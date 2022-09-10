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Головна війна з Росією Продався за 30 тис. грн. На Херсонщині викрито диверсанта, який готувався підірвати боєкомплект ЗСУ

Продався за 30 тис. грн. На Херсонщині викрито диверсанта, який готувався підірвати боєкомплект ЗСУ

10 вересня, 2022 субота
04:25
війна з Росією диверсант, фото ілюстративне

Зрадником виявився рецидивіст, неодноразово засуджений за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема, вбивства

Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".

"Спецслужбами викрито агента РФ, який намагався вчинити диверсію з підриву боєприпасів ЗСУ на півдні, зокрема, на Херсонщині. Рашистського агента, який отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвав частину боєкомплекту, схилили до співпраці за 30 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Зрадником виявився рецидивіст, неодноразово засуджений за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема, вбивства.

"Ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуйтеся встановленого порядку і довіряйте силам оборони. Про підозрілі контакти, предмети, людей невідкладно інформуйте компетентні органи", - наголосили в ОК "Південь".

  • Відзначимо, що за підсумками 9 вересня на Півдні ЗСУ знищили понтонну переправу ворога, склад боєприпасів, 75 рашистів та близько 20 одиниць техніки.

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Кримінал
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