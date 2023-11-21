Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Про уроки Голодомору та чому Україна має перемогти у війні з Росією: думки експертів

Про уроки Голодомору та чому Україна має перемогти у війні з Росією: думки експертів

21 листопада, 2023 вiвторок
20:52
Суспільство Учасники КБФ біля пам"ятника жертвам Голодомору

Учасники спеціальної події Київського безпекового форуму наголосили на уроках Голодомору, паралелях із сучасністю та закликали пам’ятати, чим може закінчитися поразка у війні з Росією

21 листопада у Музеї Голодомору відбулась спеціальна подія КБФ до 90-х роковин Голодомору-геноциду, - передає Еспресо, який є інформаційним партнером форуму. 

Сучасна Росія впроваджує політику Сталіна та сталінської радянської імперії, - переконані учасники події, серед яких політики, історики, представники державних установ. 

Голова Українського Інституту національної пам’яті Антон Дробович вважає, що Голодомор став дуже важливим історичним уроком, коли українці у 1917-21 роках втратили державу, що врешті призвело до мільйонів смертей. 

"Очевидно, що національна пам’ять - це частина національної безпеки. Одна з причин, чому ми не здалися, дали відсіч і здивували весь світ хоробрістю - це наша пам’ять. Бо ми всі пам’ятаємо, чим може закінчитися поразка у війні з Росією", - наголосив Антон Дробович.

"Якщо ти міняєш свободу і гідність на шматок хліба - будь впевнений, що спочатку ти втратиш свободу, потім гідність, і врешті життя", - сказав керівник Українського Інституту національної пам’яті, додавши, що саме тому Україна має перемогти у війні з Росією.

Новий сучасний музей Голодомору-геноциду може стати місцем проведення суду над злочинами комунізму і російського фашизму. Таку пропозицію озвучив Голова Наглядової Ради Міжнародного благодійного фонду розвитку Меморіалу жертв Голодомору Іван Васюник.

"Війни й геноциди повторюються завдяки безпам’ятству і безкарності за вчинені злочини. Непокаране зло повертається, незасуджені злочини повторюються!, - наголосив він.

Іван Васюник переконаний, що знищення української нації було і є головною метою Росії. Він відзначив, що визнання міжнародними партнерами України Голодомору геноцидом має важливе значення і подякував країнам, які ухвалили відповідні рішення.

Учасники дискусії: Данило Лубківський, Леся Гасиджак, Антон Дробович. Фото: КБФ


Історія Голодомору демонструє українцям і всьому світові, що буває з народом, у якого немає своєї держави і власної сильної армії, - наголосила в.о. генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак.

"Історія Голодомору, власне подій кількох років, коли було зруйновано державу, коли була окупована держава, коли було знищено тодішню еліту, українську інтелігенцію і українську церкву і коли було зламану і знищено основу економічної могутності потенційної української держави - це є наш найстрашніший урок, складний урок, який показує, що буває з народом, який не має своєї держави і який не має своєї сильної армії", - наголосила вона.

Леся Гасиджак підкреслила, що історія Голодомору має бути настільною книгою кожного українського політика.

"Історія Голодомору розказує про те, хто є нашим ворогом, і змушує подивитись на нашу історію назад, оцінити нашу лояльність, часом гуманістичність, і програні уроки перед російським інформаційним продуктом і перед російською інформаційною війною, в якій ми жили і працювали всі ці 32 роки Незалежності", - додала вона.

Коментуючи питання довкола діяльності Музею під час війни, Леся Гасиджак зазначила, що його сьогодні відвідують не лише студенти, школярі або музейні групи, які приходять колом родин або друзів, але й багато військових. Повномасштабне вторгнення Росії лише збільшило кількість людей, які цікавляться історією.

"Голод відіграє страшну роль для людського єства. Спочатку голод духовний, національний, потім голод фізичний. Я не маю сумніву, що в цьому полягав задум Сталіна і сьогодні полягає задум наступників у вигляді режиму Путіна і всієї банди цих злочинців", - наголосив директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський.

Він зазначив, що такі трагедії як Голодомор провокують страх і впливають не лише на людину, яка його пережила, а й на її нащадків: "Ці нащадки відмовляються від мови, пам’яті, національної ідентичності, вони тікають від того, що було причиною страшного пережиття власного народу. І саме в цьому полягала мета Москви. Але їЇм цього не вдалося саме через те, що збереглася пам’ять".

Арсеній Яценюк, голова КБФ та премʼєр-міністр України 2014-2016 років, підкреслив, що Путін хоче знищити Україну як державу і українців як народ, а дії Росії, безумовно, відповідають правовому визначенню геноциду.

Водночас, наголосив він, Росія - не одна, і вісь зла росте: "Це, звичайно, Іран, Північна Корея, росія, терористичні організації, такі як ХАМАС".

"Замість збільшення осі зла необхідне розширення вільного світу та демократії. І ця праведна боротьба, яка триває в Україні, - це боротьба за громадянські права і свободи. Навіть більше - це боротьба за людство", - сказав він. І єдиним можливим завершенням цієї війни є перемога вільного світу, людяності й свободи.

Для цього необхідно вдосконалити міжнародне право, "починаючи від Міжнародного кримінального суду і до інших інституцій, які повинні бути ефективними"

Розширення демократії, на його переконання, також пов’язане з розширенням НАТО та ЄС: "Це - шлях, як захистити український народ, Україну. І це шлях до припинення війни...У нас є єдина опція – ніколи не здаватися. Це найкращий рецепт для перемоги", - резюмував Арсеній Яценюк. 

