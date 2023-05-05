Про це і не тільки писали світові медіа 5 травня:

The New York Times

Пригожин, знову звинувачуючи військове керівництво, заявив, що вагнерівці залишать Бахмут одразу після 9 травня. Він погрожує вийти з міста через нестачу боєприпасів. На відео, розміщеному в соціальних мережах, Євген Пригожин, командир "Вагнера", йде серед рядів тіл, які, за його словами, є бійцями "Вагнера", загиблими в боях за Бахмут. Він назвав міністра оборони Росії Сергія Шойгу та генерала Валерія Герасимова, начальника Генерального штабу, відповідальними за їхню загибель.

На думку аналітиків, атаки на російську інфраструктуру допомагають підготувати ґрунт для контрнаступу України. За останні кілька днів російська інфраструктура поблизу українського кордону і в контрольованому Росією Криму неодноразово ставала мішенню для атак. "Це частина підготовки поля бою, – каже науковий аналітик Міжнародного інституту стратегічних досліджень Йоганн Мішель. – Ви послаблюєте тіло ворога в різних місцях, щоб переконатися, що він не рухнеться в той момент, коли ви фактично атакуєте". Аналітики кажуть, що Україна розробила флот безпілотників, які можуть долати сотні кілометрів, перевозячи боєприпаси.

Видання також публікує матеріал про південну частину Дніпра, називаючи річку віссю житті і смерті в Україні. "Відвідуючи міста і села вздовж Дніпра через рік після повномасштабного вторгнення Росії і напередодні довгоочікуваного українського контрнаступу, Ніколь Тунг, фотограф The New York Times, пройшла шлях, позначений надією і жахом, радістю і смутком", – пише NYT. Дніпро завжди був великим природним двигуном України, що постачає воду, транспорт, електроенергію та продовольство. Проте зараз, після того, як росіяни пошкодили дамбу у Новій Каховці, рівень води у річці знизився на 1,5 м, а це занадто низького, щоб підтримувати популяцію риби."54-річний Микола Деребас, рибалка з більш ніж тридцятирічним стажем, втратив роботу на початку повномасштабного вторгнення Росії. Тепер він навіть не може зловити достатньо риби, щоб прогодувати власну сім'ю в містечку Малокатеринівка, що поблизу Запоріжжя", – розповідають журналісти.

The Washington Post

Новини WP також крутяться навколо заяви Пригожина щодо ймовірного виходу з Бахмута. Видання обговорює опубліковане відео. Зокрема підкреслює, що Росія намагається захопити місто ще з минулого року. "Пригожин не згадав, де було знято відео, але, схоже, десь на окупованій Росією східній Україні", – пише WP. Ще в одному матеріалі видання розбирає, що ж таке та група Вагнера. Сполучені Штати визначили це найманське формування як "серйозну транснаціональну злочинну організацію". Тим часом прокремлівський аналітик Сергій Марков передбачив, що Вагнер не вийде 10 травня через те, що для цього потрібно більше часу. Але він додав, що не виключено, що Пригожин може припуститися цієї "помилки", і тоді йому загрожує арешт і потенційне знищення Вагнера.

The Guardian

Як і для решти ЗМІ, тема заяви Пригожина стає однією із ключових у Guardian. Тим часом черговий раунд переговорів щодо чорноморської зернової угоди завершився безрезультатно після того, як Туреччина, Росія, Україна та ООН не змогли дійти згоди щодо нових кораблів, здатних експортувати зерно.

Інший матеріал присвячений заяві Клінтона, начебто він ще 2011 року знав, що Росія нападе на Україну. Причиною цього стали слова, сказані йому Путіним на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, мовляв, він не згоден із рішенням поважати територію України.

CNN

Видання також пише про те, що країни не змогли домовитися про дозвіл на нові судна для експорту українського зерна з Чорного моря. "Як ви пам'ятаєте, Генеральний секретар повідомив усім сторонам свою пропозицію щодо подальших дій, спрямованих на вдосконалення, продовження та розширення Ініціативи з урахуванням позицій, висловлених сторонами. Ми закликаємо всі сторони продовжувати обговорення, долати оперативні виклики і працювати над повною реалізацією та продовженням Ініціативи", – цитує CNN заступника речника ООН Фархана Хака.

Російська влада в анексованій Запорізькій області України оголосила в п'ятницю про евакуацію частини жителів 18 прифронтових населених пунктів через "посилення обстрілів", мовляв, не можуть ризикувати людьми. Натомість українська сторона розцінює такі дії як засіб примусової депортації українців.

Gazeta Wyborcza

"Виборча" розглядає можливі причини атаки безпілотників на Кремль, зокрема чи причетна до цього сама Росія. "GPS в російській столиці збожеволів з вечора середи, коли безпілотники впали з ясного неба на саме серце держави. Водії таксі скаржаться, що, проїжджаючи центральною Тверською вулицею, вони бачать на своїх бортових навігаторах, що пливуть Москвою-рікою. Під'їжджаючи до самого Кремля, вони чують, що за мить будуть в аеропорту Внуково", – пише видання, між іншим, зазначаючи, що малоймовірною є провокація з боку самої Росії, та разом із тим називаючи цю ситуацію ганебною поразкою Москви.