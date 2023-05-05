Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ про Україну Клінтон знав про можливий напад Росії ще 2011 року, Пригожин заявляє, що вагнерівці залишать Бахмут, а угода щодо зернового коридору зайшла в глухий кут. Світові ЗМІ про Україну 5 травня
Огляд

Клінтон знав про можливий напад Росії ще 2011 року, Пригожин заявляє, що вагнерівці залишать Бахмут, а угода щодо зернового коридору зайшла в глухий кут. Світові ЗМІ про Україну 5 травня

Андріана Стахів
5 травня, 2023 п'ятниця
21:58
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

Клінтон заявляє, що знав про можливий напад Росії ще 2011 року, Пригожин говорить, що вагнерівці залишать Бахмут 10 травня, а тим часом угода щодо зернового коридору зайшла в глухий кут

Про це і не тільки писали світові медіа 5 травня:

The New York Times

Пригожин, знову звинувачуючи військове керівництво, заявив, що вагнерівці залишать Бахмут одразу після 9 травня. Він погрожує вийти з міста через нестачу боєприпасів. На відео, розміщеному в соціальних мережах, Євген Пригожин, командир "Вагнера", йде серед рядів тіл, які, за його словами, є бійцями "Вагнера", загиблими в боях за Бахмут. Він назвав міністра оборони Росії Сергія Шойгу та генерала Валерія Герасимова, начальника Генерального штабу, відповідальними за їхню загибель.

На думку аналітиків, атаки на російську інфраструктуру допомагають підготувати ґрунт для контрнаступу України. За останні кілька днів російська інфраструктура поблизу українського кордону і в контрольованому Росією Криму неодноразово ставала мішенню для атак. "Це частина підготовки поля бою, – каже науковий аналітик Міжнародного інституту стратегічних досліджень Йоганн Мішель. – Ви послаблюєте тіло ворога в різних місцях, щоб переконатися, що він не рухнеться в той момент, коли ви фактично атакуєте". Аналітики кажуть, що Україна розробила флот безпілотників, які можуть долати сотні кілометрів, перевозячи боєприпаси.

Видання також публікує матеріал про південну частину Дніпра, називаючи річку віссю житті і смерті в Україні. "Відвідуючи міста і села вздовж Дніпра через рік після повномасштабного вторгнення Росії і напередодні довгоочікуваного українського контрнаступу, Ніколь Тунг, фотограф The New York Times, пройшла шлях, позначений надією і жахом, радістю і смутком", – пише NYT. Дніпро завжди був великим природним двигуном України, що постачає воду, транспорт, електроенергію та продовольство. Проте зараз, після того, як росіяни пошкодили дамбу у Новій Каховці, рівень води у річці знизився на 1,5 м, а це занадто низького, щоб підтримувати популяцію риби."54-річний Микола Деребас, рибалка з більш ніж тридцятирічним стажем, втратив роботу на початку повномасштабного вторгнення Росії. Тепер він навіть не може зловити достатньо риби, щоб прогодувати власну сім'ю в містечку Малокатеринівка, що поблизу Запоріжжя", – розповідають журналісти.

Євген Пригожин "Вагнер"

The Washington Post

Новини WP також крутяться навколо заяви Пригожина щодо ймовірного виходу з Бахмута. Видання обговорює опубліковане відео. Зокрема підкреслює, що Росія намагається захопити місто ще з минулого року. "Пригожин не згадав, де було знято відео, але, схоже, десь на окупованій Росією східній Україні", – пише WP. Ще в одному матеріалі видання розбирає, що ж таке та група Вагнера. Сполучені Штати визначили це найманське формування як "серйозну транснаціональну злочинну організацію". Тим часом прокремлівський аналітик Сергій Марков передбачив, що Вагнер не вийде 10 травня через те, що для цього потрібно більше часу. Але він додав, що не виключено, що Пригожин може припуститися цієї "помилки", і тоді йому загрожує арешт і потенційне знищення Вагнера.

