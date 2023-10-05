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OPINION

Про права власності та ситуацію на банківському ринку України

Джеймс Слеттері
5 жовтня, 2023 четвер
12:42
Погляд Джеймс Слеттері

Українці щодня вражають увесь світ своєю мужністю, патріотизмом та національною єдністю у війні проти Росії. Але перемагаючи зовнішнього ворога, Українська Держава не повинна програти внутрішню боротьбу, зрадивши демократичні цінності, за які зі зброєю в руках неймовірно мужньо борються її громадяни.

В цьому тексті я хочу поговорити з вами про непорушні права власності. На прикладі української компанії "Укрінком", інтереси якої я маю честь представляти у Верховному Суді України та перед поважними американськими партнерами.

США є ключовим партнером України в захисті свободи від тоталітаризму, в обороні свого суверенітету від окупантів та — розвитку демократичних цінностей. Сполучені Штати одними з перших підставили плече Україні в найскладніший момент її сучасної історії.

Права власності є наріжним каменем культури та економіки Сполучених Штатів, відіграючи ключову роль у формуванні ідентичності нації, сприянні економічному зростанню та просуванні індивідуальної свободи. 

Конституція США, найвищий закон країни, прямо визнає і захищає права власності. П'ята поправка говорить: "Ніхто не може бути позбавлений життя, свободи або власності без належної правової процедури; приватна власність не може бути відібрана для суспільних потреб без справедливої компенсації". Це положення гарантує, що уряд не може свавільно вилучати приватну власність і повинен забезпечити справедливу компенсацію, якщо вона вилучається для суспільних потреб.

Аналогічно, Чотирнадцята поправка стверджує, що "жодна держава не може позбавляти людину життя, свободи або власності без належної правової процедури". Ці конституційні гарантії підкреслюють фундаментальну роль права власності в американському суспільстві та праві.

Права власності є невід'ємною частиною американської економіки. Вони є ключовим фактором економічного зростання та процвітання. Забезпечуючи людям можливість контролювати, використовувати та передавати свою власність на власний розсуд, Вони стимулюють інновації, інвестиції та економічну активність.

Захист права власності часто йде пліч-о-пліч із захистом інших прав, таких як право на свободу слова та право на недоторканність приватного життя. 

Довготривала справа між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВО) з одного боку та ПАТ "Укрінком" з іншого показують справжнє ставлення державних інституцій до універсальних цінностей демократичного світу, серед яких верховенство права, справедливість, непорушність права власності. 

Ключовим питанням у справі є питання статусу ПАТ "Укрінком", зокрема визнання за Позивачем прав власності на права вимоги за Кредитним договором, укладеним під його попереднім ім’ям – ПАТ "Укрінбанк". Це одна й та сама компанія, яка має ідентичний код ЄДРПОУ. Ми змінили назву після того, як перестали бути банком, щоби не вводити людей в оману. 

Аналогічно — всі інші рішення, які приймають акціонери та менеджери ПАТ "Укрінком" продиктовані правом власності та Законами України. Натомість — у зворотному напрямку ми чуємо маніпуляції та намагання отримати доступ до активів компанії, щоби реалізувати їх за 5-7% від ринкової вартості.  Так само як ФГВФО осіб реалізує активи інших банків.

Це підозріла ситуація, яка негативно впливає на стан банківського ринку України та створює дисбаланс, в результаті якого Фонд змушений брати кредити у Мінфіну на погашення вкладникам банків, що були ліквідовані.

Ситуація на банківському ринку України, і зокрема справа "Укрінкому", була доведена до відома відповідним членам Конгресу США і залишається предметом їхньої уваги у зв'язку з потенційним ризиком для американського уряду та платників податків.

Зазначу, що рішення Суду в Україні мають грунтуватись на діючому законодавстві та Конституції. Адже наразі стосовно ПАТ "Укрінком" оперують антиконституційними термінами. Як-от, ФГВФО наполягає на застосуванні “антиколомойського закону”. Він був прийнятий після рішення про ліквідацію банку ПАТ "Укрінком". Згідно 58 статті Конституції України — Закон зворотної сили не має.

Тим паче — ПАТ "Укрінком" відсутній в реєстрі банків. Це друга причина, чому "антиколомойський закон" на нього не розповсюджується.

Контекст:

В чому полягає суперечка між ПАТ "Укрінком" та ФГВФО?

В 2016 році НБУ прийняв рішення щодо ліквідації  ПАТ "Укрінбанк", але в 2019 році Верховним Судом були ухвалені остаточні рішенні щодо визнання протиправними та скасування  рішень НБУ та ФГВФО про запровадження тимчасової адміністрації та початок процедури виведення банку з ринку.

В 2016 році ПАТ “Укрінбанк” змінив назву на ПАТ "Укрінком".

ПАТ "Укрінком" та ПАТ "Укрінбанк" — це одна й та сама компанія з одним кодом ЄДРПОУ. Підтвердженням цього є понад десять рішень судів, в тому числі — Верховного Суду України.

ФГВФО наполягає на тому, що ПАТ "Укрінком" не є правонаступником ПАТ "Укрінбанк" та не може розпоряджатися своїм майном. Позиція  ФГВФО полягає в тому, що має бути продовжено ліквідацію ПАТ "Укрінком", а його майно має бути  розпродане  за звичайною процедурою продажу майна ліквідованих банків. 

ФГВФО продає майно ліквідованих банків за 5-7% від їх ринкової вартості.

З 2015 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повернув вкладникам ПАТ "Укрінбанк" — 1,622 млрд гривень, а ПАТ "Укрінком" власними силами — 1,5 млрд.

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Спеціально для Еспресо

Про автора. Джеймс Чарльз Слеттері — радник голови ПАТ “Укрінком” та шестиразовий Конгресмена США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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