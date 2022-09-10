Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".

"Спецслужбами викрито агента РФ, який намагався вчинити диверсію з підриву боєприпасів ЗСУ на півдні, зокрема, на Херсонщині. Рашистського агента, який отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвав частину боєкомплекту, схилили до співпраці за 30 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Зрадником виявився рецидивіст, неодноразово засуджений за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема, вбивства.

"Ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуйтеся встановленого порядку і довіряйте силам оборони. Про підозрілі контакти, предмети, людей невідкладно інформуйте компетентні органи", - наголосили в ОК "Південь".

Відзначимо, що за підсумками 9 вересня на Півдні ЗСУ знищили понтонну переправу ворога, склад боєприпасів, 75 рашистів та близько 20 одиниць техніки.

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