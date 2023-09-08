Представники українських компаній на Економічному форумі в Карпачі розповіли про поточні та повоєнні потреби країни

Про це йдеться в сюжеті Еспресо.

На форумі Україна мала змогу розповісти про війну та про потреби людей, як цивільних, так і військових.

Павло Мороз, очільник департаменту корпоративної та соціальної відповідальності компанії МХП, пояснюючи мету свого перебування на заході, сказав: "На цьому форумі ми, власне, говоримо про бізнес. Але говоримо про соціально відповідальний бізнес, говоримо на багатьох панелях, спілкуємось із міжнародними партнерами. Ми їм вдячні за підтримку України, за те, що підставляють плече".

За його словами, Україна в повоєнній перспективі потребуватиме досвіду інших країн у відновленні нормальної життєдіяльності.

"Одним із пріоритетних видів соціальної діяльності нашої компанії є реінтеграція ветеранів. І тут ми говоримо не лише про представників компанії, а й про всіх українців, які повертаються в цивільне життя. Їм потрібно надати й правову допомогу, і, можливо, лікування, медичне, хірургічне втручання, психологічну реабілітацію. Це те, над чим працюватиме наша компанія", - сказав Павло Мороз.

Він зазначив, що компанія вже має демобілізованих працівників.

"На сьогодні хтось із них проходить реабілітацію, хтось повернувся на свої робочі місця", - зазначив представник МХП.

Павло Мороз наголосив, що оскільки працівники були мобілізовані відповідно до чинного законодавства, людям виплачували заробітну плату і зберігали за ними робочі місця. Тому вони мали змогу повернутись до виконання своїх обов’язків після завершення всіх юридичних процедур, пов’язаних із демобілізацією.

"Щодо людей, які різних причин не можуть повернутись на старе місце роботи, – під них ми створюємо робочі місця. Людина, цей герой має відчувати, що його внесок у діяльність компанії цінний", - сказав Павло Мороз.

За його словами, ці люди отримують посади, які передбачають відповідальність, адже довіра стане основою їхньої реінтеграції в мирне життя.

Партнером компанії є благодійний фонд "МХП Громаді". Його директорка Тетяна Волочай на форумі в Польщі брала участь у панельній дискусії про гуманітарну місію, фандрейзінг (збір пожертв на соціально значимі проєкти, - прим. ред.) і волонтерство. Серед учасників були неурядові організації з різних країн.

"Вони запитують нас, українців, як нам допомогти. Я намагалася їм пояснити, що українці живуть одночасно у двох реальностях. Перша – це війна, фронт і ракетні обстріли", – сказала благодійниця.

Вона зазначила, що щодня від атак росіян страждає цивільна інфраструктура, тому допомога потрібна постійно.

Водночас Україна потребує підтримки в різних соціальних, культурних та освітніх проєктах.

За її словами, на цьому форумі Україна може представити своє бачення відбудови й отримати фідбек від європейських партнерів.