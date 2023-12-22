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Президент Енергоатому оселився в будинку за 7 млн грн, який начебто купила його теща, - "Схеми"

22 грудня, 2023 п'ятниця
11:32
Суспільство маєток Котіна

Теща президента державного підприємства "НАЕК Енергоатом" Петра Котіна придбала будинок та землю під Києвом влітку 2023 року за 7 млн грн. Наразі у будинку мешкає сам Котін із родиною

Про це повідомляють розслідувачі проєкту "Схеми".

70-річна теща голови Енергоатома Котіна, офіційно не маючи власних доходів відповідного розміру, влітку 2023 року стала власницею двоповерхового будинку площею 288 м кв та землі під ним, з виходом до озера.

Згідно з договором  купівлі-продажу, будинок та земля під ним обійшлися тещі Котіна майже у 7 млн грн: 6,5 млн грн за дім і 350 тис. грн за землю.

У цьому ж населеному пункті подібний маєток трохи більшою площею, але без виходу до води, влітку 2023 року виставляли на продаж за $350 тис. (понад 13 млн грн).

Журналістам вдалось встановити цей будинок за допомогою відкритого публічного акаунту в соцмережі доньки президента Енергоатома. Згідно з усіма даними, у будинку мешкає Петро Котін з сім’єю.

Також розслідувачі зафіксували, як службова автівка Котіна заїжджає на територію маєтку.

У листопаді на території цього будинку журналісти фіксували заходи з підготовки до зимового періоду.

Теща Котіна також володіє трьома земельними ділянками в іншому елітному селі у Київській області. Земля огороджена парканом і має вихід до води.

Згідно з договорами купівлі-продажу, які здобули журналісти "Схем", теща Котіна придбала всі три земельні ділянки в один день – 2-го березня 2021 року. Усього за цю нерухомість вона заплатила тоді близько $40 тис.

Згідно з оголошеннями на профільних сайтах, сотка землі в тому районі взимку 2021 року коштувала від 2,5 до 5 тис. доларів. Таким чином, 30 соток землі тоді могли коштувати від 75 до 150 тис. доларів.

Зазначається, що теща Котіна не мала власних офіційних доходів для купівлі всього цього майна. Вона переважно працювала на напівдержавних підприємствах, зокрема, на Запорізькій ТЕС. Загалом з 2000-го по 2009-й рік теща Котіна отримала 79 тис. грн зарплати. Зараз вона, ймовірно, отримує пенсійні виплати.

Її чоловік, тобто тесть Котіна, до виходу на пенсію (з 2000-го по 2009 рік) отримав 128 тис. грн зарплати. Дружина Котіна Наталія, згідно з деклараціями президента "Енергоатома", не мала заощаджень або заробітної плати, щоб допомогти своїй матері купити все це майно.

Петро Котін двічі відмовився давати коментар журналістам. Проте журналісти отримали від нього письмову відповідь на запит, у якій йшлося, що його теща придбала майно за заощадження її родини "за понад 50 років трудової діяльності"; готівка, що належить її близьким родичам, які довірили вивезти її з окупованих територій, а також запозичені кошти – із розрахунку на майбутній продаж майна, що нині в окупації.

"За її словами, головною причиною ухвалення нею такого рішення були прийнятні ціни, за якими попередні власники запропонували на продаж зазначене майно. На той момент ці ціни відповідали поточним ринковим умовам з урахуванням статусу та стану майна", – зазначив Котін у відповіді "Схемам".

Президент "Енергоатома" також визнав, що відвідує маєток, а вказані дані будуть зазначені у декларації.

  • Влада Білої Церкви на Київщині під час війни вирішила за 300 млн грн придбати збиткову ТЕЦ із боргами. Місцеві активісти вбачають у цьому нераціональну витрату бюджетних коштів, непрозору процедуру продажу із корупційною складовою та навіть дії в інтересах російського  бізнесу.

Енергія
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