Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Івано-Франківщина Про людей і війну: в Карпатах пройде кінофестиваль "Сад пам’яті"
Анонс

Про людей і війну: в Карпатах пройде кінофестиваль "Сад пам’яті"

20 жовтня, 2023 п'ятниця
20:03
Івано-Франківщина Кінофестиваль Сад пам"яті

З 27 по 29 жовтня у Карпатах пройде шостий фестиваль кіно і дерев "Сад пам’яті". У програмі – десять вітчизняних документальних стрічок про людей під час російсько-української війни

Еспресо - інформаційний партнер події.

Кінофестиваль "Сад п’амяті" вже вшосте пройде у високогірному селі Бережниця Верховинського району. Цей район відомий тим, що саме тут відбувалися події "Тіней забутих предків", неподалік (в Криворівні, Верховині) Сергій Параджанов знімав свій фільм. Три повнометражні ігрові фільми зняті в селі і за останні роки.

У 2016-му тут заснований Центр творчої реабілітаціі та оздоровчого відпочинку "Бережниця", на території якого й росте Сад памʼяті – іменні дерева: з 2018 року їх висаджують рідні, друщі та бойові побратими загиблих воїнів. 

"Ідея фестивалю у мене народилася, коли карпатська природа допомогла відновитися після загибелі чоловіка – Валентина. Мені прямо було видіння саду: людини не стало, а ти з думкою про неї саджаєш дерево, яке приносить користь – там яблучко дарує, там землю тримає, щоб не сталося зсуву. Це пролонгована пам’ять, що житиме навіть століттями, якщо говорити про дуби, які ми посадили. Отже, вдень саджаємо дерева, а ввечері переглядаємо фільми про те, що зараз відбувається в Україні", - коментує Віталіна Маслова, голова МБФ "Творча Криївка", засновниця фестивалю "Сад пам’яті":

В програмі фестивалю різні за жанрами і змістом стрічки – про роль митця в умовах війни, про силу землі як засобу реабілітації, портрет воїна, про особливості дій розвідників… А в позаконкурсній програмі – ігровий фільм режисера Тарася Дроня "Із зав’язаними очима".

Програма заходу не обмежується показом фільмів. У день відкриття фестивалю – 27 жовтня – для учнів 11 класів буде проведено майстер-клас зі зйомок відео на камеру. До проведення заходу залучено Національну ради військовослужбовців і ветеранів і благодійний фонд "Україна в огні".

Директором фестивалю "Сад пам’яті" є офіцер ЗСУ, актор Олег Шульга ("Червоний", "Позивний Бандерс", "Довбуш", "Із зав’язаними очима").

"Завдяки документальному кіно знову переживаємо і нагадуємо одне одному про всі ті випробування, які ми пройшли і які, на жаль, нам належить пройти, - коментує Олег Шульга і звертає увагу, що у позаконкурсному фільмі "Із зав’язаними очима" події відбуваються, коли війні покладено край і ми вже перемогли. "Дуже хочеться, щоб якнайшвидше посил сценарію почув Всесвт. іБагато болю показано у фільмі, але краще його пережити і згадувати, ніж очікувати, що поганого може принести наступний день", - зазнначає він.

