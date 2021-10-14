"Продовжимо підтримувати у боротьбі проти агресії РФ": США привітали українських військових із Днем захисників і захисниць України

Привітання оприлюднило у Facebook посольство США в Україні.



"У День захисників і захисниць України ми вшановуємо хоробрих чоловіків та жінок, які служили та служать, захищаючи свободу України! Сполучені Штати залишаються вашим надійним партнером, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії", - йдеться у повідомленні.



День захисників і захисниць України - державне свято, що відзначається 14 жовтня. Започатковано 14 жовтня 2014 року президентським указом як День захисників України. 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України.



14 жовтня відзначається християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, яку українські козаки вважали своєю покровителькою. У 1999 році 14 жовтня встановлений День українського козацтва.