Голодомор
Війна з Росією
Читайте також:
Віталій Портников
19 листопада, 2023 неділя
Путін впевнений, що Росія вийде на кордони СРСР і зітре з землі народи України та Білорусі, а країни Кавказу та Середньої Азії перетворить на частини РФ, - Портников
ЗСУ
20 листопада, 2023 понедiлок
"Є шанс вийти до Криму": експерт Дикий про бойові дії на лівобережній Херсонщині
Карта бойових дій на Херсонщині 17 листопада
20 листопада, 2023 понедiлок
Лівобережжя Дніпра на Херсонщині повністю під вогневим контролем ЗСУ, - військовий експерт Снєгирьов
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.17
    Купівля 37.17
    Продаж 37.73
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
21 листопада
20:45
Аналітика
Сергій Згурець
Дедалі гірша осіння погода в Україні не зупинила бойові дії, але уповільнює їх. Колонка Сергія Згурця
20:14
Mohajer
Над Чорним морем знищили розвідувальний БПЛА Mohajer-6
20:11
Міністр закордонних справ Вірменії не поїде на зустріч ОДКБ у Білорусі
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Страх Зеленського
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 636-го дня війни: ЗСУ відплатили за 128-му ударом по нагородженню 810-ї бригади ворога, у Мелітополі отруїли офіцерів ФСБ
20:00
Оновлено
Президент Євроради запросив Зеленського й Санду на зустріч у грудні. Деталі перемовин в Києві
19:36
Німеччина уряд
Посилення ППО: Німеччина надала Україні пакет допомоги на суму $1,3 млрд
19:16
Ракета. Ілюстрація
Росіяни обстріляли Одещину ракетами Х-31П. Є влучання
19:14
Румунія
Румунія обіцяє підтримати рух України в ЄС вже цьогоріч
19:03
ЗСУ
Понад 100 тис. військовослужбовців ЗСУ пройшли підготовку в закордонних центрах
18:34
ОБСЄ
РФ та Білорусь ветували обрання Естонії головою ОБСЄ і можуть заблокувати роботу організації у 2024 році
18:32
Верховний суд України
Рада перейменувала Верховний Суд України у Верховний Суд. Подробиці
18:28
Тімоті Снайдер
Путін наслідує політику Сталіна, який влаштував Голодомор в Україні, - Тімоті Снайдер
18:16
Валерій Залужний
"Залужний пропонує створити солдатів-роботів": роспропаганда підіграла заяві нардепа Шевченка
18:05
OPINION
Сергій Громенко
Перша світова війна в Україні досі триває
18:01
Верховна Рада
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дає змогу студентам обирати власну освітню траєкторію
17:53
Стало відомо, під яким номером виступатиме Україна на дитячому Євробаченні-2023
17:37
Ексклюзив
Оксана Корчинська
Бойових медиків на 90% забезпечують благодійники, - волонтерка Корчинська
17:36
Анонс
Кіліан Мбаппе (в центрі), Нідерланди - Франція, відбір Євро-2024
Євро-2024: розклад заключних матчів кваліфікації
17:34
НАБУ корупція в Україні суспільство кримінал
Хабар директорки держпідприємства керівництву Мінвідновлення: НАБУ та САП оголосили про третю гучну справу впродовж дня
17:26
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Херсонщини
Окупанти за півтори години скинули на Херсонщину 25 авіабомб: є постраждалі
17:14
діти, злочини росії
Канада очолить коаліцію країн, які сприятимуть поверненню українських дітей
16:59
Українська біатлоністка Анастасія Меркушина
Біатлон: визначився склад жіночої збірної України на перший етап КС
16:59
Азербайджан допомога Україні світ
Азербайджан відправив другу частину гумдопомоги для енергетиків України
16:58
Ізраїль, евакуація
Ізраїль оприлюднив перші деталі майбутньої угоди з ХАМАС щодо звільнення заручників
16:45
Роберт Фіцо
Парламент Словаччини затвердив рішення уряду Фіцо припинити військову допомогу Україні
16:41
Освіта в Україні
Рада ухвалила закон про визнання результатів навчання людей, які проживають на ТОТ
16:28
Джанлуїджі Доннарумма (в центрі), Україна - Італія
Україна - Італія: капітан італійців визнав помилку арбітра в моменті з можливим пенальті на Мудрику
16:21
ліки
МОЗ спростувало фейк росіян про дефіцит ліків в Україні
16:15
Ексклюзив
Фінляндія, кордон
Біженці з Сомалі: в українській громаді у Фінляндії розповіли, як кремезні парубки на роверах намагаються перетнути російсько-фінський кордон
16:09
путін
РосЗМІ з'ясували нові імена маніяків, ґвалтівників та сатаністів, яких Путін помилував за участь у війні в Україні
16:02
OPINION
Віталій Дейнега
Про причини оголошення підозри керівнику Держспецзв’язку
15:59
Революція гідності, Майдан
Розслідування розстрілів на Майдані вийшло на фінішну пряму, – ДБР
15:40
Оновлено
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
"Завжди перші - життєвий принцип": Залужний, Зеленський та Умєров привітали Десантно-штурмові війська з професійним святом
15:39
Нардепу Лабазюку вручили підозру в підкупі посадовця на суму $150 тис.
15:26
Міжнародна група вчених назвала стадію сну, втрата якої може збільшити ризики розвитку деменції
14:56
верховна рада
Вимога для початку переговорів про вступ у ЄС: Рада ухвалила за основу пакет законопроєктів про посилення боротьби з корупцією
14:43
ожеледиця сніг дорога
КМДА попередила водіїв про сніг і ожеледицю на дорогах столиці
14:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 листопада: скільки коштують євро та долар у банках
14:07
кінотеатр
В український прокат виходить стрічка про загиблого воїна Фелікса Куртаніча. Фільм зняли за донати
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV