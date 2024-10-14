Таємна зброя: що таке С-70 "Охотник" і чому росіян так злякало ураження цього безпілотника на Донбасі

Хто і як збив С-70 "Охотник"

Російський військовий літальний апарат упав у місті Костянтинівка Донецької області 5 жовтня. Внаслідок падіння уламків за 16 км від лінії фронту сталася пожежа у приватному секторі – згорів житловий будинок, а ще кілька пошкодило вогнем.

Відео інциденту фактично відразу з'явилося в мережі. На ньому чітко можна побачити, як один літальний апарат збиває в небі інший. Серед початкових версій було ураження російського Су-34 чи то українським літаком, чи то дружнім вогнем, або ж аварія російського винищувача. Про ліквідацію ворожого літака за гарячими слідами навіть заявили в Костянтинівській міській адміністрації, але згодом жодна версія з "сушкою" не підтвердилась.

"Якщо уважно роздивитися одне з відео, де зафіксовано ураження та падіння збитого літального апарату, то можна зробити висновок, що скоріш за все йдеться все ж таки не про літак, а про безпілотник - той самий розпіарений важкий ударний С-70 "Охотник", – написав Defense Express.

Про ураження БПлА С-70 написав також портал "Мілітарний", а також російські спеціалізовані блогери. У російських пабліках з’явилися повідомлення, що "Охотник" втратив керування і росіяни самі його збили, щоб він не потрапив до українських сил у відносно не пошкодженому стані. Тоді як на місці падіння було зафіксовано частину крила, а також шасі й багато дрібних частин.

На відео очевидців видно, що дрон був збитий ракетою "повітря-повітря", випущену російським літаком з близької відстані.

"Після того, як ракета вразила ціль, літак одразу розвернувся і полетів в сторону тимчасово окупованих територій. Все це відбувалося в небі над лінією бойового зіткнення", – пише АрміяInform.

Російський спеціалізований телеграм-канал Figterbomer оприлюднив кілька версій того, що сталось в небі над Костянтинівкою. Це, зокрема, могла бути втрата керування БПЛА, вплив РЕБ і відмова електроніки апарату.

"Окупантам довелось швидко ухвалити рішення (про збиття безпілотника – ред.). Це могло бути викликане виходом з-під управління цієї системи, що може бути пов’язане з цільовим впливом на цей безпілотний літальний апарат збоку Сил оборони України. Також могла бути позаштатна ситуація і вихід з ладу якихось систем цього прототипу важкого бомбардувальника", – аналізував причини збиття С-70 експерт Defense Express Валерій Рябих.

Після цього, найвірогідніше росіяни вирішили знищити зразок свого новітнього озброєння. Це перша втрата Росією такого безпілотника.

Що таке С-70 "Охотник".

С-70 "Охотник" (з російської – "мисливець") – це російський безпілотний літальний апарат технології "стелс". Його розробили компанія "Сухой" і авіабудівна компанія "МіГ". По суті йдеться про літак без пілота, щоправда без звичних крил з боків. С-70 побудували за технологією "літаюче крило". Тобто він, по суті, сам є крилом, за формою наближеним до трикутника.

Вперше про бажання взяти на обзроєння БпЛА такого класу росіяни заявили в 2009 році. Розробку розпочали через три роки, а в 2019-му відбувся перший політ безпілотника, спільно з винищувачем Су-57.

Фото: з відкритих джерел

"Охотника" розробляли як безпілотник класу "вірний супутник" (loyal wingman) для Су-57. Йдеться про спеціальні БпЛА, що мають взаємодіяти з винищувачами і розширювати їхні можливості – як розвідувальні, так і вогневі. Фактично йдеться про безпілотний винищувач супроводу, що розширює можливості основного винищувача.

"Для створення "вірного відомого" необхідна тотальна інтеграція у єдину інформаційно-бойову систему із винищувачем та широке використання штучного інтелекту. Грубо кажучи, пілот винищувача має бачити те, що бачить дрон, а також розпоряджатись його озброєнням так, як своїм. Все інше "вірний відомий" має виконувати автономно і отримавши наказ "прикрий", "розвідуй", "баражуй" тощо здійснювати це без участі людини", – пояснює Defense Express.

Судячи з доступних джерел, наразі в Росії виготовили лише чотири прототипи С-70. Використаний С-70 є четвертим дослідним прототипом, створеним для заводських тестів, що проходив випробування ще до початку російського вторгнення у 2022 році. Про це свідчить маркування на уламках.

Фото: mil.in.ua

Росіяни вже багато разів заявляли про плани розпочати серійне виробництво "мисливців", однак постійно переносили терміни. За останньою інформацією старт масового виробництва запланований на 2025 рік. Можливо саме тому РФ вирішила протестували прототипи безпосередньо на полі бою.

Для чого використовують С-70 "Охотник"

Однак "Охотник" у ролі loyal wingman, шо невдовзі піде в серійне виробництво – то, найвірогідніше, фантазії російських пропагандистів. Падіння у Костянтинівці це підтверджує. Справа в тому, що серед уламків російського безпілотника, підбитого самими росіянами, знайшли рештки плануючої бомби УМПБ Д-30. Це російський авіаційний боєприпас на основі 250-кілограмової авіаційної бомби ФАБ-250. УМПБ Д-30 оснащена системою наведення за супутниковими координатами, максимальна дальність польоту може становити 50-90 км.

Військові експерти переконані, що рештки бомби, виявлені на місці падіння С-70, напряму вказують на те, як РФ планувала використовувати свій новий дрон – у ролі "бомбовоза" для КАБів.

