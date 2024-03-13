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Пробиває хоч броню, хоч бетон: Канада може передати Україні тисячі ракет CRV7, що це за зброя

Роман Яворський
13 березня, 2024 середа
19:14
Пояснюємо CRV7

Міністерство оборони Канади працює над тим, щоб направити Україні авіаційні ракети CRV7. "Це питання кількох днів. Як тільки ми переконаємося, що ці боєприпаси можна безпечно транспортувати, то доставимо цей ресурс в Україну якнайшвидше", - зазначив міністр оборони Канади Біл Блер

Коротко про те, що у тексті:

  • Що таке CRV7
  • Які особливості CRV7
  • Характеристики CRV7
  • Чим допоможуть CRV7 на фронті
  • Коли й скільки ракет CRV7 отримає Україна

Що таке CRV7

CRV7 – це канадська некерована авіаційна ракета калібру 70 мм із оперенням, що складається. Вона розроблена компанією "Брістоль Аероспейс" із Вінніпеґа і призначена для ударів з літаків і гелікоптерів по наземних цілях. Назва розшифровується як Canadian Rocket Vehicle 7 – "Канадський ракетний засіб 7", або ж просто "Канадська ракета 7". 

CRV7 представили на початку 1970-х років як модернізовану версію стандартних 70-мм американських ракет класу "повітря-земля". На той час це була найпотужніша зброя, перша ракета, яка мала енергію достатню, щоб пробивати стандартні літакові ангари країн Варшавського договору. CRV7 і донині залишається однією з найпотужніших штурмових некерованих ракет, поступово ставши де-факто стандартом для країн Заходу (крім США) та їхніх союзників.

Ракета стала побічним продуктом іншого канадського проєкту – розробки високошвидкісних ракет із твердопаливним двигуном. Ракету, яку використовували для випробування двигунів, вирішили взяти за основу при розробці 70-мм ракети для канадської модифікації винищувача-бомбардувальника F-104 Starfighter. Ракету, що мала власну вагу 6,6 кг, зазвичай оснащували фугасною бойовою частиною, масою 4,5 кг, що відповідала БЧ аналогічних американських ракет.

Які особливості CRV7 

Канадська ракета є вдосконалених варіантом американських Hydra 70, некерованої 70-мм авіаційної ракети компанії General Dynamics, яку прийняли на озброєння після Другої світової війни. Однак, порівняно з американськими родичами CRV7 є точнішою та має більше дальність польоту. Вона однак все одно не є дуже високою, ефективно застосовують "сімку" на дистанції не більше 5-7 км.

Оглядачі Defense Express наголошують, що по суті CRV7 є не ракетами в класичному розумінні, а некерованими реактивними снарядами. Однак експерти зазначають, що це доволі вдалий НРС, відзначаючи, зокрема, потужніший двигун, аніж в інших зразків цього класу.

CRV7

Фото: з відкритих джерел

 

Швидкість CRV7 ракети вдвічі вища за звук, що наразі робить CRV7 однією з найшвидших ракет класу "повітря-земля", каже військовий експерт Олег Жданов.

"Ці ракети надзвукові, але за рахунок малої дистанції, такий параметр як швидкість навіть не вказується в загальних характеристиках. Це вже розширені тактико-технічні характеристики. Ця ракета прямої дії – куди бачу, туди і стріляю. Не бачу – не стріляю. Це ми вимушені застосовувати їх "не бачу, але стріляю", тому що наші гелікоптери не можуть наблизитися до переднього краю, бо їх позбивають", – зазначив Жданов.

Корпус, попри невисоку вагу, має досить міцну структуру, бо виготовлений з інноваційної суміші скловолокна та епоксидної смоли. 

Характеристики CRV7

  • Калібр – 70 ммм (2,75 дюйма),
  • Клас – "повітря-земля", "земля-земля"
  • Вага ракети без бойової частини – 6,6 кг
  • Вага бойової частини – 4,5 кг (може змінюватися)
  • Ефективна дальність застосування – 4000 метрів.

Чим допоможуть CRV7 на фронті

На початку основною бойовою частиною для CRV7 була американська фугасна М151 з підривником миттєвої дії. Її вага складала 4,5 кг. Також авіаракета може оснащуватись димовою чи освітлювальною БЧ. 

CRV7

Фото: з відкритих джерел


Канада розробила ще кілька модифікацій бойові частини під CRV7. Бронебійно-фугасно-запальна WDU-50001/B призначена для ураження захищених об'єктів (бункерів, укриттів для літаків). Вона може пробити до 4 метрів землі чи метр бетону. 

Спеціалізована канадська бойова частина WDU-5002/B FAT створена для ураження танків вольфрамо-сталевими "дротиками". Протитанкова боєголовка може пробити броню танка Т-72 з будь-якого кута атаки на відстані 3 км. А для ураження живої сили та легкоброньованої техніки є спеціальна БЧ з 80 вольфрамовими флешетами.

Оглядачі Defense Express вважають що CRV7 можна ефективно використати в Україні.  Завдяки тому, що ракета створена на базі Hydra 70, її можна запускати з тих самих блоків. Аі блоки з оригінальною американською ракетою вже інтегрували під крило українських гелікоптерів ще раніше. 

Крім того, з CRV7 цілком можливо зробити наземні пускові – міні-РСЗВ. А з непридатних до експлуатації CRV7 можна зняти бойові частини для використання українськими безпілотниками.

Канадські ракети називають недорогою та ефективною зброєю, що досконало підходить для штурму ворожих позицій та знищення піхоти. Також ними можна громити техніку росіян, які люблять пересуватися великими колонами, та уражати бетонні схованки чи ангари рашистів.

Коли й скільки ракет CRV7 отримає Україна

Конкретні розмови про передачу Україні CRV7 розпочалися на початку лютого цього року. Тоді з відповідною ініціативою виступили канадські опозиціонери з Консервативної партії. 

"Тепер потрібно менше розмов і більше дій. Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації, зброю слід передати Україні, яка може використовувати її для захисту суверенітету", - заявив тоді лідер консерваторів П'єр Пуальєвр на засіданні парламенту.

Буквально відразу ініціативу підтримав начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. В інтерв'ю Global News він закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7, назвавши це виграшним сценарієм для обох сторін.

"CRV7 можуть використовуватися як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків та артилерії", – заявив Буданов.

У лютому канадські офіційні особи на пропозиції опозиції та українців відповідали, що розглядають запит. Але попередили, що ракетам вже декілька десятиліть, і це створює небезпеку під час використання й транспортування. Але Україна заявила, що готова взяти на себе ризики, бо звикла працювати зі старими боєприпасами. Вже через місяць риторика офіційної Оттави змінилася. Міністр оборони Канади Біл Блер назвав передачу некерованих реактивних снарядів CRV7 Україні "питанням кількох днів".

Всього у Канади було 83 тисячі некерованих авіаракет CRV7. У 2000-их вони були зняті з озброєння, а у 2021 році їх почали утилізовувати. Частину снарядів знищили, частина перебуває в небоєздатному стані. Однак, за оцінками журналістів канадського CBC щонайменше 8 тисяч CRV7 ще перебувають у робочому стані та мають бойові частини. Саме на них і претендує Україна.

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зброя для України
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