Про людей і війну: в Карпатах пройде кінофестиваль "Сад пам’яті"

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Кінофестиваль "Сад п’амяті" вже вшосте пройде у високогірному селі Бережниця Верховинського району. Цей район відомий тим, що саме тут відбувалися події "Тіней забутих предків", неподалік (в Криворівні, Верховині) Сергій Параджанов знімав свій фільм. Три повнометражні ігрові фільми зняті в селі і за останні роки.

У 2016-му тут заснований Центр творчої реабілітаціі та оздоровчого відпочинку "Бережниця", на території якого й росте Сад памʼяті – іменні дерева: з 2018 року їх висаджують рідні, друщі та бойові побратими загиблих воїнів.

"Ідея фестивалю у мене народилася, коли карпатська природа допомогла відновитися після загибелі чоловіка – Валентина. Мені прямо було видіння саду: людини не стало, а ти з думкою про неї саджаєш дерево, яке приносить користь – там яблучко дарує, там землю тримає, щоб не сталося зсуву. Це пролонгована пам’ять, що житиме навіть століттями, якщо говорити про дуби, які ми посадили. Отже, вдень саджаємо дерева, а ввечері переглядаємо фільми про те, що зараз відбувається в Україні", - коментує Віталіна Маслова, голова МБФ "Творча Криївка", засновниця фестивалю "Сад пам’яті":

В програмі фестивалю різні за жанрами і змістом стрічки – про роль митця в умовах війни, про силу землі як засобу реабілітації, портрет воїна, про особливості дій розвідників… А в позаконкурсній програмі – ігровий фільм режисера Тарася Дроня "Із зав’язаними очима".

Програма заходу не обмежується показом фільмів. У день відкриття фестивалю – 27 жовтня – для учнів 11 класів буде проведено майстер-клас зі зйомок відео на камеру. До проведення заходу залучено Національну ради військовослужбовців і ветеранів і благодійний фонд "Україна в огні".

Директором фестивалю "Сад пам’яті" є офіцер ЗСУ, актор Олег Шульга ("Червоний", "Позивний Бандерс", "Довбуш", "Із зав’язаними очима").

"Завдяки документальному кіно знову переживаємо і нагадуємо одне одному про всі ті випробування, які ми пройшли і які, на жаль, нам належить пройти, - коментує Олег Шульга і звертає увагу, що у позаконкурсному фільмі "Із зав’язаними очима" події відбуваються, коли війні покладено край і ми вже перемогли. "Дуже хочеться, щоб якнайшвидше посил сценарію почув Всесвт. іБагато болю показано у фільмі, але краще його пережити і згадувати, ніж очікувати, що поганого може принести наступний день", - зазнначає він.