"Путін х**ло, Україна понад усе": на Київщині виявили росіянина, який розмалював паспорт у нацсимволіку України
На Київщині прикордонники виявили росіянина, який розмалював паспорт в українську символіку. Його затримали за перевищення терміну перебування в Україні
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
"Соромно бути росіянином. На Київщині прикордонники виявили громадянина Росії, який перевищив термін перебування в Україні", - пише пресслужба.
Повідомляється, 38-річний чоловік розповів, що повертатися на батьківщину не бажає. Тому у своєму закордонному паспорті той намалював прапор України з написом "Україна понад усе" та "Путін х**ло". А колонку з громадянством взагалі закреслив.
Чоловіка передали для подальшої перевірки співробітникам Нацполіції.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.74
-
EUR
Купівля 41.43Продаж 42.55
- Актуальне
- Важливе