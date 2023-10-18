Про проєкт "Мед з мінних подій" і доповнення до нього
Зазвичай, я маю достатньо знань, досвіду та компетенції, щоб відповісти на питання в моїй сфері
Але на одне з питань журналістів, я дійсно не маю однозначної відповіді: про проєкт МЗС України “Мед з мінних полів".
Великий PR-проєкт, ідею якого подали, як я розумію, спеціалісти провідної світової компанії з комунікацій і підтримала також одна з провідних американських компаній в агробізнесі.
Якщо коротко: на ще не розмінованих полях із безпілотників планують щось сіяти в необроблені заміновані землі, потім бджоли зроблять свою роботу, а дипломати будуть мед розвозити світом.
Емоційно, креативно, корисно…
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Тільки в мене кілька питань (сподіваюся, тільки я цього не до кінця розумію), які потребують пояснення:
- Чому це буде більше залучати уваги до розмінування, ніж суто прагматичний інтерес і гуманітарні дії?
- Як щось, крім бур’яну, може вирости на необробленій землі (хіба що хімією) для виробництва якісного продукту?
- Хто буде платити за виробництво цього меду? Адже витрат там вистачає: безпілотники мають якось летіти, хтось ними керує, пасіками треба займатися, є логістика, врешті решт цей мед треба кудись пакувати красиво для досягнення цілей.
- Як банки з медом будуть розвозити дипломати? Тут в кожній країні є свої нюанси. Звісно, це можна вирішити, скеровуючи як рекламну продукцію для безоплатної роздачі. Але все одно не все так просто.
- Чи є саме це зовнішньополітичним пріоритетом України?
Подумав, що, мабуть, недостатньо креативний. Хоча перше, що спало на думку, – чому б не піти далі й не посіяти, так би мовити, "медичний" канабіс, а розвозити продукт дипломатичною поштою… Але це – жарт. Сподіваюся, що в авторів ідеї є повне розуміння вчасності та результативності цього проєкту…
Про автора. Валерій Чалий, дипломат, колишній надзвичайний та повноважний посол України у США
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