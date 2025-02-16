Зупинити важко, але можна: що таке російський БПЛА "Скат" і як із ним боротися

Що відомо про БПЛА "Скат"

Перші публічні згадки про БПЛА із назвою "Скат" датовані ще 2007 роком. Тоді повнорозмірний макет, створений компанією "МіГ", був продемонстрований у рамках авіасалону МАКС-2007.

Проєкт призупинили через відсутність фінансування, але згодом провели тендер, на якому розробником перспективного ударного БПЛА обрали компанію "Сухой".

На цьому етапі дрон презентували саме як ударний. Його довжина перевищувала 10 метрів, розмах крил сягав 11,5 м, а висота – 2,7 м. Розробники запевняли, що цей літак вагою у 20 т зможе піднятись у повітря на висоту до 15 км і розігнатися до 850 км/год. Бойовий радіус мав скласти 1200 км, а бойове навантаження – 6000 кг. Як варіанти озброєння йшлося про ракети Х-59, Х-31 або авіабомби на кшталт КАБ-500.

"БПЛА "Скат" довели до рівня "концептуального макета", однак, ймовірно, у 2012 році програму було тимчасово зупинено", – писав Defense Express.

Що таке БПЛА Supercam

Дрон, який росіяни називають "Скатом" сьогодні, є не ударним, а розвідувальним. Він був створений на основі безпілотника Supercam.

Фото: з відкритих джерел

Під цією назвою відомі кілька російських безпілотників. Раніше їхнім призначенням називали допомогу при рятувальних операціях чи аерофотознімання місцевості для створення детальних цифрових карт. Після початку повномасштабної війни безпілотники з'явилися також на озброєнні окупаційних військ, їх використовують для ведення повітряної розвідки та наведення далекобійної зброї, в тому числі РСЗВ "Торнадо-С".

Виробники дронів заявляють про тривалість польоту в 4,5 год. (240 км) з передачею інформації до 100 км. Висота польоту нібито може сягати 5 км.

"Конструкція дрону дуже масивна, зокрема, при довжині пристрою в 1,5 метра, розмах його крил становить 3,5 метра. Тому запускати БПЛА можна лише за допомогою спеціальних пристроїв, здатних його катапультувати", – описує безпілотник портал "Мілітарний".

Щодо ціни, то навесні 2024 року Білорусь закупила 13 російських розвідувальних безпілотних комплексів Supercam S350 приблизно за $5,3 млн. Таким чином вартість одного комплексу трохи перевищує 400 тис. доларів.

Що таке "Скат-350М"

У квітні 2024 року російська корпорація "Ростех" повідомила, що шляхом глибокої модернізації дрона Supercam S350 було створено БПЛА "Скат 350М" і він нібито вже на той момент пішов у серійне виробництво. Концерн "Калашников" говорить про 350-ку як власний продукт, однак такий самий дрон виробляє група компаній "Безпілотні системи".

Створений цей дрон "для ведення цілодобової повітряної розвідки в оптичному та інфрачервоному діапазонах". Безпілотник злітає за допомогою еластичної чи пневматичної катапульти, а посадка – на парашуті, в автоматичному чи напівавтоматичному режимах. Росіяни кажуть, що розгорнути комплекс можна за 15 хвилин.

Розміри та дальність польоту модернізованого зразка ідентичні до параметрів "суперкамів". Дальність дії радіолінії та відеоканалу також обмежена сотнею кілометрів. Ідентичний також дизайн обох дронів.

На верхньому скрині — БПЛА “Скат” на Евересті. Нижній — Supercam S350 на Північному полюсі. Можна помітити, що дизайн БПЛА “Скат350М” ідентичний до "Supercam"), фото: hackyourmom.com

Щодо змін, то виробники декларують покращення аеродинамічних властивостей та модернізацію комплексу засобів наземного управління. Літальний апарат отримав нові конструкції крила та керуючих елементів. Розробники переконують, що підвищили їхню механічну міцність, надійність в експлуатації, автоматизували багато функцій.