The Guardian

Як і для решти ЗМІ, тема заяви Пригожина стає однією із ключових у Guardian. Тим часом черговий раунд переговорів щодо чорноморської зернової угоди завершився безрезультатно після того, як Туреччина, Росія, Україна та ООН не змогли дійти згоди щодо нових кораблів, здатних експортувати зерно.

Інший матеріал присвячений заяві Клінтона, начебто він ще 2011 року знав, що Росія нападе на Україну. Причиною цього стали слова, сказані йому Путіним на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, мовляв, він не згоден із рішенням поважати територію України.

Білл Клінтон

CNN

Видання також пише про те, що країни не змогли домовитися про дозвіл на нові судна для експорту українського зерна з Чорного моря. "Як ви пам'ятаєте, Генеральний секретар повідомив усім сторонам свою пропозицію щодо подальших дій, спрямованих на вдосконалення, продовження та розширення Ініціативи з урахуванням позицій, висловлених сторонами. Ми закликаємо всі сторони продовжувати обговорення, долати оперативні виклики і працювати над повною реалізацією та продовженням Ініціативи", – цитує CNN заступника речника ООН Фархана Хака.

Російська влада в анексованій Запорізькій області України оголосила в п'ятницю про евакуацію частини жителів 18 прифронтових населених пунктів через "посилення обстрілів", мовляв, не можуть ризикувати людьми. Натомість українська сторона розцінює такі дії як засіб примусової депортації українців.

Gazeta Wyborcza

"Виборча" розглядає можливі причини атаки безпілотників на Кремль, зокрема чи причетна до цього сама Росія. "GPS в російській столиці збожеволів з вечора середи, коли безпілотники впали з ясного неба на саме серце держави. Водії таксі скаржаться, що, проїжджаючи центральною Тверською вулицею, вони бачать на своїх бортових навігаторах, що пливуть Москвою-рікою. Під'їжджаючи до самого Кремля, вони чують, що за мить будуть в аеропорту Внуково", – пише видання, між іншим, зазначаючи, що малоймовірною є провокація з боку самої Росії, та разом із тим називаючи цю ситуацію ганебною поразкою Москви. 

