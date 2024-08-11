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Що таке Ratel Н: роботи, що допомагають знищувати росіян і зберігають життя українцям

11 серпня, 2024 неділя
18:00
Пояснюємо Наземний роботизований комплекс Ratel Н

Технологічні новинки – це те, що може дозволити Силам оборони в російсько-українській війні домінувати над агресорами, попри перевагу рашистів у кількості техніки та живої сили. Саме тому в Україні стільки уваги приділяють, скажімо, дронам і зборам на їхню купівлю. Однак дрони, попри першу асоціацію, це не лише літальні апарати, але й надводні та наземні

Зміст

Якими бувають роботи Ratel і хто їх виготовляє

Ratel Н – це лише один вид роботів із сімейства Ratel. Створює їх однойменна компанія за підтримки кластера Brave-1, створеного Генштабом ЗСУ, РНБО та чотирма міністерствами: оборони, економіки, стратегічних галузей і цифрової трансформації. Кластер запустили навесні 2023-го як єдину платформу для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. У березні 2024-го міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав, що Brave1 профінансував 173 гранти на $3 млн.

Першим роботом цієї серії став Ratel S, роботу над яким розпочали в грудні 2022 року. У березні 2023 року робот пройшов випробування, а в травні розпочалося серійне виробництво. 

Ratel S – це робот-камікадзе, призначений для ураження техніки та особового складу противника. Також дрон може руйнувати комунікації, для прикладу, міст у селі Іванівське на Донеччині, що ускладнило логістику росіян на Бахмутському напрямку. 

"У листопаді 2023 року ми зробили для нього надбудову і робот-камікадзе став одночасно і дистанційним мінувачем. Він може перевозити 35 кг як камікадзе, а при дистанційному мінуванні – дві протитанкові міни", – розповідав "Мілітарному" керівник компанії Ratel Тарас Остапчук.

Крім того, був створений Ratel Deminer (мінний трал, який знаходить та нейтралізує протипіхотні міни) і Ratel M – перша повнопривідна колісна платформа 1700 х 1350 мм, призначена для виконання евакуаційних та логістичних завдань.

Що таке Ratel Н

Робот Ratel Н виконує логістичні функції. Зокрема, такі пристрої зберігають життя українських військових, підвозячи боєкомплекти на позиції, та проводячи евакуацію поранених.

"У випадку непередбаченої ситуації ми втрачаємо саме робота, а не людину. Те саме у випадку боєкомплекту. Щоб перевезти умовно 400 кг на 5 км потрібно, щоб п'ятеро людей  бігали всю ніч. Натомість можна відправити робота. У випадку прильоту ми втрачаємо одного робота, а не п'ятьох людей", – наголошував Тарас Остапчук.

У травні 2024 року платформа UNITED24 оголосила перший збір на наземні роботизовані платформи. У списку необхідних покупок фігурували й Ratel Н. Через місяць на сторінці платформи оприлюднили відеопрезентацію моделі, де, зокрема, були вказані ключові параметри. 

Ця інформація перегукується із даними із сайту виробника.

"Наземний роботизований комплекс Ratel Н призначений для багатоцільового використання: перевезення вантажу, підвіз боєприпасів на позиції, евакуації поранених та встановлення додаткових технічних засобів (РЕБ обмеженого діапазону, встановлення бойових модулів, нош для евакуації). Корисне навантаження комплексу 400 кг", – повідомляє виробник. 

27 липня глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво. 

технічні характеристики Ratel Н

Технічні характеристики Ratel Н

  • Габарити – 2300 х 1300 х 1900 мм,
  • Маса – 1000 кг,
  • Корисне навантаження – до 400 кг,
  • Маса з корисним навантаженням – 1400 кг,
  • Дальність керування (без ретранслятора) – понад 2000 м,
  • Дальність керування (з ретранслятором) – понад 6000 м,
  • Швидкість по бездоріжжю – до 10 км/год,
  • Запас ходу (тверде покриття) – до 20 км,
  • Запас ходу (бездоріжжя) – до 9 км,
  • Радіус застосування – до 4,5 км.

Як працює Ratel Н, і на що він здатний

До складу комплексу Ratel Н, окрім власне дистанційно керованої платформи, обладнаної камерами, входить наземна станція керування, ретранслятор на мультикоптер і зарядна станція. 

Завдяки тому, що комплекс оснащений супутниковим звʼязком, оператор може керувати ним на великій дистанції. Наземними дронами Ratel можна керувати з цілковито безпечного місця. Оскільки платформи їздять завдяки Starlink, то оператор може керувати платформою, перебуваючи в будь-якій точці світу, наголошував у коментарі Defense Express керівник компанії Ratel Тарас Остапчук.

"Робот використовують для різних завдань, на нього можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або установку для розмінування", – розповідав про Ratel Н міністр Федоров.

Глава Мінцифри називає основною функцією робота евакуацію поранених з поля бою. 

"Робот може перевозити 400+ кг живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу декількох людей. Завдяки конструкції здатен рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога. А також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі", – йдеться в повідомленні. 

Самі виробники, хоча в офіційних параметрах вказують скромні цифри, в інтерв'ю кажуть, що радіус дії евакуаційних платформ може перевищувати 100 км. 10 км – це про бездоріжжя. 

"Ми проходили випробування на полігоні з евакуаційними платформами під засобами радіоелектронної боротьби. Збереглось керування на завданні з доставляння вантажу (бл. 100-150 кг) і вивезли пораненого під РЕБом. 10 км ходу по жорсткому бездоріжжю гарантовані – 400-500 кг можна везти. Якщо втрачається основний зв'язок, є два резервні", – розповідав Тарас Остапчук.

Виготовлення Ratel Н: без Китаю наразі не обійтися

Останнім часом українські розробники приділяють робототехніці чимало уваги. Між собою конкурують мало, кажуть виробники, а колег сприймають радше як партнерів і готові їм допомогти. Заробітку на роботах, переконують у компанії Ratel, теж немає. Йдеться радше про допомогу ЗСУ та збереження життя військових.

Станом на квітень 2024-го одна 8-годинна зміна виготовляла за місяць сотню камікадзе Ratel S і десяток складніших логістичних платформ. Працюючи у дві зміни, можна збільшити продуктивність на 70% – 170 камікадзе і 15-17 складніших платформ. Виробництво можна пропорційно збільшувати, якщо в нього інвестувати, наголосив у коментарі "Мілітарному" Тарас Остапчук. 

Частина матеріалів для "рателів" надходить із Китаю, решта – українські. Також власними силами зроблена вся металообробка. Виробники вважають, що найближчим часом тотальної залежності від Китаю не буде, і зрештою всі 100% компонентів будуть замінені на вітчизняні, й це – лише питання часу.

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