"Реалізовано технічні рішення, що покращують функціонування денної та тепловізійної камер. Сучасний модуль з оновленими алгоритмами полегшує роботу оператора із захоплення та стійкого супроводу цілей", – йдеться в офіційному повідомленні.

Технічні характеристики "Скат-350М" (заявлені)

Розмах крила – 3,2 м,

Макс. злітна вага – 15 кг,

Тривалість польоту – 4 год,

Швидкість – до 120 км/год,

Дальність зв'язку – до 100 км,

Висота корисного застосування – 300-2000 м.

Як боротися з дроном "Скат-350М"

Відповідь на це питання Сили оборони зможуть конкретніше сформулювати після більш масового застосування модернізованого дрона рашистами. Про що можна точно сказати – з прототипом (Supercam S350) українські захисники добре давали собі раду.

Так зенітники 47-ї бригади "Маґура" збивали "суперкам" за допомогою шведського переносного зенітно-ракетного комплексу RBS 70 від компанії Saab.

Восени 2023-го в Запорізькій області українські військові вирішили боротися з причинами, а не наслідками – ліквідували російський розрахунок безпілотників Supercam S350. Для знищення операторів неподалік Токмака була застосована американська реактивна установка М142 HIMARS, а корегував вогонь український безпілотник SHARK.

Якщо говорити про інші методи, то на Херсонщині російський "суперкам" на таран узяв український FPV-дрон, а на Сумщині такий же дрон уразили за допомогою стрілецької зброї.

Щодо протиповітряної оборони, то в Україні зараз дефіцит ракет для систем ППО малого та середнього радіуса дії, а Patriot для полювання за "скатами" тим паче ніхто використовувати не планує. Мобільні групи можуть дієво протистояти цих БПЛА, якщо вони летять не надто високо. Ці підрозділи ефективні проти дронів, що летять на висоті до 2 км, тоді як росіяни декларують для "Скат-350М" стелю у 5000 метрів.

Також дієвим способом проти цих дронів можуть стати комплекси радіоелектронної боротьби.

Санкції проти "Скат-350М"

На перешкоді виробництву нових версій російських безпілотників не зуміли стати міжнародні санкції. В січні 2025 року OSINT-спільнота Molfar опублікувала велике розслідування "Виробництво дронів Supercam: війна, шпигунство і санкційна безпорадність".

Аналітики Molfar виявили, що деякі країни накладають обмеження лише на назву компаній, ігноруючи податкові номери. Тому російські виробники безпілотників змінюють назви компаній або створюють нові й санкції на них не впливають. А особи, причетні до виробництва, здебільшого залишаються поза санкційними списками.

Крім того, росіяни залучають міжнародних партнерів у Білорусі, Казахстані, Азербайджані, Узбекистані, Туркменістані, Іраку. Окремі операції компаній групи "Безпілотні системи" були зафіксовані в таких країнах, як Китай, Кіпр, Пакистан, Нігерія та Ангола.

Відтак у 2024 році російські ЗМІ писали, що підприємство "ІЖБС" ("Іжевські безпілотні системи"), яке згадувалося як один з виробників дронів Supercam, збільшить своє виробництво в 10 разів. А в липні 2024 року Ростех, акціонер компаній групи "Безпілотні системи", що виготовляє "Скат-350М", заявив про створення нового виробництва, площею понад 30 000 квадратних метрів.

"Прогалини в санкціях дозволяють російським виробникам дронів, таким як "Безпілотні Системи", отримувати іноземні компоненти через мережу підставних компаній. Так вони масштабують виробництва для потреб армії РФ, попри міжнародні обмеження. Основна причина цього — ненадійні механізми ідентифікації підсанкційних осіб", – йдеться в матеріалі.

Автори наголошують, що досвід цієї компанії демонструють, що міжнародні санкції не працюють і існують лише номінально.

"Для протидії необхідно вдосконалити санкційні механізми: впровадити використання податкових номерів (TIN) для точної ідентифікації, синхронізувати списки між країнами, накладати санкції на пов’язані структури та осіб. Це ускладнить обходження обмежень і посилить міжнародний тиск на російський ВПК", – пише Molfar.