Статті
Новини
Світ
Україна
Росія
ЗСУ
Війна з Росією
США
Військові новини
наступ ЗСУ
Читайте також:
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
4 травня, 2023 четвер
Китай відреагував на вибух дрона над Кремлем
Марія Львова-Белова
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
3 травня, 2023 середа
"Яжемать". Хто така Марія Львова-Белова, православна матушка і подруга Путіна, яка краде українських дітей
ППО
4 травня, 2023 четвер
Над Києвом ППО збила БПЛА Bayraktar, який втратив керування під час планового польоту
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.28
    Купівля 37.28
    Продаж 37.87
  • EUR
    Купівля 40.89
    Продаж 41.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
5 травня
22:40
Оновлено
обстріл, ППО
Росія обстрілює Україну ввечері 5 травня. Вибухи прогриміли на Сумщині, а над Маріуполем чули "шахед". Текстовий онлайн
22:25
Лікарі дістали уламок з голови дівчини
Осколок пройшов через півкулю мозку: мешканка Умані дивом вижила після ракетної атаки
22:12
Аналітика
Сергій Згурець
Вугледар - одна із хороших точок для початку руху ЗСУ на узбережжя Азовського моря. Колонка Сергія Згурця
22:12
Оновлено
карантин
ВООЗ оголосила про завершення режиму надзвичайної ситуації у світі щодо COVID-19
21:53
Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 5 травня
21:46
Дмитро Кулеба
"За перемогу духу в культурній дипломатії": Кулеба нагородив 13-річну українку, яка відмовилася співати на одній сцені з росіянином
21:19
Френсіс Фукуяма, 3 нобелівські лауреати й акторка стали амбасадорами нових напрямів UNITED24
21:05
Авдіївка
В Авдіївці з-під завалів дістали тіло загиблого від обстрілу РФ комунальника
21:04
Джамала випустила альбом
Джамала випустила альбом "Qirim" з кримськотатарськими піснями
20:24
Оновлено
війна проти РФ ЗСУ
ЗСУ знищили ворожий засіб ППО, 3 склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів та ще 5 важливих цілей, - Генштаб
20:07
OPINION
Віктор Трегубов
Ми дуже потужний народ — коли самі собі не заважаємо
20:04
Еліна Світоліна
Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA у Франції
20:00
Огляд
Ольга Харлан
Підозрілий матч в УПЛ, медаль Харлан на Гран-прі і результат збірної на ЧС з хокею: Огляд найголовніших подій українського спорту за 29 квітня - 5 травня
19:57
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:51
Центренерго
Завдали збитків на понад 176 млн грн: про підозру повідомили експосадовцям Центренерго й керівнику приватної компанії
19:43
обережно міни
На Херсонщині тракторист підірвався на міні. Фермера госпіталізували
19:37
Партнерський матеріал
головний біль
Як позбутися головного болю: лікарі дали найбільш дієві поради українцям
19:35
Маріуполь
Окупанти у Маріуполі підпалили шини для зйомок пропагандистського фільму
19:25
У Великій Британії вже пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових
У Великій Британії вже пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових
19:16
Геннадій Труханов
За Труханова внесли понад 13 млн грн застави, він вийшов із СІЗО
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 436-го дня війни: на потреби охорони здоров’я України задонатили майже 1,4 млрд грн та Україні передадуть партію танків Leopard 1
18:48
Жозеп Боррель
Рада ЄС остаточно затвердила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України
18:47
На Запоріжжі російську ракету "зупинила" вежа Vodafone
На Запоріжжі російську ракету "зупинила" вежа Vodafone, зв'язок у районі повністю відновили вже наступного дня
18:31
Ексклюзив
нафта ембарго санкції
"Має бути консенсус усіх країн ЄС": експерт-міжнародник Войтко про перспективи 11-го пакета санкцій проти РФ
18:30
обстріл
РФ обстріляла ракетами С-300 два заводи у Краматорську та Слов'янську
18:29
Огляд
Шарлотта
 "Людина-слон" чи "Королева Шарлотта...": що подивитися на вихідних
18:28
Ягодин-пункт пропуску
Україна закликала Польщу розблокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ"
18:13
Ексклюзив
Єгор Чернєв
Конгрес США підтримує надання Україні F-16, Пентагон каже, що "не проти, але не зараз", - голова делегації в ПА НАТО Чернєв
18:09
Південноукраїнська АЕС
Угода з канадською Cameco про постачання урану для українських АЕС є ризикованою для обох сторін, – Reuters
18:08
OPINION
Ігор Гулик
Національна гра: Росія бавиться в ядерний пінг-понг
17:56
Полярники повернулися додому
Зі станції "Академік Вернадський" повернулися полярники 27-ї експедиції
17:50
Ексклюзив
Українська ППО
Зарано казати, що в РФ вичерпуються ракети, вони воюватимуть, поки не відстріляють усе, - експерт Defense Express Киричевський
17:37
Кукурудза
Посівна в Україні: аграрії засіяли перший мільйон гектарів кукурудзи
17:36
Ексклюзив
Конфлікт між делегаціями України та РФ на саміті ПАЧЕС
Поки Росія є в Чорноморському басейні, жодних економічних перспектив у зернового коридору бути не може, - нардеп Чийгоз
17:27
Євген Коноплянка
Коноплянка заінтригував інформацією про своє майбутнє
17:23
Ексклюзив
Софія Самолюк
"Не можу виступати на одній сцені з росіянином, коли в своїх ліжках гинуть українські діти" – 13-річна артистка Софія Самолюк про відмову співати у Сан-Ремо
17:14
Іранська авіакомпанія показала, як обслуговує підсанкційний російський літак
Іранська авіакомпанія показала, як обслуговує підсанкційний російський літак
17:14
Rheinmetall
Концерн Rheinmetall заявив про можливість виробляти для України до 600 тис. снарядів на рік
17:04
Телескоп Hubble показав галактики-медузи з яскравими "вусиками", що містять згустки зореутворень
17:00
У столиці за участі мера Брюсселя започаткували Алею друзів Києва
У столиці за участі мера Брюсселя започаткували Алею друзів Києва
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV