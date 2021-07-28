Промоутер Хірн дав прогноз на супербій Усик - Джошуа

Про це повідомляє Boxing UK.



За словами Едді Хірна, Усик - чудовий боксер, але Джошуа - найкращий у світі.



"Усик - чудовий боксер. Але я вірю, що Джошуа - найкращий суперважковаговик світу. Я знаю, що все були розчаровані зривом бою з Ф'юрі, як і я. Але ми влаштували для Ентоні масштабну сутичку з Усиком. Ось побачите - ми продамо все квитки на бій в перший же день.

Джошуа заслуговує на повагу. Він відмінний боксер. Усик, звичайно, теж топовий суперник. Він же входить в список P4P, чи не так? Це буде важкий бій, але я вірю, що Джошуа нокаутує Усика", - заявив промоутер Хірн.

Ентоні Джошуа проведе наступний поєдинок 25 вересня у Лондоні проти українця Олександра Усика.

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіоно WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).