Культура
Кіно
українське кіно
кінофестиваль
Війна з Росією
Читайте також:
ракети великої дальності ATACMS
20 жовтня, 2023 п'ятниця
Британська розвідка спрогнозувала, як удари ATACMS по аеродромах Луганська та Бердянська вплинуть на ситуацію на фронті
18 жовтня, 2023 середа
Подібної недбалості ще не було: боєць ЗСУ про шалені втрати ворога біля Авдіївки
Україна ЄС
19 жовтня, 2023 четвер
ЄС остаточно затвердив продовження тимчасового захисту для українських біженців
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.74
    Продаж 40.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
20 жовтня
21:13
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Сі Цзіньпін не хоче воювати з Заходом, але від Путіна відмовитись не готовий, - Клімкін
21:11
Ілюстративне фото
Росія ракетою влучила в дачний кооператив у Кривому Розі: загинув чоловік
21:04
Мілорад Додік
США запровадили санкції проти соратників проросійського діяча Боснії Додіка
20:57
Оновлено
"Ворскла" vs "Шахтар"
"Зоря" здійснила камбек проти "Оболоні": розклад і результати всіх матчів 11-го туру УПЛ
20:54
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Мобільний зв'язок в умовах блекаутів: оператори розповіли про рівень готовності
20:51
OPINION
Юрій Гудименко
Не думайте, що РПЦ в Україні вже заборонили
20:45
Огляд
Вбивці квіткової повні
Простір "Териконів" та "Вбивць квіткової повні": що подивитися на вихідних
20:42
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Авдіївка може стати другим Бахмутом з точки зору втрат противника. Воєнні підсумки тижня з Сергієм Згурцем
20:39
ПриватБанк
Не працюватимуть картки, термінали та банкомати: в ніч на 21 жовтня ПриватБанк проведе регламентні роботи
20:09
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
Сили оборони відбили близько 23 атак на Куп'янському напрямку, - Генштаб
20:07
OPINION
Андрій Пишний
До ПЕПів банки зобов'язані застосовувати ризик-орієнтований підхід
19:39
водій маршрутки у Червонограді порушив ПДР
В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху
19:15
Аналітика
Блекаут
Позичені ППО, захист енергооб'єктів від дронів та генератори для мобільних "вишок": як готуються до нового сезону блекаутів
19:15
окупанти крим
Катування, ґвалтування і вбивства цивільних: комісія ООН оприлюднила звіт про воєнні злочини РФ в Україні
19:10
Іспанія
Неподалік Іспанії виявили російський підводний човен
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 604 дня війни: наступ ЗСУ на лівобережжі Херсонщини та вертольоти Мі-8 від Хорватії
18:52
Відновлення екології України після агресії РФ: міністерка довкілля та ядерної безпеки Німеччини прибула до Києва
18:50
Ексклюзив
Після ATACMS можна розраховувати на ракети більшої дальності, достатньої для ударів по аеродромах, - політолог Кулик
18:50
Ексклюзив
На фото: монумент "Батьківщина-мати"
У Києві відкрили доступ до "Батьківщини-матері": фоторепортаж Еспресо
18:32
окупанти
Росія почала мобілізацію студентів на Луганщині, - Атеш
18:09
Укренерго
Укренерго перейшло на європейські правила міждержавної торгівлі електроенергією
18:08
OPINION
Володимир Омелян
Байден - президент війни, і він вже переміг
18:03
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН відвідав КПП Рафах, щоб домогтися надання гуманітарної допомоги сектору Гази
17:59
Нуссаїр Мазрауї, Баварія, Бундесліга
"Баварія" прийняла рішення стосовно футболіста, який підтримує Палестину
17:58
Кабмін
Уряд скасував проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році
17:53
Справа щодо голови Полтавського ГЗК: перенесений суд, скарга адвокатів і заява підприємства
17:46
Рінат Ахметов і Даріо Срна
Ахметов сказав, що готовий зі мною страждати, - Срна про призначення тренером "Шахтаря"
17:30
У найстаршої матері України за рішенням суду заберуть доньку: дівчинка скаржилася на знущання
17:30
окупанти
РФ має ще близько 4 млн артснарядів, - розвідка Естонії
17:24
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із Шольцом ситуацію на фронті, формулу миру та конференцію з відновлення України
16:46
лисиця
На Дніпропетровщині через війну втричі зросла кількість випадків сказу: постраждали понад 3 тис. людей
16:40
скіфське золото
Колекцію "Скіфське золото" найближчим часом повернуть в Україну, - Мінкульт
16:39
Ексклюзив
Карта. ATACMS
У Defense Express назвали головне завдання Atacms на полі бою
16:37
Росія продовжує продукувати фейки
Росія запустила фейк про голову НБУ Пишного
16:36
зенітна самохідна установка Gepard
Німеччина надала новий пакет допомоги Україні: в ньому серед іншого 3 зенітні установки Gepard
16:29
Ексклюзив
ЗСУ завдали ворогу значних втрат під Авдіївкою за співвідношення сил 1:3 на користь росіян, - експерт Селезньов
16:26
Цукор
Американські вчені з'ясували, що глюкоза може бути першопричиною ожиріння
16:18
Ексклюзив
ЗСУ, дрони
Необхідно формувати автономні снайперські групи - вони виконують величезну кількість завдань, - снайпер ЗСУ Чорноморець
16:06
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
КНДР — новий братній народ росіян. Чому Лавров та Скабєєва змушені були плазувати в Пхеньяні?
16:04
верховний суд крим
Виносила "вироки" Чубарову та Бекірову: суду надали обвинувальний акт щодо судді-колаборантки з Криму
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV