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Огляд

Проукраїнська група могла спричинити вибухи на газопроводі Nord Stream, у Бахмуті росіяни втратили до 30 тис. солдат. Світові ЗМІ про Україну 7 березня

Юрій Мартинович
7 березня, 2023 вiвторок
21:45
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань 7 березня – нові дані розвідки, перевірені офіційними особами США, які свідчать про те, що проукраїнська група здійснила атаку на газопроводи Nord Stream минулого року, Сполучене Королівство не зможе отримати "велике" збільшення витрат ЄС на озброєння для України, у Бахмуті росіяни втратили до 30 тисяч солдат

Про це і не тільки світові ЗМІ писали 7 березня:

The New York Times:

У виданні The New York Times написали статтю про те, що за припущеннями західної розвідки, проукраїнська група спричинила минулого року атаку на газопроводи Nord Stream, якими природний газ транспортувався з Росії до Європи. Нові дані розвідки, перевірені офіційними особами США, свідчать про те, що проукраїнська група здійснила атаку на газопроводи Nord Stream минулого року, що є кроком до встановлення відповідальності за акт саботажу, який місяцями спантеличив слідчих по обидва боки Атлантики.

Представники США заявили, що у них немає доказів того, що президент України Володимир Зеленський чи його старші помічники були причетні до операції, або що зловмисники діяли за вказівками будь-яких українських урядовців.

Зухвала атака на газопроводи, які сполучають Росію із Західною Європою, розпалила громадські спекуляції про те, хто був винен, від Москви до Києва та Лондона й Вашингтона, і вона залишається однією з найбільш значущих нерозгаданих загадок війни в Україні.

Представники українського уряду та військової розвідки кажуть, що не причетні до нападу та не знають, хто його виконав. Офіційні особи США сказали, що вони багато чого не знали про злочинців та їхні зв’язки. Перегляд нещодавно зібраних розвідданих свідчить про те, що вони були опонентами президента Росії Володимира Путіна, але не вказують на членів групи, а також того, хто керував чи оплачував операцію. Офіційні особи США відмовилися розголошувати характер розвідувальних даних, як вони були отримані або будь-які подробиці надійності доказів, які вони містять. Офіційні особи, які ознайомилися з розвідданими, заявили, що вважають, що диверсанти, швидше за все, були громадянами України чи Росії, або якоюсь комбінацією обох. Офіційні особи США заявили, що нікого з американців чи британців не було задіяно.

Також американське видання опублікувало фоторепортаж про другий рік російського вторгнення в Україну. Протягом року фотографи The New York Times та інших інформаційних організацій вели хроніку війни, фіксуючи фрагмент того, як її пережили солдати та цивільні. Фотографи кажуть, що деякі зображення ніколи не покинуть їх.

Крім цього, у виданні присвятили статтю проєвропейському лідеру Молдови, яка намагається перешкодити впливу Росії. Мая Санду, президент колишньої радянської республіки, залишається популярною в розділеній країні. Зараз вступаючи в третій рік президентства, пані Санду вдалося сколихнути молдавську політику. Декілька найбільш відомих корумпованих політиків перебувають у втечах і перебувають під санкціями США. Тепер російська війна по сусідству стала визначати лідерство пані Санду, поставивши на випробування суспільство, економіку та енергетичну безпеку Молдови.

Також журналісти The New York Times написали репортаж про те, як виглядає окопна війна в Україні. Найменша улюблена погода для піхотинця – температура 35 градусів за Фаренгейтом (близько 0 градусів за Цельсієм, - ред.)і проливний дощ, коли траншею заливає вода по коліна і ледь не замерзає. Вижити в таких умовах – це справжнє мистецтво, і саме в такі моменти окоп має особливу енергетику. Тут люди борються за своє життя, за кожен його прояв. "Тут спілкування з Богом щире і частіше, ніж у будь-якій церкві", - відзначають журналісти. 

Біля лінії фронту кожен облаштовує свій окоп, наче це його маленький дім далеко від дому. Є спальні мішки, амуніція і їжа, звичайно. Але люди також зберігають книги і прикріплюють на стінах малюнки своїх дітей.

"Іноді ворог знаходиться настільки близько, що ми можемо побачити його без бінокля. Іноді він знаходиться на відстані кількох сотень футів. Наше завдання – "тримати фортецю", і в цьому загальноприйнятому вислові криється головна ідея війни: не віддати свою землю ворогу. Тож коли починається обстріл, солдат не може просто сховатися; він також повинен переконатися, що ворог не просувається вперед. Як правило, саме так і відбувається: коли ворог починає обстріл, його піхота починає наступ", - пишуть журналісти.

