Промоутер Хірн дав прогноз на супербій Усик - Джошуа
Промоутер Едді Хірн вважає, що Ентоні Джошуа є фаворитом у бою проти Олександра Усика
Про це повідомляє Boxing UK.
За словами Едді Хірна, Усик - чудовий боксер, але Джошуа - найкращий у світі.
"Усик - чудовий боксер. Але я вірю, що Джошуа - найкращий суперважковаговик світу. Я знаю, що все були розчаровані зривом бою з Ф'юрі, як і я. Але ми влаштували для Ентоні масштабну сутичку з Усиком. Ось побачите - ми продамо все квитки на бій в перший же день.
Джошуа заслуговує на повагу. Він відмінний боксер. Усик, звичайно, теж топовий суперник. Він же входить в список P4P, чи не так? Це буде важкий бій, але я вірю, що Джошуа нокаутує Усика", - заявив промоутер Хірн.
Ентоні Джошуа проведе наступний поєдинок 25 вересня у Лондоні проти українця Олександра Усика.
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіоно WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 28 липня Ентоні Джошуа заявив, що готовий битися зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі, навіть якщо на кону не стоятиме жоден титул.
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