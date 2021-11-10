Представлялися офіцерами СБУ й тероризували іноземців: в Україні затримали зловмисників

Про це повідомили в СБУ.



Зловмисники представлялися співробітниками СБУ й погрожували іноземцям депортацією, якщо ті не дадуть хабаря.



Одним з організаторів злочинної "схеми" був громадянин України, який є уродженцем Сирії.



За інформацією СБУ, він узяв гроші з громадянки Марокко ніби передати співробітникам СБУ, щоб не анулювали її документи на постійне проживання в Україні та не депортували чоловіка.



Злловмисника затримали "на гарячому". Йому оголосять про підозру й оберуть запобіжний захід.



Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.



Правоохоронці з'ясовують особи інших можливих причетних до злочину.

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