Знищує літаки, гелікоптери, ракети та дрони: все про систему ППО Skyguard, призначену для захисту стратегічних об'єктів

Що таке Skyguard і як його ще називають

Skyguard-Sparrow – це зенітно-ракетний комплекс ближньої-середньої дальності, що використовує американську зенітну ракету AIM-7 Sparrow класу "повітря - повітря". ЗРК розробила швейцарська фірма Oerlikon Contraves AG, а роботи з кінця 1970-х велися на базі комп'ютеризованої зенітної артилерійської установки Oerlikon GDF.

Згодом були створені оновлені модифікації, що отримали інші назви. Дві з таких – іспанську Toledo та італійську Spada – і отримали українці (інколи іспанський варіант також називають "Спадою").

ЗРК Spada, Фото: armyinform

Іспанці передали щонайменше одну батарею найновішої Spada 2000 (4 пускові установки) у 2022-му році. Офіційний Мадрид заявив про передачу влітку. Згодом, у жовтні - листопаді українські військові проходили навчання на базі в Сарагосі. Тоді ж комплекси прибули в Україну.

На початку 2023-го про передачу систем ППО Spada (Skyguard Aspide) заявила також Італія. За інформацією видання La Repubblica йшлося про чотири комплекси. Кожен із них має три пускові установки по 6 ракет. Однак офіційної інформації про терміни та обсяги так і не було оприлюднено – Італія не розкриває деталей, що стосуються військової допомоги Україні. Всього, за даними Military Balance, італійці мали 32 "спади", а Іспанія – 13 комплексів.

На думку оглядачів Defense Express, Італія охоче передає "спади" Україні ще й тому, що хоче налагодити експорт цих комплексів. А важливим фактором для цього може стати позначка "ефективність доведена у бойових умовах".

Що таке ЗРК Spada

Комплекс Spada Aspide (або ж Skyguard Aspide) відрізняється Skyguard-Sparrow в першу чергу ракетами – замість американської AIM-7 Sparrow тут використовують новіші італійські Aspide. Розробили італійський варіант фірмою Selenia, на озброєння взяли в 1983-му. Модернізована версія Spada 2000 була представлена в 1994 році.

"Комплекс може застосовуватися проти літаків, вертольотів, а також літальних апаратів, що пілотуються дистанційно, включаючи ракети класу "повітря - земля". Усі засоби комплексу виконані на шасі, що буксируються, і можуть бути швидко доставлені на задану позицію та після розгортання перебувати в готовності до подальшого застосування", – знайомила читачів з озброєнням Армія Inform.

ЗРК Spada, фото: armyinform

Назва Spada перекладається з італійської як "меч", а також є абревіатурою від "Sistema di Punto Automatizzato per la Difesa Aerea" – "Автоматизована система протиповітряної оборони для захисту об'єктів". Головною функцією комплексу називають саме захист стратегічних об’єктів: аеродромів, морських портів, промислових підприємств, електростанцій, зерносховищ. ЗРК перехоплює цілі, які летять низько, оминаючи системи дальнього та середнього радіуса.

Як працює система Skyguard

Aspide Skyguard – це комплекси малої дальності з напівактивним радіолокаційним наведенням. Воно забезпечує знищення цілей на дальності до 10 км звичайною ракетою Aspide та до 20 км модернізованими ракетами Aspide 2000. Спарені 35-мм гармати ведуть вогонь дальністю до 4 км з темпом стрільби до 1100 пострілів за секунду.

"Кожна пускова Spada містить шість ракет. У комплекс входить три пускові, радіолокаційна система виявлення та супроводження цілі, яка є частиною командного пункту Pluto, машини забезпечення, а також, опціонально, дві артилерійські зенітні системи Oerlikon GDF-001. Наведення на ціль відбувається за принципом напівактивного наведення, РЛС має опромінювати ціль до моменту її знищення, а ракета вже летить на відбитий від цілі сигнал", – розповідає про систему Defense Express.

Oerlikon GDF, Фото: wikipedia

Серед переваг комплексу видання називає можливість ЗРК працювати сумісно з зенітною артустановкою "Ерлікон", калібру 35 мм, чи іншими зенітними артсистемами, що підвищує ефективність протидії повітряним цілям на низькій висоті. Крім того, обладнання Skyguard-Aspide дозволяє працювати в складі ешелонованої системи ППО та обмінюватись даними із ЗРК інших типів.

Залежно від модифікації, оглядово-пошукова РЛС дозволяє стежити за повітряною обстановкою в радіусі до 20 км. Skyguard самостійно засікає цілі або приймає вже визначені цілевказівники, а також опрацьовує дані для стрільби та управляє пусковими установками.

Пускова установка Aspide побудована на колісній платформі з домкратами. На опорно-поворотному пристрої розміщена основна частина ЗРК з чотирма транспортно-пусковими контейнерами для ракет та двома антенами підсвічування цілі.

Ракета Aspide та її можливості

Сама ракета Aspide є створеною в 1980-х зенітною ракетою середнього радіуса дії, ліцензованою копією американської ракети "повітря - повітря" AIM-7 Sparrow, однак зі значними змінами. Вдосконалення торкнулись усіх основних компонентів ракети, у тому числі потужності двигуна, нової головки самонаведення та приводів рулів. Крім того, були збільшені габарити ракети. Aspide стійкіша, ніж Sparrow, до перешкод, має оновлену електроніку і краще маневрує.

ракета Aspide, Фото: gettyimages

Ракета має напівактивний радар. Радіус дії - 35 км, а висота ураження цілей сягає 6-8 км. Ракета розганяється до майже 5000 км/год.

Стартова вага ракети - 228 кг, у тому числі осколково-фугасна бойова частина – 35 кг.

Технічні характеристики ракет Aspide