станом на кінець 2020 року, Росія мала 40 БПРК "Бал".

Defense Express писав також про комплекс "Рубеж-МЭ", як установку, що використовують ракети Х-35У, Оглядачі назвали його "недоконкурентом українському "Нептуну".

"Головна особливість "Рубеж-МЭ" - на одному восьмовісному шасі "КамАЗ-6560" установлені одразу і пускова установка на чотири протикорабельні ракети Х-35У та загоризонтна РЛС "Монолит-Б". Тобто – на базі однієї й тієї ж машини виконується наведення та стрільба ракетами Х-35У, до того ж обслуга складає лише дві особи", – йдеться в матеріалі.

Назва "Рубеж-МЭ" натякає, що росіяни бачать цю систему "реінкарнацією" радянського протикорабельного комплексу "Рубеж". Він, до слова, у 2020 році став "героєм соцмереж" – тоді в інтернеті з'явилось відео, де підрозділи лівійського фельдмаршала Хафтара, лояльного Кремлю, провели невдалу стрільбу цим комплексом.

Чим небезпечні ракети Х-35У

Обстріл Харкова протикорабельними ракетами – далеко не перший випадок нецільового використання цієї зброї в російсько-українській війні. Так у 2022 році саме цими ракетами рашисти обстрілювали термінали для експорту зерна. У Миколаєві було знищено портовий термінал для перевалки соняшникової олії. Діставалося також і цивільній інфраструктурі, зокрема житловим будинкам.

Використання протикорабельних ракет для ураження сухопутних цілей свідчить про брак у росіян оперативно-тактичних ракет, переконаний військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

На думку багатьох експертів сам факт застосування Росією ПКР для ударів по наземних об’єктах можна розцінювати як тероризм. Defense Express писав про те, що для ударів окупанти використовують протикорабельні Х-35У без будь-яких конструктивних переробок. Тобто ракета використовує "наведення на радіоконтрастну ціль із низькою точністю влучання, що призводить до неодмінних жертв серед мирного населення".

"Основну частину маршруту вона летить по координатах, а от на фінальному етапі має вмикатись радіолокаційна голівка самонаведення, щоб знайти "радіоконтрастний об'єкт" – корабель чи цивільне судно, промисловий об’єкт чи житлову забудову", цитує ВВС військового експерта Defense Express Івана Киричевського.

Тобто ракета летить у певний квадрат і там сама шукає радіоконтрастний об'єкт. Якщо в морі це імовірніше буде ворожий корабель, то в місті – що завгодно. Ракета Х-22 зі схожим принципом роботи влучала в ТРЦ "Амстор" і Палац культури в Лозовій. Тому такі ракети часто називають "сліпими".

Цікаво, що обстріли наземних об'єктів в Україні серйозно зашкодили обороноздатності Індії. Річ у тім, що на озброєння російського флоту Х-35 надійшла у 2003 році, комплекс "Бал" – лише у 2008-му. До того часу це була виключно експортна продукція, яку купувала Індія.

Після обстрілів Одеси, Миколаєва, Харкова вціліли активні радіолокаційні головки самонаведення цих ракет. Тобто в руки України та її союзників потрапила технологія, що була засекреченою і могла б залишатися такою, якби Х-35У використовували за призначенням – для обстрілів об'єктів на воді, коли всі уламки тонуть на морське дно. Таким чином, попри багатомільярдні кошти, витрачені на російське озброєння, боєздатність Індії на морі може різко впасти. У схожій ситуації, опинились оператори "Оніксів" В'єтнам та Індонезія, а також Алжир та Венесуела, що купували у РФ ракети Х-35.

Як можна боротися з ракетами Х-35У

Українська ППО із Х-35У теоретично може боротися. Ускладнюють це завдання невеликі розміри ракети. Якщо довжина корпусу Х-101 складає 7,45 м, Х-555 – 6,4 м, то тут лише 4,4 м.

"Ці ракети летять доволі таки швидко, і реагувати на них важко. Можна впливати якимось іншими засобами, але (...) зенітним комплексам, на жаль, з ракетами, які летять понад 3,5 тис. км/год буде важко" – пояснював труднощі ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Однак він додавав, що Сили оборони вже десятки разів збивали ракети Х-35У, випущені з "Балів".

Втім більшість експертів сходяться на тому, що полювати потрібно не на ракети, а на пускові. Адже одним із головних недоліків Х-35У є невелика дальність польоту, що ставить під загрозу носій. Чи здатні ЗСУ сьогодні дістати мобільну ціль десь за 200 км від лінії зіткнення? Відповідь на це питання може змінитися після отримання Україною нових літаків.

"Ракети такого класу дуже важко збивати. Тому потрібно просто знищувати ці пускові установки, розвідувати, де саме вони будуть розташовані, і завдавати по цьому місцю ударів ракетними комплексами або літаками", – наголосив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.