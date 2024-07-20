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Знищує літаки, гелікоптери, ракети та дрони: все про систему ППО Skyguard, призначену для захисту стратегічних об'єктів

20 липня, 2024 субота
17:38
Пояснюємо система ППО Skyguard

Українці у 2024 році реагують на повітряні тривоги значно спокійніше, ніж у 2022-му. Люди трохи звикли до ворожих обстрілів, точно знають алгоритм дій у таких ситуаціях, а ще – значно дієвіше почала працювати українська ППО. Щодо останнього пункту, то тут суттєва заслуга союзників України, що передавали Силам оборони засоби протиповітряної оборони. Серед них – "вартові неба", саме так перекладається назва комплексу ППО Skyguard

Зміст

Що таке Skyguard і як його ще називають

Skyguard-Sparrow – це зенітно-ракетний комплекс ближньої-середньої дальності, що використовує американську зенітну ракету AIM-7 Sparrow класу "повітря - повітря". ЗРК розробила швейцарська фірма Oerlikon Contraves AG, а роботи з кінця 1970-х велися на базі комп'ютеризованої зенітної артилерійської установки Oerlikon GDF.

Згодом були створені оновлені модифікації, що отримали інші назви. Дві з таких – іспанську Toledo та італійську Spada – і отримали українці (інколи іспанський варіант також називають "Спадою"). 

ЗРК Spada

ЗРК Spada, Фото: armyinform

 

Іспанці передали щонайменше одну батарею найновішої Spada 2000 (4 пускові установки) у 2022-му році. Офіційний Мадрид заявив про передачу влітку. Згодом, у жовтні - листопаді українські військові проходили навчання на базі в Сарагосі. Тоді ж комплекси прибули в Україну.

На початку 2023-го про передачу систем ППО Spada (Skyguard Aspide) заявила також Італія. За інформацією видання La Repubblica йшлося про чотири комплекси. Кожен із них має три пускові установки по 6 ракет. Однак офіційної інформації про терміни та обсяги так і не було оприлюднено – Італія не розкриває деталей, що стосуються військової допомоги Україні. Всього, за даними Military Balance, італійці мали 32 "спади", а Іспанія – 13 комплексів. 

На думку оглядачів Defense Express, Італія охоче передає "спади" Україні ще й тому, що хоче налагодити експорт цих комплексів. А важливим фактором для цього може стати позначка "ефективність доведена у бойових умовах".

Що таке ЗРК Spada

Комплекс Spada Aspide (або ж Skyguard Aspide) відрізняється Skyguard-Sparrow в першу чергу ракетами – замість американської AIM-7 Sparrow тут використовують новіші італійські Aspide. Розробили італійський варіант фірмою Selenia, на озброєння взяли в 1983-му. Модернізована версія Spada 2000 була представлена в 1994 році. 

"Комплекс може застосовуватися проти літаків, вертольотів, а також літальних апаратів, що пілотуються дистанційно, включаючи ракети класу "повітря - земля". Усі засоби комплексу виконані на шасі, що буксируються, і можуть бути швидко доставлені на задану позицію та після розгортання перебувати в готовності до подальшого застосування", – знайомила читачів з озброєнням Армія Inform.

ЗРК Spada

ЗРК Spada, фото: armyinform

 

Назва Spada перекладається з італійської як "меч", а також є абревіатурою від "Sistema di Punto Automatizzato per la Difesa Aerea" – "Автоматизована система протиповітряної оборони для захисту об'єктів". Головною функцією комплексу називають саме захист стратегічних об’єктів: аеродромів, морських портів, промислових підприємств, електростанцій, зерносховищ. ЗРК перехоплює цілі, які летять низько, оминаючи системи дальнього та середнього радіуса.

Як працює система Skyguard 

Aspide Skyguard –  це комплекси малої дальності з напівактивним радіолокаційним наведенням. Воно забезпечує знищення цілей на дальності до 10 км звичайною ракетою Aspide та до 20 км модернізованими ракетами Aspide 2000. Спарені 35-мм гармати ведуть вогонь дальністю до 4 км з темпом стрільби до 1100 пострілів за секунду.

"Кожна пускова Spada містить шість ракет. У комплекс входить три пускові, радіолокаційна система виявлення та супроводження цілі, яка є частиною командного пункту Pluto, машини забезпечення, а також, опціонально, дві артилерійські зенітні системи Oerlikon GDF-001. Наведення на ціль відбувається за принципом напівактивного наведення, РЛС має опромінювати ціль до моменту її знищення, а ракета вже летить на відбитий від цілі сигнал", – розповідає про систему Defense Express.

Oerlikon GDF

Oerlikon GDF, Фото: wikipedia

Серед переваг комплексу видання називає можливість ЗРК працювати сумісно з зенітною артустановкою "Ерлікон", калібру 35 мм, чи іншими зенітними артсистемами, що підвищує ефективність протидії повітряним цілям на низькій висоті. Крім того, обладнання Skyguard-Aspide дозволяє працювати в складі ешелонованої системи ППО та обмінюватись даними із ЗРК інших типів. 

Залежно від модифікації, оглядово-пошукова РЛС дозволяє стежити за повітряною обстановкою в радіусі до 20 км. Skyguard самостійно засікає цілі або приймає вже визначені цілевказівники, а також опрацьовує дані для стрільби та управляє пусковими установками.
Пускова установка Aspide побудована на колісній платформі з домкратами. На опорно-поворотному пристрої розміщена основна частина ЗРК з чотирма транспортно-пусковими контейнерами для ракет та двома антенами підсвічування цілі.

Ракета Aspide та її можливості

Сама ракета Aspide є створеною в 1980-х зенітною ракетою середнього радіуса дії, ліцензованою копією американської ракети "повітря - повітря" AIM-7 Sparrow, однак зі значними змінами. Вдосконалення торкнулись усіх основних компонентів ракети, у тому числі потужності двигуна, нової головки самонаведення та приводів рулів. Крім того, були збільшені габарити ракети. Aspide стійкіша, ніж Sparrow, до перешкод, має оновлену електроніку і краще маневрує.

ракета "Aspide"

ракета Aspide, Фото: gettyimages

 

Ракета має напівактивний радар. Радіус дії - 35 км, а висота ураження цілей сягає 6-8 км. Ракета розганяється до майже 5000 км/год.
Стартова вага ракети - 228 кг, у тому числі осколково-фугасна бойова частина – 35 кг.

Технічні характеристики ракет Aspide 

  • Довжина – 3,7 м
  • Діаметр – 0,2 м
  • Розмах крила – 1 м
  • Стартова вага – 228 кг
  • Бойова частина – 35 кг
  • Максимальна швидкість – 1324 м/с
  • Дальність дії – 35 км
  • Ефективна дальність стрільби – до 25 км
  • Стеля – 8 км
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