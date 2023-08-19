Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що відтепер для працевлаштування на швидку водій повинен протягом останнього року працювати водієм авто певної категорії, пройти місяць спеціальної підготовки та стажування. Після цього він зможе узятися до роботи. Раніше ж для працевлаштування необхідно було мати три останні роки безперервного досвіду на автівці відповідної категорії, а час підготовки та стажування становив шість місяців.

На прийняття відповідного рішення також вплинуло те, що наразі бригади швидких потребують доукомплектування водіями: на кінець 2022 року водіїв мали лише 79% бригад, 20% з них - люди пенсійного віку.

"Для цілодобового забезпечення українців якісною медичною допомогою за добу на одній автівці екстренки має працювати 4 бригади, відповідно - 4 водії", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, з початку повномасштабного вторгнення бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працюють на межі своїх можливостей.

"До звичних цілодобових викликів додалися щоденні надзвичайні ситуації - порятунок людей на місцях ворожих “прильотів” та перевезення їх до медзакладів. Окрім того, бригади першими виїжджають на деокуповані території, де в екстремальних умовах надають пацієнтам необхідну медичну допомогу. Тому зараз вкрай важливо прибрати зайву бюрократію та підсилити центри екстренки кваліфікованими водіями”, - вказав він.