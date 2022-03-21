Путін не готовий зупинити війну в Україні, - Держдеп США

Про це заявив у понеділок під час брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.

"Як ми робили від початку цієї кризи, ми продовжимо підтримувати зусилля України, спрямовані на деескалацію шляхом дипломатії, а також припинення вогню та виведення російських військ з України",- наголосив він

Прайс додав, що дипломатія вимагає по-справжньому добросовісного ставлення всіх сторін у процесі досягнення домовленостей, а також їх виконання.

"Однак президент Путін не продемонстрував жодних ознак готовності припинити напад", - зауважив Прайс.

Водночас він підкреслив, що "США, міжнародне співтовариство разом з партнерами в Україні добиватимуться, щоби війна за вибором Путіна була довготривалою стратегічною поразкою Кремля".