Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Футболки із Зеленським за 200 тисяч? Хто це робить і кому це потрібно
OPINION

Футболки із Зеленським за 200 тисяч? Хто це робить і кому це потрібно

Марина Данилюк-Ярмолаєва
13 жовтня, 2023 п'ятниця
18:28
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Польоти зі стерхами, золота статуя Туркменбаші та зобов’язання громадян Північної Кореї під час тайфуну в першу чергу захищати… портрети Кім Чен Ина. Думаєте, ми далекі від цього? Аж ніяк ні — є низка підлабузників, охочих втягнути Україну теж у цю фігню.

Одразу зроблю спойлер, що конкретно в цьому випадку Володимир Зеленський нічого не натворив. Але його близьке оточення і тимчасові підшивайла підкинули хмизу в багаття. 

Отже, президентська двічі кума Олена Кравець знялась у такій футболці з вишитим Зеленським.

І коштує цей балахон від 60 до 200 тисяч гривень — в залежності від "кастомізації". Інших причин, чому одежина вартує десь як найбільш ходовий джип для 3-ї штурмової бригади. 

Що це таке і хто це придумав — спитаєте Ви? Відомий українофоб і совєцкій челавєк Гарік Корогодський. Він відомий своєю дружбою із колишньою медіаменеджеркою каналу ZIK Наташею Влащенко. А ще скандальними заявами про те, що Крим не наш, треба захищати русский язык, бо він не винен в агресії і тим, що українцям "потрібна була ця війна". 

Тож Корогодський разом із відомою українською стилістикою Лесею Патокою вирішили розробити спільну колекцію одягу до майбутнього дня перемоги. І ота сама футболка, яку рекламувала його кума Олена Кравець — є частиною цієї акції. 

Леся Патока справді талановитий митець, але десь цю пані поплавило від успіхів. І вона вважає що футболка за 200 тисяч гривень "фіксує повагу українців до свого президента — представника найвищої державної інституції.

Цікаво, що буде далі — відливатимуть бюсти в золоті чи викладатимуть бурштином ікони?

Але повернімось до Олени Кравець, яка разом з чоловіком хрестила президентську доньку Олександру, а ще є хрещеною матір’ю першої леді. 

Не так давно пані Кравець взяла 33 мільйони гривень із державного бюджету на своє шоу "Тихий вечір" на каналі "Дом" і навіть не подумала настільки воно доречно. А друге, буквально недавно кума розповіла своїй подружці Аліні Шаманській, що не хоче йти в ютуб самостійно, бо треба мати якусь оригінальну ідею, відрізнятися від конкурентів, а в неї такого немає. І ще Олена Кравець дала ляпаса усім критикам її продукту, бо сказала, що хоче робити такий продукт, бо це "їй треба". І розказала про свою кропив‘янку від нервів, яка змусила її піти з "Вечірнього кварталу" у власне шоу. 

Тож цілком зрозуміло, чому кума відпрацьовує ці бюджетні вливання по-повній. І фотографії з Зеленським, вишитим гладдю — тут цілком логічне продовження омажу. 

А що ж не так із самою вишивкою? У соцмережах багато хто зазначив — напіввідкритий рот і специфічний наклон голови то є алюзія на Христа.

І відомий сюжет — Страсті Христові, оспіваний ледве не усіма класичними художниками. У кожній історичній церкві з багатими розписами чи скульптурою є цей сюжет. І нам хочуть нав’язати ілюзію, що Христос і Зеленський одне і те саме. 

Чи справді Гарік і Леся читали біблійну оповідку? Найперше — Христос пожертвував собою заради народу. Сам пішов і пожертвував, а не піарився коштом самого народу. Другий момент — Страсті Христові — це арешт, суд, хресна дорога і розп’яття на Христі? Володимир Олександрович цього хоче і нам натякає з грудей сімейної подруги? 

Очевидно, що пан Зеленський та його команда уже зараз взяли курс на відбілювання репутації і планування, як же продати гаранта на другий термін. Тим паче за останні місяці Володимир Олександрович мінімум двічі висловив бажання піти та балотуватися вдруге. Хоча на початку свого політичного шляху він божився і переконував, що буде на посту виключно одну каденцію та забезпечить спадковість демократичних процедур. 

Публічна і закрита соціологія показують, що пану Зеленському та його партії "Слуга народу" складно утримувати високий рейтинг. І навіть в умовах воєнного стану та цензури з’являються конкуренти із громадського та військового сектору. 

Тож очевидно, що політтехнологи Офісу президента перебувають в пошуку безпрограшних маркетингових сюжетів. І гра в досить успішний меседж "він же не втік" може трансформуватися в образ Христа. Який страждає за нас невдячних, які постійно ставлять чутливі питання то про Чонгар, то про розвідника Романа Червінського, то про топкорупцію на Банковій, яка уже вийшла на шпальти світових ЗМІ. 

Тож лишається єдиний варіант — десь підмінити, а десь трошки підкоригувати правду у вигідному світлі. Тому творчість Корогодського та Патоки авжеж не з’явилась на пустому місці. І пропонує образ мученика. 

Але смисл в тому, що Зеленський ніякий не страждалець за наші гріхи. Піти та балотуватись в президенти воюючої країни — був його свідомий і тверезий вибір. 

Тому не дайте себе ошукати й повестись на косплей біблійних персонажів. Бо наступного дня після завершення воєнного стану нам потрібно не пам’ятники лідерам ставити, а розбиратися в тому, хто профукав безпеку та оборону напередодні 24 лютого. 

