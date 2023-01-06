Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"Соромно бути росіянином. На Київщині прикордонники виявили громадянина Росії, який перевищив термін перебування в Україні", - пише пресслужба.

Повідомляється, 38-річний чоловік розповів, що повертатися на батьківщину не бажає. Тому у своєму закордонному паспорті той намалював прапор України з написом "Україна понад усе" та "Путін х**ло". А колонку з громадянством взагалі закреслив.

Чоловіка передали для подальшої перевірки співробітникам Нацполіції.

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