"Реальний технологічний рівень розробки дозволить його використання хіба що в такій ролі. При цьому вибір саме УМПБ Д-30, а не більш розповсюджених УМПК, можна пояснити тим, що озброєння у С-70 "Охотник", який створений з використанням елементів технології малопомітності, розміщується у внутрішніх відсіках. А тому цілком можливо що в них ФАБ з УМПК банально не влазить", – пише Defense Express.

Експерти сумніваються, що наразі С-70 може мати можливість використовувати ракети "повітря-повітря" чи будь-яке умовно високоточне озброєння. Принаймні наразі "мисливці" продемонстрували лише скидання вільнопадаючих бомб. Але й таке використання подобається кремлівським генералам. Безпілотний літак може скидати бомби на ворога, ризикувати можна ним, а не винищувачем, та й експлуатація дрона лише з одним двигуном обходиться дешевше. За умови, якщо ним можна буде управляти і не буде необхідності власноруч знищувати, як це сталося 5 жовтня.

Технічні характеристики С-70 "Охотник"

Довжина – 14 м,

Розмах крила – 19 м,

Бойове навантаження – за різними даними від 2,8 т до 8 т,

Злітна маса – 20 т,

Максимальна швидкість – 900-1400 км/год (залежно від висоти),

Практична стеля – 18000 м,

Заявлена дальність польоту – 3500-6000 км,

Орієнтовна вартість – $15 млн,

До чого призведе ураження С-70 "Охотник"

Великий матеріал падінню С-70 на Донбасі присвятило американське видання Forbes. Тут повідомили, що росіяни не лише збили власний безпілотник, але й завдали удару ракетою "Іскандер" по місцю його падіння. Це означає, що РФ була готова на що завгодно, аби лише рештки новітнього БпЛА не потрапили до рук противника. Однак, судячи із фото, задовго до ракетного удару українці вже забрали ключові компоненти для аналізу.

Технологія Stealth (в англійської – "скритність", "непомітність") – це методи помітності бойових машин у радіолокаційному, інфрачервоному та інших областях спектру спостереження. Її досягають, надаючи машинам спеціальних форм, використовуючи радіопоглинаючі матеріали та покриття. У випадку літаків-невидимок йдеться про уникання прямих ліній і гострих кутів, які відбивають радар, і мінімізацію радіолокаційного відбиття (наприклад завдяки використанню спеціальної фарби, що поглинає радіохвилі та не відображає їх, а розсіює у вигляді тепла).

Збереження в таємниці стелс-технологій Forbes називає звичайною практикою. Так у 1986 році на той момент секретний прототип F-117 зазнав аварії в нацпарку в Каліфорнії. Територію, де сталася катастрофа, блискавично огородили, сліди уламків видалили і навіть просіяли ґрунт. Потім доставили на місце розбитий F-101 Voodoo, який зберігався 20 років і розподілили шматки навколо місця аварії. Коли ЗМІ отримали доступ на місце події, вони сфотографували підроблені уламки. Існування F-117 визнали в 1988 році, а його зовнішній вигляд розкрили лише в 1990-му.

Росіяни також мають свої таємниці, інакше не використали б для удару по місцю падіння С-70 дефіцитного та дорогого "Іскандера". Forbes, аналізуючи причини таких дій, намагався зрозуміти, чого Росія боялася найбільше. Навряд чи отримання технології суперниками, бо в цій нагузі НАТО суттєво випереджає РФ.

"Більш суттєвим є ризик того, що західні інженери зможуть виявити, на яких довжинах хвиль С-70 був розроблений, для протидії під якими кутами, і в яких кутах він все ще буде видимий. Ця інформація може значною мірою звести нанівець стелс-здатність С-70. Якщо його "стелс" буде скомпроментовано, то цей відносно великий, повільний і дорогий дрон він стане набагато менш корисним", – пише Forbes.

Аналіз електронних компонентів дозволить виявити критичні іноземні комплектуючі і, якщо не перекрити канади постачання, то ускладнити їхнє потрапляння в РФ. Крім того, "мисливця" найвірогідніше робили з використанням тих же технологій, що напарника – Су-57. Тобто вивчення решток безпілотника допоможе і в боротьбі з російськими винищувачами. Але найбільш ймовірною версією американські оглядачі вважають "голого короля". Ймовірно російської стелс-технології не існує взагалі.

С-70 "Охотник" – стелс чи ні

У 2023 році українські інженери проаналізували залишки російської крилатої ракети великої дальності Х-101/Х-101. І, хоч росіяни повідомляли про антирадіолокаційне покриття цього озброєння, виявилося, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Результати досліджень показують, що, незважаючи на заяви росіян, Х-101 не покритий спеціальною фарбою, яка зменшує відбиття випромінювання. Всі російські розповіді про покриття RAM на корпусі Х-101 виявилися нічим іншим, як пропагандою", – писав Defence Express.

Так само західні аналітики вжахнулися грубій обробці нового російського винищувача Су-57 (фото опублікували самі рашисти). На світлинах Су-57 має оголені головки гвинтів і заклепки по всьому крилу та фюзеляжу. Тоді як літак-невидимка повинен мати ідеально гладку поверхню, щоб бути непомітним для радара.

Знаючи традиції російської армії, цілком може статися, що гроші на стелс-технології були успішно освоєні, а вищому керівництву вже навіть браво відрапортували про супердосягнення нових "вундерваффе". Таким чином американці вважають, що падіння С-70 у підсумку може стати великою ганьбою для Росії та її оборонпрому.