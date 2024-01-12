Що таке Titan Falcon – дрон ЗСУ, який надрукували на 3D-принтері

Еспресо розповідає, що таке Titan Falcon, які його технічні характеристики й чим дрон із принтера може вразити загарбників.

Коротко про що йдеться в тексті:

Звідки взялися надруковані дрони Titan Falcon і хто їх робить

Що таке Titan Falcon і як він працює

Технічні характеристики Titan Falcon

Чому "титанові яструби" потрібні ЗСУ

Звідки взялися надруковані дрони Titan Falcon і хто їх робить

Безпілотники Titan Falcon (з англ. – "титановий сокіл"), надруковані на 3D-принтері, українським військам передали в листопаді 2023 року. Про це повідомили на сторінці проєкту German Aid to Ukraine (Допомога Німеччини Україні) в соцмережі. В повідомленні вказувалось, що на той час три такі БПЛА вже виготовлено, передано ЗСУ, а два з них уже випробовують в Україні в бойових умовах. Цю допомогу українським захисникам забезпечила неназвана американсько-українська неурядова організація.

Виготовляє дрони німецька компанія Donaustahl GmbH – стартап із Баварії, який займається розробками зброї. Однак розробила дрон компанія Titan Dynamics зі Сполучених Штатів, співзасновниками якої є Мохаммед Адіб і Ноа Бентон. Адіба називають "божевільним науковцем". Вже до 20 років у нього було кілька стартапів, на які він отримав технологічні патенти. В Мохаммеда понад 12 років досвіду роботи в галузі програмного забезпечення та робототехніки. Колишній інженер Amazon Lab126, долучився до створення програм та програмного забезпечення для Tinder, Uber, T-Mobile, Walmart, Alaska Airlines та ін. У Titan Dynamics виконує функції виконавчого директора. Технічним директором є Ноа Бентон (Професор). Він вивчав аєрокосмічну інженерію, має 7 років досвіду проєктування безпілотників. Раніше працював над оптикою, що використовується в F-16, F-22, F-35, Boeing 737.

Фото: sundries.ua

У Titan Dynamics кажуть, що заявили про себе в аерокосмічній промисловості завдяки надшвидкому та економному процесу розробки максимально ефективних дронів.

"Завдяки нашим запатентованим методам проєктування ми можемо пройти шлях "концепція → CFD → виробництво → політ" за лічені дні. Ми спеціалізуємося на методах виробництва, які вичавлюють максимальний діапазон, ефективність і довговічність із наших дронів. Ми спроєктували та побудували незліченну кількість марсоходів, мультикоптерів і безпілотних літальних апаратів із нерухомим крилом – від структурного проєктування до електрики та радіочастот. Ми встановили рекорди й стали першими у світі та досягли того, що раніше вважалося неможливим. Ми пропонуємо революційні 3D-друковані літаки з нерухомим крилом і вертикальні літальні апарати, а також комерційні БПЛА та консультаційні послуги", – йдеться на сайті компанії, яка серед своєї продукції пропонує в тому числі дрон Titan Falcon V2.

Що таке Titan Falcon і як він працює

Розробники дрона повідомляють, що по всьому світі вже були надруковані сотні "яструбів".

"Неймовірна увага до деталей була спрямована на те, щоб зробити Falcon легким, але структурно жорстким", – пишуть у Titan Dynamics.

Крила і стабілізатори (як горизонтальні, так і вертикальний) повністю знімаються. Під крилами є великі відсіки для встановлення VTX (відеопередавачів) і RX (радіоприймачів). Функціональні закрилки дозволяють здійснювати плавний зліт і посадку. Є кілька видів крил, які можна вибирати, залежно від вузької спеціалізації дронів. Також можна вибирати між звичайним хвостом і V-подібним.

В обтічній носовій частині встановлена камера FPV і майданчик для налаштування нахилу та панорамування. Існує також додаткова частина фюзеляжу, яка підтримує камеру для картографування на дні безпілотника.

Фото: titandynamics

Технічні характеристики Titan Falcon

Розмах крил – 2,1 м

Злітна вага – 5,3 кг

Крейсерська швидкість – 45-70 км/год

Дистанція польоту – до 400 км

Час у повітрі – 6 год

FPV-камера – 2,5 дюйма

Чому "титанові яструби" потрібні ЗСУ

У колонці для видання The Economist Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що російські військово-повітряні сили зазнали величезних втрат, однак РФ зберігає перевагу.

"Російські дрони перебрали на себе більшу частину ролі пілотованої авіації в плані розвідки та завдання ударів із повітря", – пояснив генерал. Він зазначив, що саме дрони повинні бути частиною відповіді росіянам, а Україні необхідно завдати масованих ударів із використанням хибних і ударних дронів, щоб перевантажити російські системи ППО.

FPV-дрони, до яких належить і Titan Falcon, масово застосовуються українськими захисниками. Назва походить від англійського First Person View – "вид від першої особи". Йдеться про безпілотники, якими керують через спеціальні окуляри, звідки й походить назва. Режим FPV передає відео з камери в реальному часі, а оператор бачить місцевість у спецокулярах, як пілот, який ніби сидить усередині самого БПЛА.

Фото: titandynamics

Ці дрони-камікадзе можна використовувати для розвідки, або як баражувальні боєприпаси. Вони швидкі, маневрові та можуть вражати ворожу техніку навіть на повному ходу чи залітати в люки чи вузькі вікна. Наприклад, свого часу СБУ повідомляла про знищення дроном важкої мінометної системи "Солнцепек".

В Україні виробляють тисячі таких дронів за місяць. Обладнання для них замовляють у Китаї та Європі, а потім збирають безпілотники, залежно від потреб військових. Вартість такого апарату становить 300-500 доларів, а вразити він може бронетехніку за мільйони, навіть танк. Якщо "титанові яструби" сподобаються ЗСУ, а їхнє виготовлення на 3D-принтерах буде недорогим, як обіцяють розробники, то ці дрони можуть дуже допомогти українським воїнам на полі бою для розвідки, ураження бронетехніки чи "перевантаження ворожих систем ППО", як цього прагне Валерій Залужний.

До речі, у вересні 2023 року США вже передали Україні 3D-принтери, які можуть друкувати запчастини до бойової техніки на полі бою. Щоб користуватися цією технікою, українці пройшли відповідне навчання.