The Washington Post:

У The Washington Post написали про міністра закордонних справ Китаю, який звинуватив Сполучені Штати у подвійних стандартах щодо міжнародних продажів зброї, коли порівняв військову підтримку США Тайваню з попередженнями Вашингтона Китаю не надсилати "летальну допомогу" Росії.

The Guardian:

Британське видання The Guardian написало статтю про звернення Володимира Зеленського, який пообіцяв "знайти вбивць" українського військовополоненого, якого нібито застрелили росіяни. Коментарі президента України прозвучали після того, як з’явилося відео, на якому показано вбивство неозброєного бійця.

Також у The Guardian пишуть про те, що Сполучене Королівство не зможе отримати "велике" збільшення витрат ЄС на озброєння для України. Лише фірми з ЄС і Норвегії зможуть скористатися угодою про спільні закупівлі. Британська оборонна промисловість має бути заблокована в отриманні прибутку від величезного збільшення витрат ЄС на озброєння для України, відповідно до плану, про який дізнався The Guardian.

У Брюсселі готується "масове замовлення" боєприпасів, від стрілецької зброї до 155-мм артилерійських снарядів, але лише виробники з ЄС та Норвегії зможуть скористатися ним. Франція, Німеччина та Італія, де розташовані найбільші в Європі виробники зброї, ймовірно, отримають найбільші вигоди на шкоду Великобританії, яка є сьомим за величиною експортером зброї у світі.

Крім цього, у The Guardian опублікували колонку білоруської опозиціонерки Світлани Тихановською, яка написала, якщо західні союзники хочуть перемогти Путіна в Україні, треба націлитися на його маленького злого помічника в Білорусі.

CNN:

Журналісти CNN взяли інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського, який попередив про "відкриту дорогу" через схід України, якщо Росія захопить Бахмут.

"Для нас це тактика", — сказав Зеленський, наполягаючи на тому, що київське військове командування єдине у продовженні оборони міста після тижнів російських атак, які залишили його на порозі захоплення московськими військами.   

"Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі. Вони могли б поїхати до Краматорська, вони могли б поїхати до Слов’янська, це була б відкрита дорога для росіян після Бахмуту в інші міста України, у Донецькому напрямку", – сказав він: "Тому наші хлопці стоять".

BBC:

У BBC написали про те, що в Україні розпочато розслідування вбивства неозброєного солдата. "Ми знайдемо вбивць", - заявив президент Володимир Зеленський. У Генштабі Збройних Сил України заявили: "Розстріл беззбройного полоненого є цинічним і нахабним нехтуванням нормами міжнародного гуманітарного права та звичаями війни. Це роблять нікчемні вбивці, а не воїни". Росія публічно не коментувала інцидент.

Також у BBC написали про те, що у Бахмуті росіяни втратили до 30 тисяч солдат. Від 20 000 до 30 000 російських військових були вбиті та поранені в битві за українське місто Бахмут з початку її минулого літа, кажуть західні офіційні особи. Епічний характер битви не відповідає стратегічному значенню Бахмута, додають вони. Але після більш ніж шести місяців важких, жахливих боїв майбутнє Бахмута все ще висить на волосині. З початку бойових дій близько 90% його населення до вторгнення втекли. За словами одного чиновника, для України битва за Бахмут стала "унікальною можливістю вбити багато росіян". Українські військові також заплатили високу ціну, хоча західні чиновники відкидають цифри, наведені у вівторок міністром оборони Росії.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти написали про те, що Путінська пропаганда використовує силезьких хуліганів і коментарі орленівської "Gazeta Wrocławska". Російський портал inosmi.ru пише про антиукраїнські ексцеси хуліганів Śląsk Wrocław та цитує антиукраїнські коментарі "Gazeta Wrocławska". Він стверджує, що поляки надають перевагу Росії у війні, бо ненавидять українців. Під час матчу між гравцями "Шльонська" (Вроцлав) і "Леха", який відбувся 26 лютого, фанатики вроцлавського клубу вивісили у своєму секторі банер із написом: "Це не наша війна". Також на ньому був намальований перекреслений символ ОУН – Організації Українських Націоналістів.

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