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
політика
Володимир Зеленський
Читайте також:
12 жовтня, 2023 четвер
Як поповнити нестачу вітаміну D узимку: поради від МОЗ
13 жовтня, 2023 п'ятниця
WBA відреагувала на апеляцію Дюбуа щодо результату бою з Усиком
12 жовтня, 2023 четвер
На фронті загинув вихованець київського "Динамо"
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
13 жовтня
18:37
Оновлено
єврейська громада україни
Політики з США, Італії, Німеччини, Європарламенту та Єврокомісії прибули до Ізраїлю
18:31
Огляд
Фрілансер
Коли "Поховання" може бути крутим: що подивитися на вихідні
18:26
Хусрав Тоіров
Футболіст "Шахтаря" Тоіров підтримав Палестину
18:24
Ексклюзив
ЗСУ
Особи з інвалідністю 1 чи 2 групи мають демобілізуватися, - нардеп Цимбалюк
18:16
SRK
НАЗК виключило індійську алмазну компанію з переліку міжнародних спонсорів війни: SRK заявила, що не купує алмази РФ
18:05
Томас Бах, Володимир Путін
МОК ніколи не визнавав анексію Криму, - президент Бах
17:58
Микола Княжицький: Україні потрібна своя програма "Повернення"
17:46
Оновлено
Ізраїль обстріл
Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до 11, зниклими безвісти вважаються 9, - МЗС
17:43
Оновлено
На фото: Покровськ
РФ ударила по центру Покровська: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 14
17:37
"Називайте нас Бандерами"
"Називайте нас Бандерами": футболісти "Кривбасу" презентували патріотичний трек
17:34
Зеленський прибув до Одеси: дізнався про захист енергооб'єктів і підготовку до зими
17:23
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Президент WBO отримав інформацію, що Ломаченко збирається на пенсію
17:13
Оновлено
НАУ
Реорганізація Національного авіауніверситету: в МОН і Мінцифри пояснили причини, НАУ готує позов до суду
17:13
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Перелік Пунктів незламності з'явиться на порталі та в застосунку Дія: уряд ухвалив постанову
17:01
OPINION
Леся Вакулюк
Чим завершаться вибори в Польщі?
16:54
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС переконує "Хезболлу" долучитися до війни проти Ізраїлю, все може вирішитися протягом доби, - посол України в Лівані
16:50
Алла Басалаєва
Кабмін відмовляється реєструвати петицію з вимогою усунути з посади голову ДАСУ Басалаєву, - волонтер
16:49
Німеччина Україна
Німеччина надала Україні ще один пакет допомоги на додачу до раніше оголошеного
16:47
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Вибух у Севастополі: у ВМС офіційно підтвердили друге ураження патрульного корабля "Павел Державин"
16:44
Олександр Роспутько, Шахтар
Футболіст "Шахтаря" зник після матчу в Бельгії. У Росії заявили, що Роспутько попросив про притулок
16:37
Роковини розстрілів на Майдані
У суд передали справи щодо шістьох ексберкутівців - виконавців масових розстрілів на Майдані
16:36
Ексклюзив
ЗСУ
Активні бойові дії на Авдіївському напрямку можуть тривати місяцями, - головред Defense Express Катков
16:27
національна премія Кіноколо
"Ля Палісіада", "Люксембург, Люксембург" та "20 днів у Маріуполі": національна премія "Кіноколо" оголосила переможців
16:25
Дедлайн – кінець жовтня: окупанти поставили ультиматум батькам, чиї діти не отримали паспорти РФ
16:25
Немовля
Учені з'ясували, що свідомість може з'явитися незадовго після народження
16:23
Сергій Ребров
"Я вважаю, що спорт – це і є політика", - Ребров
16:10
Оновлено
Окупанти обстріляли передмістя Херсона: поранено двох людей
16:07
Атеш
Росіяни перекидають стару військову техніку з Криму, ймовірно, на Херсонський напрямок, - рух Атеш
15:39
Денис Шевчук (Андрій Ваджра )
"Єдине спасіння для українців - Росія": українському ексрозвіднику, який поширює пропаганду РФ, повідомили про підозру
15:37
Україна ЄС
Віцепрезидентка Єврокомісії відзначила прогрес України у виконанні вимог щодо членства в ЄС
15:28
На фото: Максим Субх
РФ витрачає мільйонні бюджети в Африці на пропаганду та наративи проти України й Заходу, - історик Субх
15:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:21
Оновлено
Мелітополь
У Мелітополі Рух опору підірвав потяг, який щодня возив із Криму боєприпаси та пальне
15:02
Армія РФ обстріляла рятувальників у Нікополі: двоє з них у лікарні
14:59
Ексклюзив
Путін
Defense Express: Головне завдання РФ - дестабілізувати світ
14:49
За наведення російських ракет "заробила" 150 тис. грн і довічний термін: в Україні винесли вирок агентці ФСБ
14:46
Ентоні Блінкен
Блінкен в Аммані зустрівся з лідером Палестинської автономії
14:20
генпрокуратура
Ексзаступника міністра юстиції підозрюють у розтраті майна на понад 10 млн грн
14:19
Гармата ЗІС-3
"Україна. Розвінчування міфів": у новому ролику розповіли, як культ "перемоги" у Другій світовій перетворився на пропаганду в РФ
13:43
Придністров'я
Україна відкрила пункт пропуску з невизнаним Придністров'ям
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV