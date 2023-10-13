Одразу зроблю спойлер, що конкретно в цьому випадку Володимир Зеленський нічого не натворив. Але його близьке оточення і тимчасові підшивайла підкинули хмизу в багаття.

Отже, президентська двічі кума Олена Кравець знялась у такій футболці з вишитим Зеленським.

І коштує цей балахон від 60 до 200 тисяч гривень — в залежності від "кастомізації". Інших причин, чому одежина вартує десь як найбільш ходовий джип для 3-ї штурмової бригади.

Що це таке і хто це придумав — спитаєте Ви? Відомий українофоб і совєцкій челавєк Гарік Корогодський. Він відомий своєю дружбою із колишньою медіаменеджеркою каналу ZIK Наташею Влащенко. А ще скандальними заявами про те, що Крим не наш, треба захищати русский язык, бо він не винен в агресії і тим, що українцям "потрібна була ця війна".

Тож Корогодський разом із відомою українською стилістикою Лесею Патокою вирішили розробити спільну колекцію одягу до майбутнього дня перемоги. І ота сама футболка, яку рекламувала його кума Олена Кравець — є частиною цієї акції.

Леся Патока справді талановитий митець, але десь цю пані поплавило від успіхів. І вона вважає що футболка за 200 тисяч гривень "фіксує повагу українців до свого президента — представника найвищої державної інституції.

Цікаво, що буде далі — відливатимуть бюсти в золоті чи викладатимуть бурштином ікони?

Але повернімось до Олени Кравець, яка разом з чоловіком хрестила президентську доньку Олександру, а ще є хрещеною матір’ю першої леді.

Не так давно пані Кравець взяла 33 мільйони гривень із державного бюджету на своє шоу "Тихий вечір" на каналі "Дом" і навіть не подумала настільки воно доречно. А друге, буквально недавно кума розповіла своїй подружці Аліні Шаманській, що не хоче йти в ютуб самостійно, бо треба мати якусь оригінальну ідею, відрізнятися від конкурентів, а в неї такого немає. І ще Олена Кравець дала ляпаса усім критикам її продукту, бо сказала, що хоче робити такий продукт, бо це "їй треба". І розказала про свою кропив‘янку від нервів, яка змусила її піти з "Вечірнього кварталу" у власне шоу.

Тож цілком зрозуміло, чому кума відпрацьовує ці бюджетні вливання по-повній. І фотографії з Зеленським, вишитим гладдю — тут цілком логічне продовження омажу.

А що ж не так із самою вишивкою? У соцмережах багато хто зазначив — напіввідкритий рот і специфічний наклон голови то є алюзія на Христа.

І відомий сюжет — Страсті Христові, оспіваний ледве не усіма класичними художниками. У кожній історичній церкві з багатими розписами чи скульптурою є цей сюжет. І нам хочуть нав’язати ілюзію, що Христос і Зеленський одне і те саме.

Чи справді Гарік і Леся читали біблійну оповідку? Найперше — Христос пожертвував собою заради народу. Сам пішов і пожертвував, а не піарився коштом самого народу. Другий момент — Страсті Христові — це арешт, суд, хресна дорога і розп’яття на Христі? Володимир Олександрович цього хоче і нам натякає з грудей сімейної подруги?

Очевидно, що пан Зеленський та його команда уже зараз взяли курс на відбілювання репутації і планування, як же продати гаранта на другий термін. Тим паче за останні місяці Володимир Олександрович мінімум двічі висловив бажання піти та балотуватися вдруге. Хоча на початку свого політичного шляху він божився і переконував, що буде на посту виключно одну каденцію та забезпечить спадковість демократичних процедур.

Публічна і закрита соціологія показують, що пану Зеленському та його партії "Слуга народу" складно утримувати високий рейтинг. І навіть в умовах воєнного стану та цензури з’являються конкуренти із громадського та військового сектору.

Тож очевидно, що політтехнологи Офісу президента перебувають в пошуку безпрограшних маркетингових сюжетів. І гра в досить успішний меседж "він же не втік" може трансформуватися в образ Христа. Який страждає за нас невдячних, які постійно ставлять чутливі питання то про Чонгар, то про розвідника Романа Червінського, то про топкорупцію на Банковій, яка уже вийшла на шпальти світових ЗМІ.

Тож лишається єдиний варіант — десь підмінити, а десь трошки підкоригувати правду у вигідному світлі. Тому творчість Корогодського та Патоки авжеж не з’явилась на пустому місці. І пропонує образ мученика.

Але смисл в тому, що Зеленський ніякий не страждалець за наші гріхи. Піти та балотуватись в президенти воюючої країни — був його свідомий і тверезий вибір.

Тому не дайте себе ошукати й повестись на косплей біблійних персонажів. Бо наступного дня після завершення воєнного стану нам потрібно не пам’ятники лідерам ставити, а розбиратися в тому, хто профукав безпеку та оборону напередодні 24 лютого.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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