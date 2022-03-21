Путін не готовий зупинити війну в Україні, - Держдеп США
Сполучені Штати не бачать жодних ознак готовності президента РФ Володимира Путіна зупиняти війну проти України
Про це заявив у понеділок під час брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.
"Як ми робили від початку цієї кризи, ми продовжимо підтримувати зусилля України, спрямовані на деескалацію шляхом дипломатії, а також припинення вогню та виведення російських військ з України",- наголосив він
Прайс додав, що дипломатія вимагає по-справжньому добросовісного ставлення всіх сторін у процесі досягнення домовленостей, а також їх виконання.
"Однак президент Путін не продемонстрував жодних ознак готовності припинити напад", - зауважив Прайс.
Водночас він підкреслив, що "США, міжнародне співтовариство разом з партнерами в Україні добиватимуться, щоби війна за вибором Путіна була довготривалою стратегічною поразкою Кремля".
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