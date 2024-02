Технологічне диво чи екологічна катастрофа: усе про найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas

Про що у тексті:

Чому "Ікону морів" вважають технологічним дивом?

Що та за скільки пропонує Icon of the Seas?

Чому "екологічний" лайнер насправді таким не є?

У пʼять разів більший за "Титанік" та довший за Ейфелеву вежу: загальні характеристики

Фото: скриншот з відео Royal Caribbean

Icon of the Seas вже назвали одою гігантизму. Лайнер довжиною 365 м має 20 палуб і вміщує майже 10 тис. людей: до 7600 пасажирів та 2350 членів екіпажу та обслуговчого персоналу. Таким чином у довжину він перевершує на 35 м Ейфелеву вежу, а за загальним внутрішнім об'ємом судна — 250,8 тис. тонн — "Титанік".

Фото: Instagram.com/RoyalCaribbean

У жовтні 2016 року американська компанія Royal Caribbean International та фінська суднобудівна компанія Meyer Turku оголосили про замовлення на будівництво двох лайнерів під назвою класу Icon. І вже восени 2023 року перший з них - Icon of the Seas - був спущений на воду. Його будівництво коштувало компанії $1,65 млрд.

Icon of the Seas справедливо називають маленьким містом. На борту Icon of the Seas впроваджена концепція районів.

Фото: скриншот з відео Royal Caribbean

Це 8 окремих зон розваг і відпочинку, які включають 40 барів і ресторанів, аквапарк, басейни, пляжні клуби, спортзал, поле для мінігольфа, 20 мостів та багато іншого.

Thrill Island ("Острів гострих відчуттів") - це зона активних розваг.

Фото: скриншот з відео Royal Caribbean

Тут розташовується повноформатний великий аквапарк, користування яким включене у вартість усіх квитків на круїз. Тут є спортивна зона, прогулянкова стежка над морем та багато іншого.

Фото: GettyImages

Фото: скриншот з відео Royal Caribbean

Фото: скриншот з відео Royal Caribbean

Chill Island - це 4 басейни із 7, розміщених на лайнері. Також тут побудували бар у воді в найбільшому басейні в морі. Це зона для релаксу. Звісно, є окремий район для сімей з дітьми - Surfside. Тут працює дитячий басейн, дитячий майданчик, ігрові автомати та кафе з дитячим меню.

У The Hideaway розмістився перший підвісний басейн з видом на океан, а також це зона клубного відпочинку, тож сюди вхід дозволено виключно дорослим. Зона AquaDome на 15-й палубі унікальна тим, що трансформується протягом дня. Вдень це місце, де гості можуть відпочивати із напоєм біля водоспаду з панорамним видом на океан. Увечері ця зона трансформується у жваве місце, де можна провести час у ресторанах, барах та відвідати шоу Aqua Theatre.

The Royal Promenade - центральний атріум. Це перше місце, куди потрапляють гості Icon of the Seas. Тут побудували велику перлину, яка має одразу вражати відвідувачів лайнера. З неї відкривається панорамний вид.

На 8-й палубі побудували зону Central Park - це маленька копія нью-йоркського центрального парку з живими деревами та квітами посеред моря.

Фото: GettyImages

Suite Neighborhood - 4-палубна окрема зона сьютів із власною сонячною палубою, ресторанами та лаунжами.

Скільки коштує квиток на Icon of the Seas та що пропонують гостям

Вартість круїзу, який триває 7 днів, коливається залежно від виду каюти, палуби, на якій вона розташована, сезону та маршруту: круїз завжди розпочинається і завершується в Маямі, але може пролягати повз острови Теркс і Кайкос у Карибському морі, Британські Віргінські острови та Бастер, а може пролягати повз Кубу та країни Центральної Америки.

Фото: cleancruising.com

Фото: cleancruising.com

На лайнері розміщено 2805 кают чотирьох типів: без вікон, з вікном, з балконом і сьют. За найпростішу каюту без вікна площею 14-17 кв. м доведеться заплатити $3607 за весь період відпочинку в лютому та $6450 у серпні. Каюта такою ж площею, але з вікном на океан, яке не відкривається, обійдеться в $3807 у лютому та $7520 у червні. Є також каюти з вікном на зону "Центральний парк".

Фото: cruisexpress.com

Каюти з балконом на лайнері різні: з розміром самої каюти від 19 кв.м та з балконом від 3 кв. м. Тут можуть бути панорамні вікна або звичайні, просто балкон або зона відпочинку на балконі. Вартість проживання в такій каюті залежно від розміру, номера палуби та сезону коливається від $4097 до $8870.

І нарешті найдорожчі каюти категорії "сьют".

Найпростіша каюта в цій категорії коштуватиме $7,237, а найдорожча - $35,4 тис. Це може бути каюта заввишки дві палуби з панорамним видом, вітальнею і диваном, двоспальним ліжком, обідньою зоною, двома ванними кімнатами. Також гості мають ексклюзивний доступ до багатьох сервісів, пріоритетний доступ до багатьох заходів на борту, мають можливість безплатно відвідувати фірмові ресторани та багато інших бонусів.

Фото: cruisexpress.com

Фото: cruisexpress.com

На 18-й палубі розташований сімейний таунхаус заввишки три палуби. Його гості мають окрім іншого стіл для настільного тенісу, місця для відпочинку на відкритому повітрі, ігри на свіжому повітрі та куточок для відпочинку.

Фото: cruisexpress.com

Чому Icon of the Seas називають "екологічною катастрофою"

Фото: скриншот з відео Royal Caribbean

Коли йдеться про екологічність, Royal Caribbean має не дуже хорошу репутацію. У 2022 році Royal Caribbean посіла друге місце в рейтингу забруднювачів екології, який щороку складає асоціація Friends of the Earth.

Попри це, компанія гордо оголосила, що її корабель Icon of the Seas працює на "найчистішому судновому паливі", використовуючи зріджений природний газ (ЗПГ). Вони зазначають, що Icon of the Seas на 24% енергоефективніше, ніж вимагає Міжнародна морська організація для сучасних кораблів. Утім лайнер далекий від звання екофрендлі. І цьому кілька причин.

Дійсно, ЗПГ менше забруднює навколишнє середовище, ніж звичайний мазут, проте лайнер викидає в повітря метан — ще один дуже шкідливий забруднювач повітря. Кілька досліджень стверджують, що кораблі, які використовують зріджений природний газ, можуть викидати на 70-80% більше парникових газів за рейс, ніж кораблі, які використовують звичайне паливо. І це головним чином повʼязане з витоком метану. Саме викиди парникових газів вважають головним чинником глобального потепління.

Фото: Instagram.com/RoyalCaribbean

Окрім цього, екологи зазначають, що під час кожного круїзу Icon of the Seas має 6 зупинок, під час яких висаджує на берег тисячі туристів, що навантажує місцеві комунікації, тож збільшує імовірність неконтрольованого викиду брудних стоків до водойм. Сам корабель завдає шкоди морським мешканцям, здійснюючи вояжі.