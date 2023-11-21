Про уроки Голодомору та чому Україна має перемогти у війні з Росією: думки експертів

21 листопада у Музеї Голодомору відбулась спеціальна подія КБФ до 90-х роковин Голодомору-геноциду, - передає Еспресо, який є інформаційним партнером форуму.

Сучасна Росія впроваджує політику Сталіна та сталінської радянської імперії, - переконані учасники події, серед яких політики, історики, представники державних установ.

Голова Українського Інституту національної пам’яті Антон Дробович вважає, що Голодомор став дуже важливим історичним уроком, коли українці у 1917-21 роках втратили державу, що врешті призвело до мільйонів смертей.

"Очевидно, що національна пам’ять - це частина національної безпеки. Одна з причин, чому ми не здалися, дали відсіч і здивували весь світ хоробрістю - це наша пам’ять. Бо ми всі пам’ятаємо, чим може закінчитися поразка у війні з Росією", - наголосив Антон Дробович.

"Якщо ти міняєш свободу і гідність на шматок хліба - будь впевнений, що спочатку ти втратиш свободу, потім гідність, і врешті життя", - сказав керівник Українського Інституту національної пам’яті, додавши, що саме тому Україна має перемогти у війні з Росією.

Новий сучасний музей Голодомору-геноциду може стати місцем проведення суду над злочинами комунізму і російського фашизму. Таку пропозицію озвучив Голова Наглядової Ради Міжнародного благодійного фонду розвитку Меморіалу жертв Голодомору Іван Васюник.

"Війни й геноциди повторюються завдяки безпам’ятству і безкарності за вчинені злочини. Непокаране зло повертається, незасуджені злочини повторюються!, - наголосив він.

Іван Васюник переконаний, що знищення української нації було і є головною метою Росії. Він відзначив, що визнання міжнародними партнерами України Голодомору геноцидом має важливе значення і подякував країнам, які ухвалили відповідні рішення.

Учасники дискусії: Данило Лубківський, Леся Гасиджак, Антон Дробович. Фото: КБФ

Історія Голодомору демонструє українцям і всьому світові, що буває з народом, у якого немає своєї держави і власної сильної армії, - наголосила в.о. генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду

"Історія Голодомору, власне подій кількох років, коли було зруйновано державу, коли була окупована держава, коли було знищено тодішню еліту, українську інтелігенцію і українську церкву і коли було зламану і знищено основу економічної могутності потенційної української держави - це є наш найстрашніший урок, складний урок, який показує, що буває з народом, який не має своєї держави і який не має своєї сильної армії", - наголосила вона.

Леся Гасиджак підкреслила, що історія Голодомору має бути настільною книгою кожного українського політика.

"Історія Голодомору розказує про те, хто є нашим ворогом, і змушує подивитись на нашу історію назад, оцінити нашу лояльність, часом гуманістичність, і програні уроки перед російським інформаційним продуктом і перед російською інформаційною війною, в якій ми жили і працювали всі ці 32 роки Незалежності", - додала вона.

Коментуючи питання довкола діяльності Музею під час війни, Леся Гасиджак зазначила, що його сьогодні відвідують не лише студенти, школярі або музейні групи, які приходять колом родин або друзів, але й багато військових. Повномасштабне вторгнення Росії лише збільшило кількість людей, які цікавляться історією.

"Голод відіграє страшну роль для людського єства. Спочатку голод духовний, національний, потім голод фізичний. Я не маю сумніву, що в цьому полягав задум Сталіна і сьогодні полягає задум наступників у вигляді режиму Путіна і всієї банди цих злочинців", - наголосив директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський.

Він зазначив, що такі трагедії як Голодомор провокують страх і впливають не лише на людину, яка його пережила, а й на її нащадків: "Ці нащадки відмовляються від мови, пам’яті, національної ідентичності, вони тікають від того, що було причиною страшного пережиття власного народу. І саме в цьому полягала мета Москви. Але їЇм цього не вдалося саме через те, що збереглася пам’ять".

Арсеній Яценюк, голова КБФ та премʼєр-міністр України 2014-2016 років, підкреслив, що Путін хоче знищити Україну як державу і українців як народ, а дії Росії, безумовно, відповідають правовому визначенню геноциду.

Водночас, наголосив він, Росія - не одна, і вісь зла росте: "Це, звичайно, Іран, Північна Корея, росія, терористичні організації, такі як ХАМАС".

"Замість збільшення осі зла необхідне розширення вільного світу та демократії. І ця праведна боротьба, яка триває в Україні, - це боротьба за громадянські права і свободи. Навіть більше - це боротьба за людство", - сказав він. І єдиним можливим завершенням цієї війни є перемога вільного світу, людяності й свободи.

Для цього необхідно вдосконалити міжнародне право, "починаючи від Міжнародного кримінального суду і до інших інституцій, які повинні бути ефективними"

Розширення демократії, на його переконання, також пов’язане з розширенням НАТО та ЄС: "Це - шлях, як захистити український народ, Україну. І це шлях до припинення війни...У нас є єдина опція – ніколи не здаватися. Це найкращий рецепт для перемоги", - резюмував Арсеній Яценюк.